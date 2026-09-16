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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/marmariste-cop-ev-skandali-evden-bir-kamyon-cop-14-kedi-ve-1-kopek-cikarildi-1108814632.html
Marmaris'te çöp ev skandalı: Evden bir kamyon çöp, 14 kedi ve 1 köpek çıkarıldı
Marmaris'te çöp ev skandalı: Evden bir kamyon çöp, 14 kedi ve 1 köpek çıkarıldı
Sputnik Türkiye
Muğla'nın Marmaris ilçesinde yalnız yaşayan 75 yaşındaki kadının evinden bir kamyon atık çıkarılırken, 14 kedi ve 1 köpek bakımevine götürüldü. 16.09.2026, Sputnik Türkiye
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Siteler Mahallesi'ndeki üç katlı apartmandan kötü koku gelmesi üzerine komşular ihbarda bulundu.İhbar üzerine adrese giden Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, birinci kattaki dairede yoğun miktarda atık biriktiğini ve sağlıksız koşullar oluştuğunu tespit etti.75 yaşındaki kadının rızasının alınmasının ardından başlatılan çalışmada evden bir kamyon çöp çıkarılarak daire ilaçlandı. Evde bulunan 14 kedi ve 1 köpek ise sağlık kontrolleri ve bakımlarının yapılması amacıyla Marmaris Geçici Hayvan Bakımevi'ne teslim edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/emekli-profesorun-iki-dairesini-de-cop-eve-cevirdigi-ortaya-cikti-1107977522.html
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muğla, muğla valiliği, muğla barosu, marmaris, çöp, çöp aracı, çöp toplama, çöp ev
muğla, muğla valiliği, muğla barosu, marmaris, çöp, çöp aracı, çöp toplama, çöp ev

Marmaris'te çöp ev skandalı: Evden bir kamyon çöp, 14 kedi ve 1 köpek çıkarıldı

18:20 16.09.2026
© AA / Marmaris BelediyesiMuğla'nın Marmaris ilçesinde yalnız yaşayan 75 yaşındaki kadının evinden bir kamyon atık çıkarıldı, evde bulunan 14 kedi ile 1 köpek hayvan bakımevine teslim edildi
Muğla'nın Marmaris ilçesinde yalnız yaşayan 75 yaşındaki kadının evinden bir kamyon atık çıkarıldı, evde bulunan 14 kedi ile 1 köpek hayvan bakımevine teslim edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2026
© AA / Marmaris Belediyesi
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde yalnız yaşayan 75 yaşındaki kadının evinden bir kamyon atık çıkarılırken, 14 kedi ve 1 köpek bakımevine götürüldü.
Siteler Mahallesi'ndeki üç katlı apartmandan kötü koku gelmesi üzerine komşular ihbarda bulundu.
İhbar üzerine adrese giden Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, birinci kattaki dairede yoğun miktarda atık biriktiğini ve sağlıksız koşullar oluştuğunu tespit etti.
75 yaşındaki kadının rızasının alınmasının ardından başlatılan çalışmada evden bir kamyon çöp çıkarılarak daire ilaçlandı.
Evde bulunan 14 kedi ve 1 köpek ise sağlık kontrolleri ve bakımlarının yapılması amacıyla Marmaris Geçici Hayvan Bakımevi'ne teslim edildi.
Kütahya - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2026
TÜRKİYE
Emekli profesörün iki dairesini de çöp eve çevirdiği ortaya çıktı
13 Ağustos, 12:48
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