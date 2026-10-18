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Manga grubunun solisti Ferman Akgül Paris'te göstericilerin arasında kaldı: 'Yolların hepsi kapandı'
Manga grubunun solisti Ferman Akgül Paris'te göstericilerin arasında kaldı: 'Yolların hepsi kapandı'
Sputnik Türkiye
Fransa'da savaş alanına dönen Paris sokaklarında Manga grubunun solisti Ferman Akgül de göstericilerin arasında kaldı. Taksiden paylaşım yapan Akgül, “Yolların... 18.10.2026, Sputnik Türkiye
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Manga’nın solisti Ferman Akgül Paris’te olayların ortasında kaldığı anları takipçileriyle paylaştı.Kentte yolların kapatılması nedeniyle trafikte güçlükle ilerleyen Akgül, paylaşımına “Yolların hepsi kapandı. Taksici Vincent Cassel’e bağlamasa kalmıştık.” notunu düştü.Bir süre sonra taksiden inerek yoluna yaya devam etmeye çalışan Akgül, Paris sokaklarındaki son durumu da takipçileriyle paylaştı. Devrilen çöp konteynerlerinin ve sokağa saçılan molozların görüldüğü görüntülere “Eve ulaşma yolunda...” notunu ekledi.Fransa'da protestolarFransa'da hükümetin politikalarına, hayat pahalılığına ve eğitim sistemindeki sorunlara karşı ülke genelinde protestolar düzenleniyor. Son olarak Limoges'ta tarihi belediye binası ateşe verildi. Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, olaylar sırasında ülke genelinde bin 200 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261018/son-dakika-haberleri-fransada-yarim-milyonkisinin-katildigi-protestolarda-belediye-binalari-atese-verildi-bin-200-1109638233.html
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paris, protesto, ferman akgül
paris, protesto, ferman akgül

Manga grubunun solisti Ferman Akgül Paris'te göstericilerin arasında kaldı: 'Yolların hepsi kapandı'

09:57 18.10.2026 (güncellendi: 10:01 18.10.2026)
© AAFerman Akgül
Ferman Akgül - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2026
© AA
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Fransa'da savaş alanına dönen Paris sokaklarında Manga grubunun solisti Ferman Akgül de göstericilerin arasında kaldı. Taksiden paylaşım yapan Akgül, “Yolların hepsi kapandı. Taksici Vincent Cassel’e bağlamasa kalmıştık.” notunu düştü.
Manga’nın solisti Ferman Akgül Paris’te olayların ortasında kaldığı anları takipçileriyle paylaştı.
Ferman Akgül Paris’te olayların ortasında kaldığı anları takipçileriyle paylaştı.
Ferman Akgül Paris’te olayların ortasında kaldığı anları takipçileriyle paylaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2026
Ferman Akgül Paris’te olayların ortasında kaldığı anları takipçileriyle paylaştı.
Kentte yolların kapatılması nedeniyle trafikte güçlükle ilerleyen Akgül, paylaşımına “Yolların hepsi kapandı. Taksici Vincent Cassel’e bağlamasa kalmıştık.” notunu düştü.
Bir süre sonra taksiden inerek yoluna yaya devam etmeye çalışan Akgül, Paris sokaklarındaki son durumu da takipçileriyle paylaştı. Devrilen çöp konteynerlerinin ve sokağa saçılan molozların görüldüğü görüntülere “Eve ulaşma yolunda...” notunu ekledi.

Fransa'da protestolar

Fransa'da hükümetin politikalarına, hayat pahalılığına ve eğitim sistemindeki sorunlara karşı ülke genelinde protestolar düzenleniyor. Son olarak Limoges'ta tarihi belediye binası ateşe verildi. Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, olaylar sırasında ülke genelinde bin 200 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Fransa'da protestolar - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2026
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Fransa'da yarım milyon kişinin katıldığı protestolarda belediye binaları ateşe verildi: Bin 200 gözaltı
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