https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/marmariste-cop-ev-skandali-evden-bir-kamyon-cop-14-kedi-ve-1-kopek-cikarildi-1108814632.html

Marmaris'te çöp ev skandalı: Evden bir kamyon çöp, 14 kedi ve 1 köpek çıkarıldı

Marmaris'te çöp ev skandalı: Evden bir kamyon çöp, 14 kedi ve 1 köpek çıkarıldı

Sputnik Türkiye

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yalnız yaşayan 75 yaşındaki kadının evinden bir kamyon atık çıkarılırken, 14 kedi ve 1 köpek bakımevine götürüldü. 16.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-16T18:20+0300

2026-09-16T18:20+0300

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Siteler Mahallesi'ndeki üç katlı apartmandan kötü koku gelmesi üzerine komşular ihbarda bulundu.İhbar üzerine adrese giden Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, birinci kattaki dairede yoğun miktarda atık biriktiğini ve sağlıksız koşullar oluştuğunu tespit etti.75 yaşındaki kadının rızasının alınmasının ardından başlatılan çalışmada evden bir kamyon çöp çıkarılarak daire ilaçlandı. Evde bulunan 14 kedi ve 1 köpek ise sağlık kontrolleri ve bakımlarının yapılması amacıyla Marmaris Geçici Hayvan Bakımevi'ne teslim edildi.

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muğla, muğla valiliği, muğla barosu, marmaris, çöp, çöp aracı, çöp toplama, çöp ev