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Schröder: Rusya-Ukrayna çatışmasının ikinci büyük kaybedeni Avrupa oldu
Schröder: Rusya-Ukrayna çatışmasının ikinci büyük kaybedeni Avrupa oldu
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Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, Rusya ile enerji alanındaki iş birliğinin sona ermesinin Almanya ve Avrupa genelinde refah kaybına yol açtığını... 16.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-16T23:48+0300
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Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, Rusya-Ukrayna çatışmasının Avrupa üzerindeki ekonomik etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.İsviçre merkezli Weltwoche dergisine konuşan Schröder, Avrupa’nın çatışmada Kiev’den sonra başlıca kaybeden taraf haline geldiği görüşüne katıldığını ifade etti.Röportajı gerçekleştiren Roger Köppel, Almanya ile Avrupa’nın Rusya’yla enerji sektöründe kurduğu ilişkileri hatırlatarak çatışma boyunca Kiev’in ardından en ağır kayıpları Avrupa’nın yaşadığını belirtti.Schröder, bu değerlendirmeye ilişkin, “Durum gerçekten de böyle. Elli yılı aşkın süredir başarıyla devam eden enerji iş birliğinin sona ermesi, şüphesiz yalnızca Almanya’da değil, Avrupa genelinde de refah kaybına yol açtı” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/fico-zelenskiy-abden-2027-yili-icin-70-milyar-euro-daha-istedi-1109622247.html
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gerhard schröder, almanya, rusya, kiev, enerji, avrupa, ukrayna
gerhard schröder, almanya, rusya, kiev, enerji, avrupa, ukrayna

Schröder: Rusya-Ukrayna çatışmasının ikinci büyük kaybedeni Avrupa oldu

23:48 16.10.2026
© Sputnik / Алексей Витвицкийeski Almanya Başbakanı Schröder
eski Almanya Başbakanı Schröder - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2026
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, Rusya ile enerji alanındaki iş birliğinin sona ermesinin Almanya ve Avrupa genelinde refah kaybına yol açtığını belirterek çatışmada Kiev’den sonra en fazla kayba uğrayan tarafın Avrupa olduğunu söyledi.
Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, Rusya-Ukrayna çatışmasının Avrupa üzerindeki ekonomik etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İsviçre merkezli Weltwoche dergisine konuşan Schröder, Avrupa’nın çatışmada Kiev’den sonra başlıca kaybeden taraf haline geldiği görüşüne katıldığını ifade etti.
Röportajı gerçekleştiren Roger Köppel, Almanya ile Avrupa’nın Rusya’yla enerji sektöründe kurduğu ilişkileri hatırlatarak çatışma boyunca Kiev’in ardından en ağır kayıpları Avrupa’nın yaşadığını belirtti.
Schröder, bu değerlendirmeye ilişkin, “Durum gerçekten de böyle. Elli yılı aşkın süredir başarıyla devam eden enerji iş birliğinin sona ermesi, şüphesiz yalnızca Almanya’da değil, Avrupa genelinde de refah kaybına yol açtı” ifadelerini kullandı.
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