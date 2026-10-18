https://anlatilaninotesi.com.tr/20261018/peskov-rusya-ukraynaya-misilleme-saldirilari-duzenlemeye-devam-ediyor-1109645965.html

Peskov: Rusya, Ukrayna'ya misilleme saldırıları düzenlemeye devam ediyor

Peskov: Rusya, Ukrayna'ya misilleme saldırıları düzenlemeye devam ediyor

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın Kiev rejiminin saldırı kabiliyetini zayıflatmayı amaçlayan misilleme saldırıları düzenlemeye devam ettiğini belirtti. 18.10.2026, Sputnik Türkiye

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2026-10-18T13:32+0300

ukrayna kri̇zi̇

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kremlin

ukrayna

misilleme

kiev

i̇ha

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus basınına demecinde Rusya'nın Kiev rejiminin saldırı kabiliyetini zayıflatmayı amaçlayan misilleme saldırıları düzenlemeye devam ettiğini, söz konusu saldırıların sonuç verdiğini ifade etti.Peskov ayrıca, Kiev’in insansız hava araçlarıyla (İHA) Rusya bölgelerine saldırma girişimlerinin olayların gidişatını değiştirmediğini, bu saldırıların can çekişen Kiev rejiminin son belirtileri olduğunu vurguladı.

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rusya, kremlin, ukrayna, misilleme, kiev, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)