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İzmir Karşıyaka'da toplanmayan çöpler birikti: Çöpler neden toplanmıyor?
İzmir Karşıyaka'da toplanmayan çöpler birikti: Çöpler neden toplanmıyor?
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, çöplerin toplanmaması nedeniyle oluşan kirlilik ve kötü koku mahalle sakinlerinin tepkisini çekti. 18.10.2026, Sputnik Türkiye
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İzmir Karşıyaka'da toplanmayan çöpler tepkiye neden oldu.Konteyner çevresi çöp dolduŞemikler Mahallesi'nde yaşayan Emel Özdere, yer altındaki çöp konteynerlerinin bir süredir boşaltılmadığını, konteynerlerin dolu olması nedeniyle de çöpleri konteyner çevresine atmak zorunda kaldıklarını söyledi.Konteyner sayısının da yetersiz olduğunu ifade eden Özdere, "Rezalet. Çocuklarımız geçiyor. Bizim orada park var, futbol sahası var, orası daha da kötü. Ne yapılacak, çözüm nasıl olur bilemiyorum. Hastalık, başka bir şey değil." diye konuştu.Volkan Beyler ise çöp birikintisi sorununu sürekli yaşadıklarını belirterek, durumun sağlık açısından risk taşıdığını aktardı.Çöplerin toplanmasını istediklerini dile getiren Beyler, "Çok kötü bir görüntü. Her yer kokuyor." dedi.Toplanmamış çöp görüntüsünün İzmir'e yakışmadığını kaydeden Aysel Kocaer ise şunları ifade etti:Çöpler neden toplanmıyor?Karşıyaka Belediyesi yetkilileri, yer altı çöp konteynerlerinin boşaltılmasında kullanılan çok amaçlı çöp araçlarının temin sürecinde teknik sorun yaşandığını, çöp birikintilerinin bundan kaynaklandığını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/marmariste-cop-ev-skandali-evden-bir-kamyon-cop-14-kedi-ve-1-kopek-cikarildi-1108814632.html
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türkiye, i̇zmir, çöp

İzmir Karşıyaka'da toplanmayan çöpler birikti: Çöpler neden toplanmıyor?

16:00 18.10.2026 (güncellendi: 16:04 18.10.2026)
© Mahmut Serdar Alakuşİzmir Karşıyaka'da toplanmayan çöpler tepkiye neden oldu
İzmir Karşıyaka'da toplanmayan çöpler tepkiye neden oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2026
© Mahmut Serdar Alakuş
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, çöplerin toplanmaması nedeniyle oluşan kirlilik ve kötü koku mahalle sakinlerinin tepkisini çekti.
İzmir Karşıyaka'da toplanmayan çöpler tepkiye neden oldu.

Konteyner çevresi çöp doldu

Şemikler Mahallesi'nde yaşayan Emel Özdere, yer altındaki çöp konteynerlerinin bir süredir boşaltılmadığını, konteynerlerin dolu olması nedeniyle de çöpleri konteyner çevresine atmak zorunda kaldıklarını söyledi.
Konteyner sayısının da yetersiz olduğunu ifade eden Özdere, "Rezalet. Çocuklarımız geçiyor. Bizim orada park var, futbol sahası var, orası daha da kötü. Ne yapılacak, çözüm nasıl olur bilemiyorum. Hastalık, başka bir şey değil." diye konuştu.
Volkan Beyler ise çöp birikintisi sorununu sürekli yaşadıklarını belirterek, durumun sağlık açısından risk taşıdığını aktardı.
Çöplerin toplanmasını istediklerini dile getiren Beyler, "Çok kötü bir görüntü. Her yer kokuyor." dedi.
Toplanmamış çöp görüntüsünün İzmir'e yakışmadığını kaydeden Aysel Kocaer ise şunları ifade etti:
"Görünen ortada. İzmir'e yakışmayan bir durum bu. Her yer kokuyor. Ayıptır, günahtır. İzmirliye yapılmaması lazım. Bir çöp toplama, başka bir şey istemiyor bu halk."

Çöpler neden toplanmıyor?

Karşıyaka Belediyesi yetkilileri, yer altı çöp konteynerlerinin boşaltılmasında kullanılan çok amaçlı çöp araçlarının temin sürecinde teknik sorun yaşandığını, çöp birikintilerinin bundan kaynaklandığını belirtti.
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