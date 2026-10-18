https://anlatilaninotesi.com.tr/20261018/israilli-yerlesimciler-bati-seriada-avrupali-diplomatlara-saldirdi-aralarinda-fransiz-belediye-1109641441.html

İsrailli yerleşimciler Batı Şeria'da Avrupalı diplomatlara saldırdı: Aralarında Fransız belediye başkanı da vaar

İsrailli yerleşimciler Batı Şeria'da Avrupalı diplomatlara saldırdı: Aralarında Fransız belediye başkanı da vaar

Sputnik Türkiye

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli yerleşimciler, aralarında Fransa, Belçika ve Polonya'dan diplomatların bulunduğu gruba saldırdı. Filistinli... 18.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-18T09:56+0300

2026-10-18T09:56+0300

2026-10-18T09:56+0300

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Ramallah'ın doğusundaki Taybeh köyünde cumartesi günü yaşanan saldırıda diplomatların yanı sıra Katolik temsilciler de hedef alındı. Filistin resmi haber ajansı WAFA ve İsrail basını, grupta Fransa, Belçika ve Polonya'dan diplomatların bulunduğunu bildirdi.Fransız belediye başkanı da varOlay yerinden paylaşılan görüntülerde, Fransa'daki Aulnoye-Aymeries kentinin Belediye Başkanı Bernard Baudoux olduğu belirtilen bir yetkilinin, camı kırılmış bir aracın yanında yerde oturduğu görüldü. Diğer görüntülerde ise maskeli bazı yerleşimcilerin sopalar taşıdığı, arazi araçlarıyla yolları kapattığı ve bölgedekilerden kimlik göstermelerini istediği yer aldı.Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh, uluslararası topluma İsrail'i saldırıdan sorumlu tutma çağrısında bulundu. Eş-Şeyh, olayın Filistinlilerin her gün maruz kaldığını belirttiği şiddetin küçük bir örneği olduğunu ifade ederek Filistin halkının korunması için uluslararası toplumun kararlı bir tutum sergilemesi gerektiğini söyledi.Avrupa'dan kınamalar geldi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261018/son-dakika-haberleri-fransada-yarim-milyonkisinin-katildigi-protestolarda-belediye-binalari-atese-verildi-bin-200-1109638233.html

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i̇srail, yahudi yerleşimciler, saldırı, haberler, hüseyin eş-şeyh , fransa, belçika, wafa