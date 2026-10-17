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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/beyaz-saray-rusyaya-yeni-yaptirimlar-baris-cabalarini-engelleyebilir-1109635501.html
Beyaz Saray: Rusya’ya yeni yaptırımlar barış çabalarını engelleyebilir
Beyaz Saray: Rusya’ya yeni yaptırımlar barış çabalarını engelleyebilir
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Beyaz Saray Sözcüsü Taylor Rogers, Rusya’ya yönelik yeni yaptırımların uygulanmasının, ABD’nin Ukrayna’daki çatışmayı sona erdirmeye yönelik girişimlerine... 17.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-17T23:22+0300
2026-10-17T23:22+0300
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beyaz saray
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donald trump
rusya
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Beyaz Saray Sözcüsü Taylor Rogers, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya’ya yönelik yeni yaptırımları uygulamama kararına ilişkin açıklamada bulundu.Axios’un aktardığı açıklamada Rogers, yaptırım hükümlerinin mevcut aşamada uygulanmasının Ukrayna ile Rusya arasında kalıcı ve kapsamlı bir barış anlaşması sağlanmasına yönelik ABD çabalarını engelleyebileceğini ifade etti.Trump’ın çatışmayı sona erdirme isteğini açıkça ortaya koyduğunu belirten Rogers, ABD Başkanı’nın ulusal çıkarlara katkı sağlaması halinde yaptırım yetkilerini daha sonra kullanma hakkını saklı tuttuğunu kaydetti.Trump, imzaladığı kararnameyle eylülde kabul edilen yasada Rusya ve İran’a yönelik öngörülen bazı yaptırım, kısıtlama ve gümrük vergilerinin uygulanmaması talimatını vermişti. Kararın, Rusya’ya karşı daha önce yürürlüğe konulan ABD yaptırımlarını kapsamadığı bildirilmişti.Söz konusu yasa, Rus petrolü ve doğal gazının en büyük beş alıcısı arasında yer alan ülkelerden ithal edilen ürünlere yüzde 100’e, Rus mallarına ise yüzde 500’e kadar ek gümrük vergisi uygulanmasına imkan tanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/dmitriyev-trumpin-yaptirimlari-askiya-almasi-tarihi-bir-an-1109628063.html
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beyaz saray, abd, donald trump, rusya, i̇ran, yaptırım, ukrayna
beyaz saray, abd, donald trump, rusya, i̇ran, yaptırım, ukrayna

Beyaz Saray: Rusya’ya yeni yaptırımlar barış çabalarını engelleyebilir

23:22 17.10.2026
© Sputnik / Vladimir Fedorenko / Multimedya arşivine gidinBeyaz Saray
Beyaz Saray - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2026
© Sputnik / Vladimir Fedorenko
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Beyaz Saray Sözcüsü Taylor Rogers, Rusya’ya yönelik yeni yaptırımların uygulanmasının, ABD’nin Ukrayna’daki çatışmayı sona erdirmeye yönelik girişimlerine zarar verebileceğini belirtti.
Beyaz Saray Sözcüsü Taylor Rogers, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya’ya yönelik yeni yaptırımları uygulamama kararına ilişkin açıklamada bulundu.
Axios’un aktardığı açıklamada Rogers, yaptırım hükümlerinin mevcut aşamada uygulanmasının Ukrayna ile Rusya arasında kalıcı ve kapsamlı bir barış anlaşması sağlanmasına yönelik ABD çabalarını engelleyebileceğini ifade etti.
Trump’ın çatışmayı sona erdirme isteğini açıkça ortaya koyduğunu belirten Rogers, ABD Başkanı’nın ulusal çıkarlara katkı sağlaması halinde yaptırım yetkilerini daha sonra kullanma hakkını saklı tuttuğunu kaydetti.
Trump, imzaladığı kararnameyle eylülde kabul edilen yasada Rusya ve İran’a yönelik öngörülen bazı yaptırım, kısıtlama ve gümrük vergilerinin uygulanmaması talimatını vermişti. Kararın, Rusya’ya karşı daha önce yürürlüğe konulan ABD yaptırımlarını kapsamadığı bildirilmişti.
Söz konusu yasa, Rus petrolü ve doğal gazının en büyük beş alıcısı arasında yer alan ülkelerden ithal edilen ürünlere yüzde 100’e, Rus mallarına ise yüzde 500’e kadar ek gümrük vergisi uygulanmasına imkan tanıyor.
Kirill Dmitriyev - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2026
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Dmitriyev: Trump’ın yaptırımları askıya alması tarihi bir an
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