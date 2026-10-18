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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261018/kirklarelinde-ilac-fabrikasinda-yangin-ekipler-mudahale-ediyor-1109651095.html
Kırklareli'nde ilaç fabrikasında yangın: Ekipler müdahale ediyor
Kırklareli'nde ilaç fabrikasında yangın: Ekipler müdahale ediyor
Sputnik Türkiye
Kırklareli'nin Vize ilçesinde bir ilaç fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. 18.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-18T17:57+0300
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kırklareli
ilaç fabrikası
yangın
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Kırklareli'nin Vize ilçesi Çakıllı beldesinde faaliyet gösteren bir ilaç fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yangın söndürme çalışmalarına çevre illerden de itfaiye ekipleri destek veriyor.
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kırklareli, ilaç fabrikası, yangın
kırklareli, ilaç fabrikası, yangın

Kırklareli'nde ilaç fabrikasında yangın: Ekipler müdahale ediyor

17:57 18.10.2026
© AA / Özgün TiranKırklareli'nde ilaç fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Kırklareli'nde ilaç fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2026
© AA / Özgün Tiran
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Kırklareli'nin Vize ilçesinde bir ilaç fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Kırklareli'nin Vize ilçesi Çakıllı beldesinde faaliyet gösteren bir ilaç fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın söndürme çalışmalarına çevre illerden de itfaiye ekipleri destek veriyor.
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