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İsrailli yerleşimciler Batı Şeria'da Avrupalı diplomatlara saldırdı: Aralarında Fransız belediye başkanı da vaar
İsrailli yerleşimciler Batı Şeria'da Avrupalı diplomatlara saldırdı: Aralarında Fransız belediye başkanı da vaar
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İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli yerleşimciler, aralarında Fransa, Belçika ve Polonya'dan diplomatların bulunduğu gruba saldırdı. Filistinli... 18.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-18T09:56+0300
2026-10-18T09:56+0300
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Ramallah'ın doğusundaki Taybeh köyünde cumartesi günü yaşanan saldırıda diplomatların yanı sıra Katolik temsilciler de hedef alındı. Filistin resmi haber ajansı WAFA ve İsrail basını, grupta Fransa, Belçika ve Polonya'dan diplomatların bulunduğunu bildirdi.Fransız belediye başkanı da varOlay yerinden paylaşılan görüntülerde, Fransa'daki Aulnoye-Aymeries kentinin Belediye Başkanı Bernard Baudoux olduğu belirtilen bir yetkilinin, camı kırılmış bir aracın yanında yerde oturduğu görüldü. Diğer görüntülerde ise maskeli bazı yerleşimcilerin sopalar taşıdığı, arazi araçlarıyla yolları kapattığı ve bölgedekilerden kimlik göstermelerini istediği yer aldı.Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh, uluslararası topluma İsrail'i saldırıdan sorumlu tutma çağrısında bulundu. Eş-Şeyh, olayın Filistinlilerin her gün maruz kaldığını belirttiği şiddetin küçük bir örneği olduğunu ifade ederek Filistin halkının korunması için uluslararası toplumun kararlı bir tutum sergilemesi gerektiğini söyledi.Avrupa'dan kınamalar geldi
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261018/son-dakika-haberleri-fransada-yarim-milyonkisinin-katildigi-protestolarda-belediye-binalari-atese-verildi-bin-200-1109638233.html
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i̇srail, yahudi yerleşimciler, saldırı, haberler, hüseyin eş-şeyh , fransa, belçika, wafa
i̇srail, yahudi yerleşimciler, saldırı, haberler, hüseyin eş-şeyh , fransa, belçika, wafa

İsrailli yerleşimciler Batı Şeria'da Avrupalı diplomatlara saldırdı: Aralarında Fransız belediye başkanı da vaar

09:56 18.10.2026
© REUTERS Amit OrfaliAvrupalı diplomatlar Batı Şeria'da İsrailli yerleşimcilerin saldırısına uğradı
Avrupalı diplomatlar Batı Şeria'da İsrailli yerleşimcilerin saldırısına uğradı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2026
© REUTERS Amit Orfali
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İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli yerleşimciler, aralarında Fransa, Belçika ve Polonya'dan diplomatların bulunduğu gruba saldırdı. Filistinli Hristiyanların yaşadığı Taybeh köyünde gerçekleşen saldırı, Washington Post foto muhabiri Heidi Levine'in yerleşimcilerin saldırısına uğramasından bir gün sonra meydana geldi.
Ramallah'ın doğusundaki Taybeh köyünde cumartesi günü yaşanan saldırıda diplomatların yanı sıra Katolik temsilciler de hedef alındı. Filistin resmi haber ajansı WAFA ve İsrail basını, grupta Fransa, Belçika ve Polonya'dan diplomatların bulunduğunu bildirdi.

Fransız belediye başkanı da var

Olay yerinden paylaşılan görüntülerde, Fransa'daki Aulnoye-Aymeries kentinin Belediye Başkanı Bernard Baudoux olduğu belirtilen bir yetkilinin, camı kırılmış bir aracın yanında yerde oturduğu görüldü. Diğer görüntülerde ise maskeli bazı yerleşimcilerin sopalar taşıdığı, arazi araçlarıyla yolları kapattığı ve bölgedekilerden kimlik göstermelerini istediği yer aldı.
© REUTERS Amit OrfaliAvrupalı diplomatlar Batı Şeria'da İsrailli yerleşimcilerin saldırısına uğradı
Avrupalı diplomatlar Batı Şeria'da İsrailli yerleşimcilerin saldırısına uğradı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2026
Avrupalı diplomatlar Batı Şeria'da İsrailli yerleşimcilerin saldırısına uğradı
© REUTERS Amit Orfali
Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh, uluslararası topluma İsrail'i saldırıdan sorumlu tutma çağrısında bulundu. Eş-Şeyh, olayın Filistinlilerin her gün maruz kaldığını belirttiği şiddetin küçük bir örneği olduğunu ifade ederek Filistin halkının korunması için uluslararası toplumun kararlı bir tutum sergilemesi gerektiğini söyledi.
© REUTERS Amit OrfaliAvrupalı diplomatlar Batı Şeria'da İsrailli yerleşimcilerin saldırısına uğradı
Avrupalı diplomatlar Batı Şeria'da İsrailli yerleşimcilerin saldırısına uğradı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2026
Avrupalı diplomatlar Batı Şeria'da İsrailli yerleşimcilerin saldırısına uğradı
© REUTERS Amit Orfali

Avrupa'dan kınamalar geldi

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, saldırıyı kınayarak olayın İsrail'in Batı Şeria'daki politikalarıyla doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti. Prevot, İsrail'in işgalci güç olarak Filistinlileri korumak, diplomatların ve gazetecilerin güvenliğini sağlamak ve saldırıdan sorumlu kişileri adalet önüne çıkarmakla yükümlü olduğunu vurguladı. Bakan, şiddet uygulayan yerleşimcilerin cezasız kalmasına son verilmesi gerektiğini söyledi.
Polonya Dışişleri Bakanlığı da saldırıyı en sert ifadelerle kınadığını bildirdi. Bakanlık, İsrail makamlarından acil ve ayrıntılı açıklama yapılmasını, sorumluların tespit edilmesini ve hesap vermelerinin sağlanmasını istedi. Açıklamada, diplomatlara yönelik saldırıların kabul edilemez olduğu belirtildi.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ise saldırıyı "öfke verici" olarak nitelendirerek İsrail hükümetine sorumluları derhal tutuklama çağrısı yaptı.
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