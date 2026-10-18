https://anlatilaninotesi.com.tr/20261018/fenerbahce-alanyasporu-3-golle-gecti-ismail-kartaldan-mac-sonrasi-asensio-aciklamasi-1109636922.html

Fenerbahçe Alanyaspor'u 3 golle geçti: İsmail Kartal'dan maç sonrası Asensio açıklaması

Fenerbahçe Alanyaspor'u 3 golle geçti: İsmail Kartal'dan maç sonrası Asensio açıklaması

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. 18.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-18T09:41+0300

2026-10-18T09:41+0300

2026-10-18T09:41+0300

spor

fenerbahçe

alanyaspor

i̇smail kartal

prag

kartal

romelu lukaku

kerem aktürkoğlu

asensio

kocaelispor

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/12/1109639032_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_3fcbd7b1bc49625bedad29cfa444efde.jpg

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor'u ağırladı. Kadıköy'de oynanan maçı Fenerbahçe, 3-0 kazandı.Golleri kim attı?Sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Romelu Lukaku, 71. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 87. dakikada Vedat Muriqi attı.Fenerbahçe'de Mason Greenwood, 18. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.Bu sonucun ardından Fenerbahçe, 16 puana yükseldi. Fenerbahçe, ligin 9. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak. 12 puanda kalan Alanyaspor ise Kocaelispor'u konuk edecek.İsmail Kartal:Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 3-0 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, aldıkları 3 puan için mutlu olduklarını söyledi.Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kartal, maçın başından sonuna kadar üstün oynadıklarını belirtti.Oyuncularının analizleri iyi uyguladığını aktaran Kartal, "Şampiyonlar Ligi'nde son oynadığımız maçtan sonra oyuncularımızı motivasyon anlamında hazırlamak kolay değildi ama iyi organize olduk. Çalışma imkanımız olmasa da yaptığımız analizlerle oyuncularımızın hücumda ve savunmada nerde neler yapmamız gerektiği üzerinde çalıştık. Oyuncularım sahada bunları uyguladı ve çok başarılı bir maç çıkardılar. 3-0 kazandık daha farklı kazanabilirdik. Başından sonuna kontrol elimizdeydi. 3 puan aldık, mutluyuz." diye konuştu.Aston Villa karşısında hak etmedikleri bir mağlubiyet aldıklarını belirten Kartal, İngiliz temsilcisinin teknik direktörü Unai Emery'nin de benzer bir görüşte olduğunu hatırlattı.Önlerine bakacaklarını dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag ile yapacakları karşılaşmaya odaklanacaklarını vurgulayarak şöyle devam etti:VAR'dan iptal edilen gollerinde yanlış karar verildiğini ifade eden Kartal, penaltı atışları için Greenwood tercihini tekrar gözden geçireceklerini aktardı.Asensio ile Kartal arasında problem mi var?İrfan Can Kahveci'nin performansından çok memnun olduğunu anlatan Kartal, Marco Asensio ile aralarından hiçbir problem olmadığını hatırlatarak sözlerini şöyle tamamladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/ismail-kartal-3-puan-almak-icin-geldik-ama-olmadi-1108764385.html

prag

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fenerbahçe, alanyaspor, i̇smail kartal, prag, kartal, romelu lukaku, kerem aktürkoğlu, asensio, kocaelispor