Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/rus-ordusundan-dev-operasyon-sekiz-yerlesim-birden-kontrol-altina-alindi-1109628348.html
Rus ordusundan dev operasyon: Sekiz yerleşim birden kontrol altına alındı
Rus ordusundan dev operasyon: Sekiz yerleşim birden kontrol altına alındı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saatte Harkov, Donetsk, Zaporojye ve Dnepropetrovsk bölgelerinde bazı yerleşim yerlerinin kontrol altına alındığını bildirdi. 17.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-17T13:05+0300
2026-10-17T13:10+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
harkov
donetsk
zaporojye
dnepropetrovsk
rusya savunma bakanlığı
himars
karadeniz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/01/1066458226_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ea2e56a6ed918ac3030a2454a0f54407.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da sürdürülen askeri harekatın gidişatına ilişkin yazılı açıklama yaptı.Açıklamada, Rus birliklerinin farklı cephe hatlarında ilerleyiş kaydettiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:Çatışmalarda Ukrayna tarafının ağır kayıplar verdiği kaydedilen açıklamada, son 24 saat içinde Ukrayna ordusundan 1040'a kadar askerin ve 18 zırhlı savaş aracının etkisiz hale getirildiği ifade edildi.Rusya Silahlı Kuvvetlerine ait hava, füze ve topçu unsurlarının; Ukrayna ordusunun lojistiğinde kullanılan ulaşım altyapı tesislerini, İHA depolarını, Ukraynalı oluşumlar ve yabancı paralı askerlerin 142 farklı bölgedeki geçici konuşlanma noktalarını hedef aldığı bildirildi.Açıklamada ayrıca, Rus hava savunma sistemleri tarafından ABD yapımı 1 adet HIMARS roketatar mühimmatı ile 654 uçak tipi İHA'nın düşürüldüğü, Karadeniz Filosu tarafından da Karadeniz'de Ukrayna Deniz Kuvvetlerine ait bir insansız deniz aracının imha edildiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/dmitriyev-trumpin-yaptirimlari-askiya-almasi-tarihi-bir-an-1109628063.html
rusya
ukrayna
harkov
donetsk
zaporojye
dnepropetrovsk
karadeniz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/01/1066458226_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4ec15fcda67a278a280cbd4068ab9e66.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, harkov, donetsk, zaporojye, dnepropetrovsk, rusya savunma bakanlığı, himars, karadeniz, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, ukrayna, harkov, donetsk, zaporojye, dnepropetrovsk, rusya savunma bakanlığı, himars, karadeniz, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

Rus ordusundan dev operasyon: Sekiz yerleşim birden kontrol altına alındı

13:05 17.10.2026 (güncellendi: 13:10 17.10.2026)
© Sputnik / Konstantin Mihalçevskiy / Multimedya arşivine gidinUkrayna’da özel askeri operasyon
Ukrayna’da özel askeri operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2026
© Sputnik / Konstantin Mihalçevskiy
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saatte Harkov, Donetsk, Zaporojye ve Dnepropetrovsk bölgelerinde bazı yerleşim yerlerinin kontrol altına alındığını bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da sürdürülen askeri harekatın gidişatına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, Rus birliklerinin farklı cephe hatlarında ilerleyiş kaydettiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
‘Kuzey’ Birlikleri Grubu, Harkov bölgesinin kuzeydoğusunda kuşatılan Ukrayna güçlerinin tasfiyesini tamamlamış olup bölgedeki münferit grupların tespiti ve etkisiz hale getirilmesine yönelik faaliyetlerini sürdürüyor.
‘Batı’ Birlikleri Grubu ön hatlardaki konumunu iyileştirerek Harkov'a bağlı Palamarevka ve Kovalevka yerleşim yerlerini kontrol altına almıştır.
Donetsk Halk Cumhuriyeti sınırları içerisindeki Alekseyevo-Drujkovka, Dobropolye, Pervomayskoye ve Sergeyevkayerleşim yerleri Rus birliklerince kontrol altına alındı.
Dnepropetrovsk bölgesinde Velikomihaylovka, Zaporojye bölgesinde ise Malokaterinovka yerleşim yerlerinde denetim sağlandı.
Çatışmalarda Ukrayna tarafının ağır kayıplar verdiği kaydedilen açıklamada, son 24 saat içinde Ukrayna ordusundan 1040'a kadar askerin ve 18 zırhlı savaş aracının etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
Rusya Silahlı Kuvvetlerine ait hava, füze ve topçu unsurlarının; Ukrayna ordusunun lojistiğinde kullanılan ulaşım altyapı tesislerini, İHA depolarını, Ukraynalı oluşumlar ve yabancı paralı askerlerin 142 farklı bölgedeki geçici konuşlanma noktalarını hedef aldığı bildirildi.
Açıklamada ayrıca, Rus hava savunma sistemleri tarafından ABD yapımı 1 adet HIMARS roketatar mühimmatı ile 654 uçak tipi İHA'nın düşürüldüğü, Karadeniz Filosu tarafından da Karadeniz'de Ukrayna Deniz Kuvvetlerine ait bir insansız deniz aracının imha edildiği belirtildi.
Kirill Dmitriyev - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2026
DÜNYA
Dmitriyev: Trump’ın yaptırımları askıya alması tarihi bir an
12:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала