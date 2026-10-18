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Hamzabeyli'de TIR kuyruğu 27 kilometreye ulaştı
Hamzabeyli'de TIR kuyruğu 27 kilometreye ulaştı
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Bulgaristan'ın sınır kapısındaki yenileme çalışmaları nedeniyle yaşanan Kapıkule'deki yoğunluk Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 27 kilometrelik TIR kuyruğuna yol... 18.10.2026, Sputnik Türkiye
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kapıkule
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Kapıkule'nin karşısındaki Kapitan Andrevo Sınır Kapısı'nda yürütülen çalışmalar nedeniyle bu güzergahta uzun süre bekleyen TIR sürücüleri, yurt dışına çıkış için Hamzabeyli'ye yöneldi.Hamzabeyli'deki yoğunluğun artması ve Bulgaristan tarafındaki işlemlerin talebi karşılayamaması nedeniyle TIR kuyruğu sınır kapısından itibaren 27 kilometreye ulaştı.TIR sürücüsü Tarık Özhan, Kapitan Andrevo'daki tadilat nedeniyle Hamzabeyli'de bekleme sürelerinin uzadığını söyledi.'Yaklaşık 3 gün bekliyoruz'Sorunun çözülmesini beklediklerini belirten Özhan, "Kapıkule'yi kullanan arkadaşlar da buraya yöneliyor. Eskiden 15 kilometre olan kuyruk 35-40 kilometrelere kadar çıkıyor. Burada yaklaşık 3 gün bekliyoruz" dedi.
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türki̇ye
bulgaristan
kapıkule
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bulgaristan, kapıkule, hamzabeyli sınır kapısı, tir
bulgaristan, kapıkule, hamzabeyli sınır kapısı, tir

Hamzabeyli'de TIR kuyruğu 27 kilometreye ulaştı

23:35 18.10.2026 (güncellendi: 23:52 18.10.2026)
© AA / Gökhan BalcıHamzabeyli'de TIR kuyruğu 27 kilometreye ulaştı
Hamzabeyli'de TIR kuyruğu 27 kilometreye ulaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2026
© AA / Gökhan Balcı
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Bulgaristan'ın sınır kapısındaki yenileme çalışmaları nedeniyle yaşanan Kapıkule'deki yoğunluk Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 27 kilometrelik TIR kuyruğuna yol açtı.
Kapıkule'nin karşısındaki Kapitan Andrevo Sınır Kapısı'nda yürütülen çalışmalar nedeniyle bu güzergahta uzun süre bekleyen TIR sürücüleri, yurt dışına çıkış için Hamzabeyli'ye yöneldi.
Hamzabeyli'deki yoğunluğun artması ve Bulgaristan tarafındaki işlemlerin talebi karşılayamaması nedeniyle TIR kuyruğu sınır kapısından itibaren 27 kilometreye ulaştı.
TIR sürücüsü Tarık Özhan, Kapitan Andrevo'daki tadilat nedeniyle Hamzabeyli'de bekleme sürelerinin uzadığını söyledi.

'Yaklaşık 3 gün bekliyoruz'

Sorunun çözülmesini beklediklerini belirten Özhan, "Kapıkule'yi kullanan arkadaşlar da buraya yöneliyor. Eskiden 15 kilometre olan kuyruk 35-40 kilometrelere kadar çıkıyor. Burada yaklaşık 3 gün bekliyoruz" dedi.
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