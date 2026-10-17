https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/fico-slovakya-ukrayna-icin-abnin-yeni-kredi-paketine-katilmayacak-1109634759.html

Fico: Slovakya, Ukrayna için AB’nin yeni kredi paketine katılmayacak

Fico: Slovakya, Ukrayna için AB’nin yeni kredi paketine katılmayacak

Sputnik Türkiye

Slovakya Başbakanı Fico, ülkesinin Ukrayna için AB’nin sağlayacağı 70 milyar euroluk yeni askerî krediye katılmayacağını belirterek Kiev’e sağlanan kaynakların... 17.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-17T22:11+0300

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Slovakya Başbakanı Robert Fico, ülkesinin Ukrayna için Avrupa Birliği (AB) tarafından sağlanması planlanan yeni krediye katılmayacağını açıkladı.AB'nin bugüne kadar Ukrayna’ya 400 milyar euroya kadar kaynak sağladığını ifade eden Fico, Birliğin kısa süre önce Ukrayna'ya 90 milyar euro tutarında kredi verilmesine karar verdiğini ve 2027 yılı için 'bu kez 70 milyar euro tutarında yeni bir askerî kredinin hazırlandığını' hatırlattı.Fico açıklamasında şu cümleleri kaydetti:'Paralar yolsuzluk ağının kullanımına geçiyor'Ukrayna’ya sağlanan kaynakların mali bir bağış olarak değerlendirilmesi gerektiğine işaret eden Fico, bu paranın önemli bir bölümünün 'Ukrayna medyasının da artık hakkında yazdığı yolsuzluk ağının' kullanımına geçtiğini vurguladı.Fico, “Şu anda Ukrayna’daki yolsuzluk kimseyi özellikle ilgilendirmiyormuş gibi görünüyor. Yolsuzluk hakkında konuşmaya yönelik her girişim, mevcut koşullarda yolsuzluktan söz etmenin siyasi açıdan doğru olmadığı gerekçesiyle reddediliyor. AB’deki gerçeklik de böyle” dedi.Avrupa Konseyi toplantısının sonuçlarını değerlendiren Fico, açıklamasında şu cümleleri vurguladı:Slovakya'nın Ukrayna’da mümkün olan en kısa sürede barışın sağlanması konusunda ısrar ettiğinin altını çizen Fico, "Artık bu savaşın askerî bir çözümü olmadığı tamamen açık” dedi.

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