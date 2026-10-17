https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/beyaz-saray-rusyaya-yeni-yaptirimlar-baris-cabalarini-engelleyebilir-1109635501.html
Beyaz Saray: Rusya’ya yeni yaptırımlar barış çabalarını engelleyebilir
Beyaz Saray: Rusya’ya yeni yaptırımlar barış çabalarını engelleyebilir
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray Sözcüsü Taylor Rogers, Rusya’ya yönelik yeni yaptırımların uygulanmasının, ABD’nin Ukrayna’daki çatışmayı sona erdirmeye yönelik girişimlerine... 17.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-17T23:22+0300
2026-10-17T23:22+0300
2026-10-17T23:22+0300
dünya
beyaz saray
abd
donald trump
rusya
i̇ran
yaptırım
ukrayna
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101331/68/1013316847_0:169:3039:1878_1920x0_80_0_0_37e44128a2ee964a79651d3266354db3.jpg
Beyaz Saray Sözcüsü Taylor Rogers, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya’ya yönelik yeni yaptırımları uygulamama kararına ilişkin açıklamada bulundu.Axios’un aktardığı açıklamada Rogers, yaptırım hükümlerinin mevcut aşamada uygulanmasının Ukrayna ile Rusya arasında kalıcı ve kapsamlı bir barış anlaşması sağlanmasına yönelik ABD çabalarını engelleyebileceğini ifade etti.Trump’ın çatışmayı sona erdirme isteğini açıkça ortaya koyduğunu belirten Rogers, ABD Başkanı’nın ulusal çıkarlara katkı sağlaması halinde yaptırım yetkilerini daha sonra kullanma hakkını saklı tuttuğunu kaydetti.Trump, imzaladığı kararnameyle eylülde kabul edilen yasada Rusya ve İran’a yönelik öngörülen bazı yaptırım, kısıtlama ve gümrük vergilerinin uygulanmaması talimatını vermişti. Kararın, Rusya’ya karşı daha önce yürürlüğe konulan ABD yaptırımlarını kapsamadığı bildirilmişti.Söz konusu yasa, Rus petrolü ve doğal gazının en büyük beş alıcısı arasında yer alan ülkelerden ithal edilen ürünlere yüzde 100’e, Rus mallarına ise yüzde 500’e kadar ek gümrük vergisi uygulanmasına imkan tanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/dmitriyev-trumpin-yaptirimlari-askiya-almasi-tarihi-bir-an-1109628063.html
rusya
i̇ran
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101331/68/1013316847_154:0:2883:2047_1920x0_80_0_0_13ff462f62104ec07a38a9f39f5534a7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
beyaz saray, abd, donald trump, rusya, i̇ran, yaptırım, ukrayna
beyaz saray, abd, donald trump, rusya, i̇ran, yaptırım, ukrayna
Beyaz Saray: Rusya’ya yeni yaptırımlar barış çabalarını engelleyebilir
Beyaz Saray Sözcüsü Taylor Rogers, Rusya’ya yönelik yeni yaptırımların uygulanmasının, ABD’nin Ukrayna’daki çatışmayı sona erdirmeye yönelik girişimlerine zarar verebileceğini belirtti.
Beyaz Saray Sözcüsü Taylor Rogers, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya’ya yönelik yeni yaptırımları uygulamama kararına ilişkin açıklamada bulundu.
Axios’un aktardığı açıklamada Rogers, yaptırım hükümlerinin mevcut aşamada uygulanmasının Ukrayna ile Rusya arasında kalıcı ve kapsamlı bir barış anlaşması sağlanmasına yönelik ABD çabalarını engelleyebileceğini ifade etti.
Trump’ın çatışmayı sona erdirme isteğini açıkça ortaya koyduğunu belirten Rogers, ABD Başkanı’nın ulusal çıkarlara katkı sağlaması halinde yaptırım yetkilerini daha sonra kullanma hakkını saklı tuttuğunu kaydetti.
Trump, imzaladığı kararnameyle eylülde kabul edilen yasada Rusya ve İran’a yönelik öngörülen bazı yaptırım, kısıtlama ve gümrük vergilerinin uygulanmaması talimatını vermişti. Kararın, Rusya’ya karşı daha önce yürürlüğe konulan ABD yaptırımlarını kapsamadığı bildirilmişti.
Söz konusu yasa, Rus petrolü ve doğal gazının en büyük beş alıcısı arasında yer alan ülkelerden ithal edilen ürünlere yüzde 100’e, Rus mallarına ise yüzde 500’e kadar ek gümrük vergisi uygulanmasına imkan tanıyor.