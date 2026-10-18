https://anlatilaninotesi.com.tr/20261018/izmir-karsiyakada-toplanmayan-copler-birikti-copler-neden-toplanmiyor-1109648683.html

İzmir Karşıyaka'da toplanmayan çöpler birikti: Çöpler neden toplanmıyor?

İzmir Karşıyaka'da toplanmayan çöpler birikti: Çöpler neden toplanmıyor?

Sputnik Türkiye

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, çöplerin toplanmaması nedeniyle oluşan kirlilik ve kötü koku mahalle sakinlerinin tepkisini çekti. 18.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-18T16:00+0300

2026-10-18T16:00+0300

2026-10-18T16:04+0300

türki̇ye

türkiye

i̇zmir

çöp

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/12/1109648526_0:291:2835:1886_1920x0_80_0_0_080bd09976bc63504948c069b74e19e0.jpg

İzmir Karşıyaka'da toplanmayan çöpler tepkiye neden oldu.Konteyner çevresi çöp dolduŞemikler Mahallesi'nde yaşayan Emel Özdere, yer altındaki çöp konteynerlerinin bir süredir boşaltılmadığını, konteynerlerin dolu olması nedeniyle de çöpleri konteyner çevresine atmak zorunda kaldıklarını söyledi.Konteyner sayısının da yetersiz olduğunu ifade eden Özdere, "Rezalet. Çocuklarımız geçiyor. Bizim orada park var, futbol sahası var, orası daha da kötü. Ne yapılacak, çözüm nasıl olur bilemiyorum. Hastalık, başka bir şey değil." diye konuştu.Volkan Beyler ise çöp birikintisi sorununu sürekli yaşadıklarını belirterek, durumun sağlık açısından risk taşıdığını aktardı.Çöplerin toplanmasını istediklerini dile getiren Beyler, "Çok kötü bir görüntü. Her yer kokuyor." dedi.Toplanmamış çöp görüntüsünün İzmir'e yakışmadığını kaydeden Aysel Kocaer ise şunları ifade etti:Çöpler neden toplanmıyor?Karşıyaka Belediyesi yetkilileri, yer altı çöp konteynerlerinin boşaltılmasında kullanılan çok amaçlı çöp araçlarının temin sürecinde teknik sorun yaşandığını, çöp birikintilerinin bundan kaynaklandığını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/marmariste-cop-ev-skandali-evden-bir-kamyon-cop-14-kedi-ve-1-kopek-cikarildi-1108814632.html

türki̇ye

i̇zmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, i̇zmir, çöp