https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/rus-ordusundan-dev-operasyon-sekiz-yerlesim-birden-kontrol-altina-alindi-1109628348.html
Rus ordusundan dev operasyon: Sekiz yerleşim birden kontrol altına alındı
Rus ordusundan dev operasyon: Sekiz yerleşim birden kontrol altına alındı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saatte Harkov, Donetsk, Zaporojye ve Dnepropetrovsk bölgelerinde bazı yerleşim yerlerinin kontrol altına alındığını bildirdi. 17.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-17T13:05+0300
2026-10-17T13:05+0300
2026-10-17T13:10+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
harkov
donetsk
zaporojye
dnepropetrovsk
rusya savunma bakanlığı
himars
karadeniz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/01/1066458226_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ea2e56a6ed918ac3030a2454a0f54407.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da sürdürülen askeri harekatın gidişatına ilişkin yazılı açıklama yaptı.Açıklamada, Rus birliklerinin farklı cephe hatlarında ilerleyiş kaydettiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:Çatışmalarda Ukrayna tarafının ağır kayıplar verdiği kaydedilen açıklamada, son 24 saat içinde Ukrayna ordusundan 1040'a kadar askerin ve 18 zırhlı savaş aracının etkisiz hale getirildiği ifade edildi.Rusya Silahlı Kuvvetlerine ait hava, füze ve topçu unsurlarının; Ukrayna ordusunun lojistiğinde kullanılan ulaşım altyapı tesislerini, İHA depolarını, Ukraynalı oluşumlar ve yabancı paralı askerlerin 142 farklı bölgedeki geçici konuşlanma noktalarını hedef aldığı bildirildi.Açıklamada ayrıca, Rus hava savunma sistemleri tarafından ABD yapımı 1 adet HIMARS roketatar mühimmatı ile 654 uçak tipi İHA'nın düşürüldüğü, Karadeniz Filosu tarafından da Karadeniz'de Ukrayna Deniz Kuvvetlerine ait bir insansız deniz aracının imha edildiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/dmitriyev-trumpin-yaptirimlari-askiya-almasi-tarihi-bir-an-1109628063.html
rusya
ukrayna
harkov
donetsk
zaporojye
dnepropetrovsk
karadeniz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/01/1066458226_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4ec15fcda67a278a280cbd4068ab9e66.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, ukrayna, harkov, donetsk, zaporojye, dnepropetrovsk, rusya savunma bakanlığı, himars, karadeniz, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, ukrayna, harkov, donetsk, zaporojye, dnepropetrovsk, rusya savunma bakanlığı, himars, karadeniz, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
Rus ordusundan dev operasyon: Sekiz yerleşim birden kontrol altına alındı
13:05 17.10.2026 (güncellendi: 13:10 17.10.2026)
Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saatte Harkov, Donetsk, Zaporojye ve Dnepropetrovsk bölgelerinde bazı yerleşim yerlerinin kontrol altına alındığını bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da sürdürülen askeri harekatın gidişatına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, Rus birliklerinin farklı cephe hatlarında ilerleyiş kaydettiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
‘Kuzey’ Birlikleri Grubu, Harkov
bölgesinin kuzeydoğusunda kuşatılan Ukrayna güçlerinin tasfiyesini tamamlamış
olup bölgedeki münferit grupların tespiti ve etkisiz hale getirilmesine yönelik faaliyetlerini sürdürüyor.
‘Batı’ Birlikleri Grubu ön hatlardaki konumunu iyileştirerek Harkov'a bağlı Palamarevka
ve Kovalevka
yerleşim yerlerini kontrol altına almıştır.
Donetsk Halk Cumhuriyeti
sınırları içerisindeki Alekseyevo-Drujkovka, Dobropolye, Pervomayskoye ve Sergeyevka
yerleşim yerleri Rus birliklerince kontrol altına alındı.
Dnepropetrovsk
bölgesinde Velikomihaylovka
, Zaporojye bölgesinde ise Malokaterinovka
yerleşim yerlerinde denetim sağlandı.
Çatışmalarda Ukrayna tarafının ağır kayıplar verdiği kaydedilen açıklamada, son 24 saat içinde Ukrayna ordusundan 1040'a kadar askerin ve 18 zırhlı savaş aracının etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
Rusya Silahlı Kuvvetlerine ait hava, füze ve topçu unsurlarının; Ukrayna ordusunun lojistiğinde kullanılan ulaşım altyapı tesislerini, İHA depolarını, Ukraynalı oluşumlar ve yabancı paralı askerlerin 142 farklı bölgedeki geçici konuşlanma noktalarını hedef aldığı bildirildi.
Açıklamada ayrıca, Rus hava savunma sistemleri tarafından ABD yapımı 1 adet HIMARS roketatar mühimmatı ile 654 uçak tipi İHA'nın düşürüldüğü, Karadeniz Filosu tarafından da Karadeniz'de Ukrayna Deniz Kuvvetlerine ait bir insansız deniz aracının imha edildiği belirtildi.