https://anlatilaninotesi.com.tr/20261018/fenerbahce-alanyasporu-3-golle-gecti-ismail-kartaldan-mac-sonrasi-asensio-aciklamasi-1109636922.html
Fenerbahçe Alanyaspor'u 3 golle geçti: İsmail Kartal'dan maç sonrası Asensio açıklaması
Fenerbahçe Alanyaspor'u 3 golle geçti: İsmail Kartal'dan maç sonrası Asensio açıklaması
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. 18.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-18T09:41+0300
2026-10-18T09:41+0300
2026-10-18T09:41+0300
spor
fenerbahçe
alanyaspor
i̇smail kartal
prag
kartal
romelu lukaku
kerem aktürkoğlu
asensio
kocaelispor
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor'u ağırladı. Kadıköy'de oynanan maçı Fenerbahçe, 3-0 kazandı.Golleri kim attı?Sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Romelu Lukaku, 71. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 87. dakikada Vedat Muriqi attı.Fenerbahçe'de Mason Greenwood, 18. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.Bu sonucun ardından Fenerbahçe, 16 puana yükseldi. Fenerbahçe, ligin 9. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak. 12 puanda kalan Alanyaspor ise Kocaelispor'u konuk edecek.İsmail Kartal:Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 3-0 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, aldıkları 3 puan için mutlu olduklarını söyledi.Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kartal, maçın başından sonuna kadar üstün oynadıklarını belirtti.Oyuncularının analizleri iyi uyguladığını aktaran Kartal, "Şampiyonlar Ligi'nde son oynadığımız maçtan sonra oyuncularımızı motivasyon anlamında hazırlamak kolay değildi ama iyi organize olduk. Çalışma imkanımız olmasa da yaptığımız analizlerle oyuncularımızın hücumda ve savunmada nerde neler yapmamız gerektiği üzerinde çalıştık. Oyuncularım sahada bunları uyguladı ve çok başarılı bir maç çıkardılar. 3-0 kazandık daha farklı kazanabilirdik. Başından sonuna kontrol elimizdeydi. 3 puan aldık, mutluyuz." diye konuştu.Aston Villa karşısında hak etmedikleri bir mağlubiyet aldıklarını belirten Kartal, İngiliz temsilcisinin teknik direktörü Unai Emery'nin de benzer bir görüşte olduğunu hatırlattı.Önlerine bakacaklarını dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag ile yapacakları karşılaşmaya odaklanacaklarını vurgulayarak şöyle devam etti:VAR'dan iptal edilen gollerinde yanlış karar verildiğini ifade eden Kartal, penaltı atışları için Greenwood tercihini tekrar gözden geçireceklerini aktardı.Asensio ile Kartal arasında problem mi var?İrfan Can Kahveci'nin performansından çok memnun olduğunu anlatan Kartal, Marco Asensio ile aralarından hiçbir problem olmadığını hatırlatarak sözlerini şöyle tamamladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/ismail-kartal-3-puan-almak-icin-geldik-ama-olmadi-1108764385.html
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fenerbahçe, alanyaspor, i̇smail kartal, prag, kartal, romelu lukaku, kerem aktürkoğlu, asensio, kocaelispor
fenerbahçe, alanyaspor, i̇smail kartal, prag, kartal, romelu lukaku, kerem aktürkoğlu, asensio, kocaelispor
Fenerbahçe Alanyaspor'u 3 golle geçti: İsmail Kartal'dan maç sonrası Asensio açıklaması
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor'u ağırladı. Kadıköy'de oynanan maçı Fenerbahçe, 3-0 kazandı.
Sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Romelu Lukaku, 71. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 87. dakikada Vedat Muriqi attı.
Fenerbahçe'de Mason Greenwood, 18. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe, 16 puana yükseldi. Fenerbahçe, ligin 9. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak. 12 puanda kalan Alanyaspor ise Kocaelispor'u konuk edecek.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 3-0 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, aldıkları 3 puan için mutlu olduklarını söyledi.
Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kartal, maçın başından sonuna kadar üstün oynadıklarını belirtti.
Oyuncularının analizleri iyi uyguladığını aktaran Kartal, "Şampiyonlar Ligi'nde son oynadığımız maçtan sonra oyuncularımızı motivasyon anlamında hazırlamak kolay değildi ama iyi organize olduk. Çalışma imkanımız olmasa da yaptığımız analizlerle oyuncularımızın hücumda ve savunmada nerde neler yapmamız gerektiği üzerinde çalıştık. Oyuncularım sahada bunları uyguladı ve çok başarılı bir maç çıkardılar. 3-0 kazandık daha farklı kazanabilirdik. Başından sonuna kontrol elimizdeydi. 3 puan aldık, mutluyuz." diye konuştu.
Aston Villa karşısında hak etmedikleri bir mağlubiyet aldıklarını belirten Kartal, İngiliz temsilcisinin teknik direktörü Unai Emery'nin de benzer bir görüşte olduğunu hatırlattı.
Önlerine bakacaklarını dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag ile yapacakları karşılaşmaya odaklanacaklarını vurgulayarak şöyle devam etti:
"Prag takımını izledik. Sahada her yerde adam adama baskı yapan sert bir takım. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. 3 günde 1 maç yaptığımızdan bazı oyuncularımızı dinlendiriyoruz. Yük dağılımını iyi belirlememiz lazım. Salıya kadar vaktimiz var. Yarın sabah antrenmanımız var. Yarın rakibi analiz edeceğiz. Ondan sonra derbiye odaklanacağız."
VAR'dan iptal edilen gollerinde yanlış karar verildiğini ifade eden Kartal, penaltı atışları için Greenwood tercihini tekrar gözden geçireceklerini aktardı.
Asensio ile Kartal arasında problem mi var?
İrfan Can Kahveci'nin performansından çok memnun olduğunu anlatan Kartal, Marco Asensio ile aralarından hiçbir problem olmadığını hatırlatarak sözlerini şöyle tamamladı:
"Benim hiçbir oyuncuyla aramda problem yok. Olmamıştır, olursa gereğini yaparım. Bundan önce yaptığım gibi. Ben Fenerbahçe'nin evladıyım, dışarıdan gelen biri değilim. Her şeyden önce arma. Sürekli çeşitli yalan haberler var. Kimse merak etmesin yarın a'dan z'ye hem Asensio hem kulüp açıklayacak. Biz ligde önce şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde de gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz."