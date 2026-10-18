https://anlatilaninotesi.com.tr/20261018/novak-abdye-dizel-yakit-sevkiyati-sozlesme-imzalandiktan-15-20-gun-sonra-gerceklesecek-1109643716.html

Novak: ABD'ye dizel yakıt sevkiyatı sözleşme imzalandıktan 15-20 gün sonra gerçekleşecek

Novak: ABD'ye dizel yakıt sevkiyatı sözleşme imzalandıktan 15-20 gün sonra gerçekleşecek

Sputnik Türkiye

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, ABD'ye dizel yakıt sevkiyatının sözleşme imzalandıktan 15-20 gün sonra gerçekleşeceğini, diğer ülkelere yapılacak... 18.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-18T11:57+0300

2026-10-18T11:57+0300

2026-10-18T11:57+0300

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aleksandr novak

abd

abd

dizel yakıt

lng

sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)

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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus medyasına verdiği demeçte dış pazarlara dizel yakıt sevkiyatlarının kısa sürede başlayacağının sinyalini verdi.Novak, “Şu anda ticari koşullara ilişkin görüşmeler, yani sözleşmelerin nihai hale getirilmesi süreci devam ediyor. Sözleşmeler imzalanır imzalanmaz yakıt 15-20 gün içinde ABD pazarına ulaşmış olacak. Diğer küresel pazarlar veya Rusya'ya daha yakın konumdaki ülkeler için ise bu süre daha kısa olacak" ifadelerini kullandı.‘AB, Rusya'dan tedarike yönelik yasak öncesinde LNG ithalatını artırmaya çalışıyor’Novak, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'dan yapılan tedariklere yönelik yasak beklentisiyle sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatını artırmaya çalıştığını ifade etti:Avrupa pazarının halihazırda dengesiz olduğu bir dönemde, AB'nin Rus LNG'sine yasak getirmesinin çok şaşırtıcı olduğunu söyleyen Novak, "Bir açık söz konusu, bildiğimiz kadarıyla gaz depolama seviyeleri önceki yılların aynı dönemindeki ortalamaya göre önemli ölçüde, sanırım yaklaşık yüzde 10 oranında daha düşük" değerlendirmesinde bulundu.Novak, Rusya'dan tedarikten vazgeçilmesi durumunda Avrupa'daki gaz açığını kapatmanın bir yolu olmadığına dikkat çekti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/abd-ve-rusya-arasindaki-dizel-anlasmasi-yalnizca-abd-ve-rusyanin-degil-tum-dunyanin-cikarina-1109479986.html

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rusya, novak, aleksandr novak, abd, abd, dizel yakıt, lng, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)