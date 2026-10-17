https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/istanbulda-selden-etkilenen-esnafa-80-milyon-lira-nakdi-destek-saglanacak-1109635219.html
İstanbul'da selden etkilenen esnafa 80 milyon lira nakdi destek sağlanacak
İstanbul'da selden etkilenen esnafa 80 milyon lira nakdi destek sağlanacak
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’da selden etkilenen esnafa destek amacıyla 80 milyon lira nakdi yardım sağlanacağını, desteğin 19 Ekim Pazartesi günü... 17.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-17T22:56+0300
2026-10-17T22:56+0300
2026-10-17T23:52+0300
türki̇ye
türkiye
ömer bolat
i̇stanbul
teskomb
i̇stanbul valiliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/0f/1109575138_0:121:2048:1273_1920x0_80_0_0_391340770ea0188d20f2203a74fc5320.jpg
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da meydana gelen yağışlara dikkati çekerek, "Sel felaketinden etkilenen esnafımızın, acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 80 milyon lira nakdi destek sağlanacaktır" ifadesini kullandı.Bakan Bolat, NSosyal hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.Yağışlardan etkilenen esnafın yanında olduklarını belirten Bolat, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/istanbulda-bazi-yollar-yarin-trafige-kapatilacak-1109634310.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/0f/1109575138_95:0:1954:1394_1920x0_80_0_0_4ad31918e87e755f2bb64fa28adf3fa6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, ömer bolat, i̇stanbul, teskomb, i̇stanbul valiliği
türkiye, ömer bolat, i̇stanbul, teskomb, i̇stanbul valiliği
İstanbul'da selden etkilenen esnafa 80 milyon lira nakdi destek sağlanacak
22:56 17.10.2026 (güncellendi: 23:52 17.10.2026)
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’da selden etkilenen esnafa destek amacıyla 80 milyon lira nakdi yardım sağlanacağını, desteğin 19 Ekim Pazartesi günü İstanbul Valiliğine gönderileceğini açıkladı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da meydana gelen yağışlara dikkati çekerek, "Sel felaketinden etkilenen esnafımızın, acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 80 milyon lira nakdi destek sağlanacaktır" ifadesini kullandı.
Bakan Bolat, NSosyal hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.
Yağışlardan etkilenen esnafın yanında olduklarını belirten Bolat, şunları kaydetti:
14-15 Ekim tarihlerinde İstanbul'da meydana gelen ve 84 yılın en şiddetli yağışı olarak kayıtlara geçen yağışların yol açtığı sel felaketinden etkilenen esnafımızın, acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 80 milyon lira nakdi destek sağlanacaktır. TESKOMB aracılığıyla 19 Ekim Pazartesi günü İstanbul Valiliği emrine gönderilecek destek, Valiliğimiz koordinasyonunda, sel felaketinden etkilenmiş olan esnafımıza ulaştırılacaktır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.