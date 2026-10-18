https://anlatilaninotesi.com.tr/20261018/meksikada-cia-ajanlarinin-uyusturucu-operasyonuna-katilmasina-izin-vermekle-suclanan-eski-bassavci-1109649376.html

Meksika'da CIA ajanlarının uyuşturucu operasyonuna katılmasına izin vermekle suçlanan eski başsavcı gözaltına alındı

Meksika'da CIA ajanlarının uyuşturucu operasyonuna katılmasına izin vermekle suçlanan eski başsavcı gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Meksika'da Chihuahua eyaletinin eski başsavcısı Cesar Jauregui, CIA ajanlarının federal hükümetin izni olmadan uyuşturucu laboratuvarına yönelik operasyona katılmasına izin verdiği iddiasıyla gözaltına alındı.

2026-10-18T16:29+0300

2026-10-18T16:29+0300

2026-10-18T16:29+0300

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Chihuahua Eyaleti Başsavcılığını vekaleten yürüten Gilberto Loya Chavez, Jauregui'nin kamu görevini hukuka aykırı kullanmak ve kamu görevlileri arasında suç amaçlı işbirliği yapmakla suçlandığını açıkladı. Dönemin başsavcısı Jauregui, hayatını kaybeden ABD vatandaşlarını başlangıçta ABD'nin Meksiko Büyükelçiliğinde görevli eğitmenler olarak tanımladı. Ancak Amerika merkezli CNN ve diğer medya kuruluşlarının sonraki günlerde yayımladığı haberlerde, bu kişilerin CIA ajanları olduğu ortaya çıktı.Meksika devlet başkanından tepkiCIA ajanlarının operasyona katıldığının ortaya çıkması, Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum yönetiminin tepkisini çekti. Sheinbaum, Chihuahua eyaleti yetkililerinin ABD ile federal hükümetin bilgisi ve izni dışında işbirliği yaptığını belirterek olayın soruşturulmasını istedi.Sheinbaum, ABD ile işbirliğinin eyalet düzeyinde yürütülse bile federal hükümetin onayını gerektirdiğini kaydetti.Başsavcı vekili Chavez, soruşturmanın uyuşturucu laboratuvarının ortaya çıkarılmasına değil, operasyonun yürütülme biçimine, emir-komuta zincirinin ihlal edilmesine ve yasal prosedürlere uyulmamasına odaklandığını söyledi. Chávez, "İyi bir sonuç, yasaları çiğnemeyi haklı çıkarmaz" dedi.Trump döneminde arttıABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci döneminde CIA'in Meksika'daki uyuşturucu kartellerine yönelik gizli operasyonlarını genişlettiği bildiriliyor. Söz konusu faaliyetler arasında insansız hava aracı uçuşları ve kartel üyeleri olduğu öne sürülen kişilere yönelik ölümcül operasyonlar da bulunuyor.

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