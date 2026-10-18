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Letonya’nın Ruslara vize verilmesini durdurma çağrısına Rusya’dan yanıt
Letonya’nın Ruslara vize verilmesini durdurma çağrısına Rusya’dan yanıt
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Letonya Başbakanı Kulbergs’in ‘hibrit tehditleri’ gerekçe göstererek Avurpa'ya Ruslara vize vermeyi durdurma... 18.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-18T17:13+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Letonya Başbakanı Andris Kulbergs’in ‘hibrit tehditleri’ gerekçe göstererek Avurpa Birliği’ne (AB) Ruslara vize vermeyi durdurma çağrısı yapan açıklamalarını, Telegram kanalından yaptığı bir paylaşımla yanıtladı.Zaharova, "Kulbergs için bir televizyon açın, orada gelecekte değil günümüzde, hibrit olarak değil ilkel olarak sadece AB'yi tehdit etmekle kalmayıp, nasıl aktif bir şekilde yakıp yıktıklarını gösteriyorlar" ifadelerini kullandı.Letonya Başbakanı Kulbergs daha önce, gelecekte ortaya çıkabilecek olası 'hibrit tehditleri' önlemek amacıyla AB ülkelerine, Ruslara turist vizesi vermeyi durdurmaları çağrısında bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/schroder-rusya-ukrayna-catismasinin-ikinci-buyuk-kaybedeni-avrupa-oldu-1109622592.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ab, letonya, avrupa birliği, telegram

Letonya’nın Ruslara vize verilmesini durdurma çağrısına Rusya’dan yanıt

17:13 18.10.2026
© SputnikMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2026
© Sputnik
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Letonya Başbakanı Kulbergs’in ‘hibrit tehditleri’ gerekçe göstererek Avurpa'ya Ruslara vize vermeyi durdurma çağrısı yapan açıklamalarına yanıt olarak, söz konusu tehditlerin AB’nin kendi içinde olduğuna dikkat çekti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Letonya Başbakanı Andris Kulbergs’in ‘hibrit tehditleri’ gerekçe göstererek Avurpa Birliği’ne (AB) Ruslara vize vermeyi durdurma çağrısı yapan açıklamalarını, Telegram kanalından yaptığı bir paylaşımla yanıtladı.
Zaharova, "Kulbergs için bir televizyon açın, orada gelecekte değil günümüzde, hibrit olarak değil ilkel olarak sadece AB'yi tehdit etmekle kalmayıp, nasıl aktif bir şekilde yakıp yıktıklarını gösteriyorlar" ifadelerini kullandı.
Letonya Başbakanı Kulbergs daha önce, gelecekte ortaya çıkabilecek olası 'hibrit tehditleri' önlemek amacıyla AB ülkelerine, Ruslara turist vizesi vermeyi durdurmaları çağrısında bulunmuştu.
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