https://anlatilaninotesi.com.tr/20261018/hamzabeylide-tir-kuyrugu-27-kilometreye-ulasti-1109652651.html

Hamzabeyli'de TIR kuyruğu 27 kilometreye ulaştı

Hamzabeyli'de TIR kuyruğu 27 kilometreye ulaştı

Sputnik Türkiye

Bulgaristan'ın sınır kapısındaki yenileme çalışmaları nedeniyle yaşanan Kapıkule'deki yoğunluk Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 27 kilometrelik TIR kuyruğuna yol... 18.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-18T23:35+0300

2026-10-18T23:35+0300

2026-10-18T23:52+0300

türki̇ye

bulgaristan

kapıkule

hamzabeyli sınır kapısı

tir

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/12/1109652494_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_1379000deac4d93bb495598af31c77ad.jpg

Kapıkule'nin karşısındaki Kapitan Andrevo Sınır Kapısı'nda yürütülen çalışmalar nedeniyle bu güzergahta uzun süre bekleyen TIR sürücüleri, yurt dışına çıkış için Hamzabeyli'ye yöneldi.Hamzabeyli'deki yoğunluğun artması ve Bulgaristan tarafındaki işlemlerin talebi karşılayamaması nedeniyle TIR kuyruğu sınır kapısından itibaren 27 kilometreye ulaştı.TIR sürücüsü Tarık Özhan, Kapitan Andrevo'daki tadilat nedeniyle Hamzabeyli'de bekleme sürelerinin uzadığını söyledi.'Yaklaşık 3 gün bekliyoruz'Sorunun çözülmesini beklediklerini belirten Özhan, "Kapıkule'yi kullanan arkadaşlar da buraya yöneliyor. Eskiden 15 kilometre olan kuyruk 35-40 kilometrelere kadar çıkıyor. Burada yaklaşık 3 gün bekliyoruz" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261018/polisten-kacan-motosiklet-surucusu-baska-bir-polis-aracina-carpti-258-bin-tl-ceza-kesildi-1109652201.html

türki̇ye

bulgaristan

kapıkule

hamzabeyli sınır kapısı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bulgaristan, kapıkule, hamzabeyli sınır kapısı, tir