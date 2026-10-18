https://anlatilaninotesi.com.tr/20261018/kirklarelinde-ilac-fabrikasinda-yangin-ekipler-mudahale-ediyor-1109651095.html
Kırklareli'nde ilaç fabrikasında yangın: Ekipler müdahale ediyor
Kırklareli'nde ilaç fabrikasında yangın: Ekipler müdahale ediyor
Sputnik Türkiye
Kırklareli'nin Vize ilçesinde bir ilaç fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. 18.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-18T17:57+0300
2026-10-18T17:57+0300
2026-10-18T17:57+0300
türki̇ye
kırklareli
ilaç fabrikası
yangın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/12/1109650938_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_93b2b3bc7f069e40fded320ba26f0b58.jpg
Kırklareli'nin Vize ilçesi Çakıllı beldesinde faaliyet gösteren bir ilaç fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yangın söndürme çalışmalarına çevre illerden de itfaiye ekipleri destek veriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261018/bakan-ciftci-selden-kurtarilan-8-aylik-zeynep-bebege-iliskin-paylasim-yapti-uyusun-diye-pispisladi-1109650617.html
türki̇ye
kırklareli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/12/1109650938_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_a28d08be9bece4aecd1620f2a3f2a64c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kırklareli, ilaç fabrikası, yangın
kırklareli, ilaç fabrikası, yangın
Kırklareli'nde ilaç fabrikasında yangın: Ekipler müdahale ediyor
Kırklareli'nin Vize ilçesinde bir ilaç fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Kırklareli'nin Vize ilçesi Çakıllı beldesinde faaliyet gösteren bir ilaç fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın söndürme çalışmalarına çevre illerden de itfaiye ekipleri destek veriyor.