https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/rus-ordusundan-dev-operasyon-sekiz-yerlesim-birden-kontrol-altina-alindi-1109628348.html

Rus ordusundan dev operasyon: Sekiz yerleşim birden kontrol altına alındı

Rus ordusundan dev operasyon: Sekiz yerleşim birden kontrol altına alındı

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saatte Harkov, Donetsk, Zaporojye ve Dnepropetrovsk bölgelerinde bazı yerleşim yerlerinin kontrol altına alındığını bildirdi. 17.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-17T13:05+0300

2026-10-17T13:05+0300

2026-10-17T13:10+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

harkov

donetsk

zaporojye

dnepropetrovsk

rusya savunma bakanlığı

himars

karadeniz

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/01/1066458226_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ea2e56a6ed918ac3030a2454a0f54407.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da sürdürülen askeri harekatın gidişatına ilişkin yazılı açıklama yaptı.Açıklamada, Rus birliklerinin farklı cephe hatlarında ilerleyiş kaydettiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:Çatışmalarda Ukrayna tarafının ağır kayıplar verdiği kaydedilen açıklamada, son 24 saat içinde Ukrayna ordusundan 1040'a kadar askerin ve 18 zırhlı savaş aracının etkisiz hale getirildiği ifade edildi.Rusya Silahlı Kuvvetlerine ait hava, füze ve topçu unsurlarının; Ukrayna ordusunun lojistiğinde kullanılan ulaşım altyapı tesislerini, İHA depolarını, Ukraynalı oluşumlar ve yabancı paralı askerlerin 142 farklı bölgedeki geçici konuşlanma noktalarını hedef aldığı bildirildi.Açıklamada ayrıca, Rus hava savunma sistemleri tarafından ABD yapımı 1 adet HIMARS roketatar mühimmatı ile 654 uçak tipi İHA'nın düşürüldüğü, Karadeniz Filosu tarafından da Karadeniz'de Ukrayna Deniz Kuvvetlerine ait bir insansız deniz aracının imha edildiği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/dmitriyev-trumpin-yaptirimlari-askiya-almasi-tarihi-bir-an-1109628063.html

rusya

ukrayna

harkov

donetsk

zaporojye

dnepropetrovsk

karadeniz

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, harkov, donetsk, zaporojye, dnepropetrovsk, rusya savunma bakanlığı, himars, karadeniz, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)