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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261018/peskov-rusya-ukraynaya-misilleme-saldirilari-duzenlemeye-devam-ediyor-1109645965.html
Peskov: Rusya, Ukrayna'ya misilleme saldırıları düzenlemeye devam ediyor
Peskov: Rusya, Ukrayna'ya misilleme saldırıları düzenlemeye devam ediyor
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın Kiev rejiminin saldırı kabiliyetini zayıflatmayı amaçlayan misilleme saldırıları düzenlemeye devam ettiğini belirtti. 18.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-18T13:32+0300
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rusya
kremlin
ukrayna
misilleme
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus basınına demecinde Rusya'nın Kiev rejiminin saldırı kabiliyetini zayıflatmayı amaçlayan misilleme saldırıları düzenlemeye devam ettiğini, söz konusu saldırıların sonuç verdiğini ifade etti.Peskov ayrıca, Kiev’in insansız hava araçlarıyla (İHA) Rusya bölgelerine saldırma girişimlerinin olayların gidişatını değiştirmediğini, bu saldırıların can çekişen Kiev rejiminin son belirtileri olduğunu vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/rus-ordusundan-dev-operasyon-sekiz-yerlesim-birden-kontrol-altina-alindi-1109628348.html
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rusya, kremlin, ukrayna, misilleme, kiev, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, kremlin, ukrayna, misilleme, kiev, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

Peskov: Rusya, Ukrayna'ya misilleme saldırıları düzenlemeye devam ediyor

13:32 18.10.2026
© Sputnik / POOL / Multimedya arşivine gidinKết quả năm 2024 với Vladimir Putin
Kết quả năm 2024 với Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2026
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın Kiev rejiminin saldırı kabiliyetini zayıflatmayı amaçlayan misilleme saldırıları düzenlemeye devam ettiğini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus basınına demecinde Rusya'nın Kiev rejiminin saldırı kabiliyetini zayıflatmayı amaçlayan misilleme saldırıları düzenlemeye devam ettiğini, söz konusu saldırıların sonuç verdiğini ifade etti.

Şu anda sürekli olarak saldırılar düzenleniyor, sistematik ve kapsamlı, Kiev rejiminin saldırı potansiyelini zayıflatmayı amaçlayan saldırılar. Sonuç veriyor.

Peskov ayrıca, Kiev’in insansız hava araçlarıyla (İHA) Rusya bölgelerine saldırma girişimlerinin olayların gidişatını değiştirmediğini, bu saldırıların can çekişen Kiev rejiminin son belirtileri olduğunu vurguladı.

Can çekişmenin son bir takım belirtileri görülüyor. Kiev rejimi direniyor, ancak bu durum olayların gidişatını değiştiremez.

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