https://anlatilaninotesi.com.tr/20261018/lavrov-suudi-mevkidasi-ferhan-al-suud-ile-gorustu-taraflar-opec-cercevesinde-etkili-bir-sekilde-1109648032.html
Lavrov, Suudi mevkidaşı Ferhan Al Suud ile görüştü: Taraflar OPEC+ çerçevesinde etkili bir şekilde çalışmaya kararlı
Lavrov, Suudi mevkidaşı Ferhan Al Suud ile görüştü: Taraflar OPEC+ çerçevesinde etkili bir şekilde çalışmaya kararlı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya ile Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi arasındaki Stratejik Diyalog’un dokuzuncu toplantısına katılmak üzere gittiği... 18.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-18T15:52+0300
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2026-10-18T15:52+0300
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sergey lavrov
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Sergey Lavrov, Rusya ile Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi arasındaki Stratejik Diyalog’un dokuzuncu toplantısına katılmak üzere gittiği Bahreyn’de Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bir araya geldi.Görüşmede taraflar OPEC+ çerçevesinde etkili bir şekilde çalışmaya kararlı olduklarının altını çizdi.Taraflar ayrıca düzenli ve güvene dayalı bir siyasi diyaloğu sürdürmenin yanı sıra ticaret, ekonomi, yatırım ve kültürel-insani alanlarda işbirliğini genişletme konusundaki kararlılıklarını dile getirdi.Bununla birlikte Lavrov ve Ferhan Al Suud, Arap Yarımadası'nın güneyinde ve Babülmendeb Boğazı'nda devam eden gerilimden duydukları endişeyi dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/lavrov-tum-ulkeler-renkli-devrim-riski-altinda-1109596771.html
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ortadoğu, haberler, rusya, suudi arabistan, arap yarımadası, rusya dışişleri bakanlığı, opec+, suudi arabistan dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, bahreyn
ortadoğu, haberler, rusya, suudi arabistan, arap yarımadası, rusya dışişleri bakanlığı, opec+, suudi arabistan dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, bahreyn
Lavrov, Suudi mevkidaşı Ferhan Al Suud ile görüştü: Taraflar OPEC+ çerçevesinde etkili bir şekilde çalışmaya kararlı
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya ile Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi arasındaki Stratejik Diyalog’un dokuzuncu toplantısına katılmak üzere gittiği Bahreyn’de Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Ferhan Al Suud ile görüştü.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Sergey Lavrov, Rusya ile Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi arasındaki Stratejik Diyalog’un dokuzuncu toplantısına katılmak üzere gittiği Bahreyn’de Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bir araya geldi.
Görüşmede taraflar OPEC+ çerçevesinde etkili bir şekilde çalışmaya kararlı olduklarının altını çizdi.
Taraflar ayrıca düzenli ve güvene dayalı bir siyasi diyaloğu sürdürmenin yanı sıra ticaret, ekonomi, yatırım ve kültürel-insani alanlarda işbirliğini genişletme konusundaki kararlılıklarını dile getirdi.
Bununla birlikte Lavrov ve Ferhan Al Suud, Arap Yarımadası'nın güneyinde ve Babülmendeb Boğazı'nda devam eden gerilimden duydukları endişeyi dile getirdi.
Her iki taraf da tüm uluslararası su yollarında seyrüsefer güvenliğinin ve gemilerin bu yollardan engelsiz geçişinin sağlanmasının önemini teyit etti.