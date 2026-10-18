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Meksika'da CIA ajanlarının uyuşturucu operasyonuna katılmasına izin vermekle suçlanan eski başsavcı gözaltına alındı
Meksika'da CIA ajanlarının uyuşturucu operasyonuna katılmasına izin vermekle suçlanan eski başsavcı gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Meksika'da Chihuahua eyaletinin eski başsavcısı Cesar Jauregui, CIA ajanlarının federal hükümetin izni olmadan uyuşturucu laboratuvarına yönelik operasyona katılmasına izin verdiği iddiasıyla gözaltına alındı.
2026-10-18T16:29+0300
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Chihuahua Eyaleti Başsavcılığını vekaleten yürüten Gilberto Loya Chavez, Jauregui'nin kamu görevini hukuka aykırı kullanmak ve kamu görevlileri arasında suç amaçlı işbirliği yapmakla suçlandığını açıkladı. Dönemin başsavcısı Jauregui, hayatını kaybeden ABD vatandaşlarını başlangıçta ABD'nin Meksiko Büyükelçiliğinde görevli eğitmenler olarak tanımladı. Ancak Amerika merkezli CNN ve diğer medya kuruluşlarının sonraki günlerde yayımladığı haberlerde, bu kişilerin CIA ajanları olduğu ortaya çıktı.Meksika devlet başkanından tepkiCIA ajanlarının operasyona katıldığının ortaya çıkması, Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum yönetiminin tepkisini çekti. Sheinbaum, Chihuahua eyaleti yetkililerinin ABD ile federal hükümetin bilgisi ve izni dışında işbirliği yaptığını belirterek olayın soruşturulmasını istedi.Sheinbaum, ABD ile işbirliğinin eyalet düzeyinde yürütülse bile federal hükümetin onayını gerektirdiğini kaydetti.Başsavcı vekili Chavez, soruşturmanın uyuşturucu laboratuvarının ortaya çıkarılmasına değil, operasyonun yürütülme biçimine, emir-komuta zincirinin ihlal edilmesine ve yasal prosedürlere uyulmamasına odaklandığını söyledi. Chávez, "İyi bir sonuç, yasaları çiğnemeyi haklı çıkarmaz" dedi.Trump döneminde arttıABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci döneminde CIA'in Meksika'daki uyuşturucu kartellerine yönelik gizli operasyonlarını genişlettiği bildiriliyor. Söz konusu faaliyetler arasında insansız hava aracı uçuşları ve kartel üyeleri olduğu öne sürülen kişilere yönelik ölümcül operasyonlar da bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261018/istanbuldaki-selde-can-kaybi-5e-yukseldi-kayip-bir-kisinin-cansiz-bedeni-halicte-bulundu-2-kisi-1109646259.html
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meksika, cia, abd, haberler

Meksika'da CIA ajanlarının uyuşturucu operasyonuna katılmasına izin vermekle suçlanan eski başsavcı gözaltına alındı

16:29 18.10.2026
© Fotoğraf : Meksika/Chiuahua Savcılığı Kuzey Meksika’daki Chihuahua eyaletinde şüpheli bir metamfetamin işleme laboratuvarı.
Kuzey Meksika’daki Chihuahua eyaletinde şüpheli bir metamfetamin işleme laboratuvarı. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2026
© Fotoğraf : Meksika/Chiuahua Savcılığı
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Meksika'da Chihuahua eyaletinin eski başsavcısı Cesar Jauregui, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ajanlarının federal hükümetin izni olmadan uyuşturucu laboratuvarına yönelik operasyona katılmasına izin verdiği iddiasıyla gözaltına alındı.
Chihuahua Eyaleti Başsavcılığını vekaleten yürüten Gilberto Loya Chavez, Jauregui'nin kamu görevini hukuka aykırı kullanmak ve kamu görevlileri arasında suç amaçlı işbirliği yapmakla suçlandığını açıkladı.
Soruşturma, 19 Nisan'da Chihuahua eyaletinin Guachochi bölgesinde gizli bir uyuşturucu üretim laboratuvarına düzenlenen operasyonun ardından yaşanan trafik kazasına dayanıyor. Operasyondan dönen araçta meydana gelen kazada iki Meksikalı güvenlik görevlisi ile iki ABD vatandaşı hayatını kaybetti.
Dönemin başsavcısı Jauregui, hayatını kaybeden ABD vatandaşlarını başlangıçta ABD'nin Meksiko Büyükelçiliğinde görevli eğitmenler olarak tanımladı. Ancak Amerika merkezli CNN ve diğer medya kuruluşlarının sonraki günlerde yayımladığı haberlerde, bu kişilerin CIA ajanları olduğu ortaya çıktı.

Meksika devlet başkanından tepki

CIA ajanlarının operasyona katıldığının ortaya çıkması, Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum yönetiminin tepkisini çekti. Sheinbaum, Chihuahua eyaleti yetkililerinin ABD ile federal hükümetin bilgisi ve izni dışında işbirliği yaptığını belirterek olayın soruşturulmasını istedi.
Sheinbaum, ABD ile işbirliğinin eyalet düzeyinde yürütülse bile federal hükümetin onayını gerektirdiğini kaydetti.
Başsavcı vekili Chavez, soruşturmanın uyuşturucu laboratuvarının ortaya çıkarılmasına değil, operasyonun yürütülme biçimine, emir-komuta zincirinin ihlal edilmesine ve yasal prosedürlere uyulmamasına odaklandığını söyledi. Chávez, "İyi bir sonuç, yasaları çiğnemeyi haklı çıkarmaz" dedi.
Jauregui, olayın ardından 27 Nisan'da görevinden istifa etmiş ve yaşanan gerilim nedeniyle ‘siyasi sorumluluğu’ üstlendiğini açıklamıştı.

Trump döneminde arttı

ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci döneminde CIA'in Meksika'daki uyuşturucu kartellerine yönelik gizli operasyonlarını genişlettiği bildiriliyor. Söz konusu faaliyetler arasında insansız hava aracı uçuşları ve kartel üyeleri olduğu öne sürülen kişilere yönelik ölümcül operasyonlar da bulunuyor.
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