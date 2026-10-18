https://anlatilaninotesi.com.tr/20261018/lavrov-suudi-mevkidasi-ferhan-al-suud-ile-gorustu-taraflar-opec-cercevesinde-etkili-bir-sekilde-1109648032.html

Lavrov, Suudi mevkidaşı Ferhan Al Suud ile görüştü: Taraflar OPEC+ çerçevesinde etkili bir şekilde çalışmaya kararlı

Lavrov, Suudi mevkidaşı Ferhan Al Suud ile görüştü: Taraflar OPEC+ çerçevesinde etkili bir şekilde çalışmaya kararlı

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya ile Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi arasındaki Stratejik Diyalog’un dokuzuncu toplantısına katılmak üzere gittiği... 18.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-18T15:52+0300

2026-10-18T15:52+0300

2026-10-18T15:52+0300

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suudi arabistan dışişleri bakanlığı

sergey lavrov

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Sergey Lavrov, Rusya ile Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi arasındaki Stratejik Diyalog’un dokuzuncu toplantısına katılmak üzere gittiği Bahreyn’de Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bir araya geldi.Görüşmede taraflar OPEC+ çerçevesinde etkili bir şekilde çalışmaya kararlı olduklarının altını çizdi.Taraflar ayrıca düzenli ve güvene dayalı bir siyasi diyaloğu sürdürmenin yanı sıra ticaret, ekonomi, yatırım ve kültürel-insani alanlarda işbirliğini genişletme konusundaki kararlılıklarını dile getirdi.Bununla birlikte Lavrov ve Ferhan Al Suud, Arap Yarımadası'nın güneyinde ve Babülmendeb Boğazı'nda devam eden gerilimden duydukları endişeyi dile getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/lavrov-tum-ulkeler-renkli-devrim-riski-altinda-1109596771.html

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