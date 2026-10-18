https://anlatilaninotesi.com.tr/20261018/kirklarelinde-ilac-fabrikasinda-yangin-ekipler-mudahale-ediyor-1109651095.html

Kırklareli'nde ilaç fabrikasında yangın: Ekipler müdahale ediyor

Kırklareli'nde ilaç fabrikasında yangın: Ekipler müdahale ediyor

Sputnik Türkiye

Kırklareli'nin Vize ilçesinde bir ilaç fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. 18.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-18T17:57+0300

2026-10-18T17:57+0300

2026-10-18T17:57+0300

türki̇ye

kırklareli

ilaç fabrikası

yangın

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Kırklareli'nin Vize ilçesi Çakıllı beldesinde faaliyet gösteren bir ilaç fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yangın söndürme çalışmalarına çevre illerden de itfaiye ekipleri destek veriyor.

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türki̇ye

kırklareli

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kırklareli, ilaç fabrikası, yangın