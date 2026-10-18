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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261018/lavrov-suudi-mevkidasi-ferhan-al-suud-ile-gorustu-taraflar-opec-cercevesinde-etkili-bir-sekilde-1109648032.html
Lavrov, Suudi mevkidaşı Ferhan Al Suud ile görüştü: Taraflar OPEC+ çerçevesinde etkili bir şekilde çalışmaya kararlı
Lavrov, Suudi mevkidaşı Ferhan Al Suud ile görüştü: Taraflar OPEC+ çerçevesinde etkili bir şekilde çalışmaya kararlı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya ile Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi arasındaki Stratejik Diyalog’un dokuzuncu toplantısına katılmak üzere gittiği... 18.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-18T15:52+0300
2026-10-18T15:52+0300
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ortadoğu
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suudi arabistan
arap yarımadası
rusya dışişleri bakanlığı
opec+
suudi arabistan dışişleri bakanlığı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Sergey Lavrov, Rusya ile Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi arasındaki Stratejik Diyalog’un dokuzuncu toplantısına katılmak üzere gittiği Bahreyn’de Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bir araya geldi.Görüşmede taraflar OPEC+ çerçevesinde etkili bir şekilde çalışmaya kararlı olduklarının altını çizdi.Taraflar ayrıca düzenli ve güvene dayalı bir siyasi diyaloğu sürdürmenin yanı sıra ticaret, ekonomi, yatırım ve kültürel-insani alanlarda işbirliğini genişletme konusundaki kararlılıklarını dile getirdi.Bununla birlikte Lavrov ve Ferhan Al Suud, Arap Yarımadası'nın güneyinde ve Babülmendeb Boğazı'nda devam eden gerilimden duydukları endişeyi dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/lavrov-tum-ulkeler-renkli-devrim-riski-altinda-1109596771.html
rusya
suudi arabistan
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ortadoğu, haberler, rusya, suudi arabistan, arap yarımadası, rusya dışişleri bakanlığı, opec+, suudi arabistan dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, bahreyn
ortadoğu, haberler, rusya, suudi arabistan, arap yarımadası, rusya dışişleri bakanlığı, opec+, suudi arabistan dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, bahreyn

Lavrov, Suudi mevkidaşı Ferhan Al Suud ile görüştü: Taraflar OPEC+ çerçevesinde etkili bir şekilde çalışmaya kararlı

15:52 18.10.2026
© Sputnik / Sergey Guneev / Multimedya arşivine gidinСобрание членов Российского совета по международным делам в Москве
Собрание членов Российского совета по международным делам в Москве - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2026
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya ile Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi arasındaki Stratejik Diyalog’un dokuzuncu toplantısına katılmak üzere gittiği Bahreyn’de Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Ferhan Al Suud ile görüştü.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Sergey Lavrov, Rusya ile Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi arasındaki Stratejik Diyalog’un dokuzuncu toplantısına katılmak üzere gittiği Bahreyn’de Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bir araya geldi.
Görüşmede taraflar OPEC+ çerçevesinde etkili bir şekilde çalışmaya kararlı olduklarının altını çizdi.
Taraflar ayrıca düzenli ve güvene dayalı bir siyasi diyaloğu sürdürmenin yanı sıra ticaret, ekonomi, yatırım ve kültürel-insani alanlarda işbirliğini genişletme konusundaki kararlılıklarını dile getirdi.
Bununla birlikte Lavrov ve Ferhan Al Suud, Arap Yarımadası'nın güneyinde ve Babülmendeb Boğazı'nda devam eden gerilimden duydukları endişeyi dile getirdi.

Her iki taraf da tüm uluslararası su yollarında seyrüsefer güvenliğinin ve gemilerin bu yollardan engelsiz geçişinin sağlanmasının önemini teyit etti.

Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и главы МИД Бангладеш Х. Рахмана - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2026
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Lavrov: Tüm ülkeler renkli devrim riski altında
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