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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261018/novak-abdye-dizel-yakit-sevkiyati-sozlesme-imzalandiktan-15-20-gun-sonra-gerceklesecek-1109643716.html
Novak: ABD'ye dizel yakıt sevkiyatı sözleşme imzalandıktan 15-20 gün sonra gerçekleşecek
Novak: ABD'ye dizel yakıt sevkiyatı sözleşme imzalandıktan 15-20 gün sonra gerçekleşecek
Sputnik Türkiye
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, ABD'ye dizel yakıt sevkiyatının sözleşme imzalandıktan 15-20 gün sonra gerçekleşeceğini, diğer ülkelere yapılacak... 18.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-18T11:57+0300
2026-10-18T11:57+0300
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aleksandr novak
abd
abd
dizel yakıt
lng
sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)
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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus medyasına verdiği demeçte dış pazarlara dizel yakıt sevkiyatlarının kısa sürede başlayacağının sinyalini verdi.Novak, “Şu anda ticari koşullara ilişkin görüşmeler, yani sözleşmelerin nihai hale getirilmesi süreci devam ediyor. Sözleşmeler imzalanır imzalanmaz yakıt 15-20 gün içinde ABD pazarına ulaşmış olacak. Diğer küresel pazarlar veya Rusya'ya daha yakın konumdaki ülkeler için ise bu süre daha kısa olacak" ifadelerini kullandı.‘AB, Rusya'dan tedarike yönelik yasak öncesinde LNG ithalatını artırmaya çalışıyor’Novak, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'dan yapılan tedariklere yönelik yasak beklentisiyle sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatını artırmaya çalıştığını ifade etti:Avrupa pazarının halihazırda dengesiz olduğu bir dönemde, AB'nin Rus LNG'sine yasak getirmesinin çok şaşırtıcı olduğunu söyleyen Novak, "Bir açık söz konusu, bildiğimiz kadarıyla gaz depolama seviyeleri önceki yılların aynı dönemindeki ortalamaya göre önemli ölçüde, sanırım yaklaşık yüzde 10 oranında daha düşük" değerlendirmesinde bulundu.Novak, Rusya'dan tedarikten vazgeçilmesi durumunda Avrupa'daki gaz açığını kapatmanın bir yolu olmadığına dikkat çekti.
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rusya, novak, aleksandr novak, abd, abd, dizel yakıt, lng, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)
rusya, novak, aleksandr novak, abd, abd, dizel yakıt, lng, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)

Novak: ABD'ye dizel yakıt sevkiyatı sözleşme imzalandıktan 15-20 gün sonra gerçekleşecek

11:57 18.10.2026
© Sputnik / Михаил ВоскресенскийRusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2026
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, ABD'ye dizel yakıt sevkiyatının sözleşme imzalandıktan 15-20 gün sonra gerçekleşeceğini, diğer ülkelere yapılacak sevkiyatların ise daha kısa sürebileceğini belirtti.
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus medyasına verdiği demeçte dış pazarlara dizel yakıt sevkiyatlarının kısa sürede başlayacağının sinyalini verdi.
Novak, “Şu anda ticari koşullara ilişkin görüşmeler, yani sözleşmelerin nihai hale getirilmesi süreci devam ediyor. Sözleşmeler imzalanır imzalanmaz yakıt 15-20 gün içinde ABD pazarına ulaşmış olacak. Diğer küresel pazarlar veya Rusya'ya daha yakın konumdaki ülkeler için ise bu süre daha kısa olacak" ifadelerini kullandı.

‘AB, Rusya'dan tedarike yönelik yasak öncesinde LNG ithalatını artırmaya çalışıyor’

Novak, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'dan yapılan tedariklere yönelik yasak beklentisiyle sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatını artırmaya çalıştığını ifade etti:

İlk dokuz ayda Avrupa'ya 12 milyon ton LNG sevk edildi. Bu, geçen yıla göre daha yüksek bir miktar. Görünüşe göre Avrupalı ​​ortaklarımız, 1 Ocak’tan önce rezervlerini olabildiğince hızlı doldurmak, daha fazla alım yapmak istiyor.

Avrupa pazarının halihazırda dengesiz olduğu bir dönemde, AB'nin Rus LNG'sine yasak getirmesinin çok şaşırtıcı olduğunu söyleyen Novak, "Bir açık söz konusu, bildiğimiz kadarıyla gaz depolama seviyeleri önceki yılların aynı dönemindeki ortalamaya göre önemli ölçüde, sanırım yaklaşık yüzde 10 oranında daha düşük" değerlendirmesinde bulundu.
Novak, Rusya'dan tedarikten vazgeçilmesi durumunda Avrupa'daki gaz açığını kapatmanın bir yolu olmadığına dikkat çekti.
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'ABD ve Rusya arasındaki 'dizel anlaşması' yalnızca ABD ve Rusya'nın değil, tüm dünyanın çıkarına'
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