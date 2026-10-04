https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/elon-musk-ile-4-cocugunun-annesi-shivon-zilis-ayrildi-bir-haftada-asktan-vazgecmek-zor-1109270220.html
Elon Musk ile 4 çocuğunun annesi Shivon Zilis ayrıldı: Bir haftada aşktan vazgeçmek zor
Elon Musk ile 4 çocuğunun annesi Shivon Zilis ayrıldı: Bir haftada aşktan vazgeçmek zor
Sputnik Türkiye
Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ın uzun süredir birlikte olduğu ve dört çocuğunun annesi olan Shivon Zilis, milyarderin ilişkilerini herhangi bir uyarıda bulunmadan sonlandırdığını açıkladı.
2026-10-04T10:32+0300
2026-10-04T10:32+0300
2026-10-04T10:32+0300
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Musk'ın beyin-bilgisayar arayüzü şirketi Neuralink'te yönetici olarak görev yapan 40 yaşındaki Zilis, cuma günü X hesabından yaptığı uzun paylaşımda ayrılığa ilişkin duygularını anlattı.Zilis, "Onu hayattan daha çok sevdim ve bana 100 ömürlük bilgi öğretti. Hayatın anlamıyla bardağımı taşırdı. Bu yüzden, büyük bir kaybım var" ifadelerini kullandı.Zilis, Musk ile ilişkisinden dünyaya gelen dört çocuğuna vurgu yaparak, "Neyse ki hayatımın dört güzel küçük aşkını birlikte yarattık" dedi.'Bir haftada aşktan vazgeçmek zor'Zilis, paylaşımında Musk'la ilişkisinin sona ermesinin kendisi için beklenmedik olduğunu da söyledi."Bir haftada aşık olmaktan bırakmaya geçmek çok zor" diyen Zilis, Musk'ı "işkence gören bir ruh" olarak tanımladı. Zilis, Musk'a kendisini "derinden anlaşılmış, desteklenmiş ve istikrarlı, nazik bir sevgiyle huzur içinde sevilmiş" hissetmenin nasıl olduğunu gösterebilmiş olmaktan mutlu olduğunu belirtti.Musk'ın zor zamanlarında yüzünü yeniden güldürmekten ve onun için "güvenli, sakin ve sevgi dolu bir denge noktası" olmaktan keyif aldığını söyleyen Zilis, "Onu çok özleyeceğim" dedi.Kısa süre aşk mesajları göndermişlerZilis, ayrılığın kendisi için sürpriz olduğunu gösteren bir başka ayrıntıyı da paylaştı. Musk ile geçen hafta yaptıkları mesajlaşmanın ekran görüntüsünü yayımladı.24 Eylül tarihli mesajlaşmada Zilis, Musk'a "Kahvaltıda seni görmek gerçekten çok güzeldi. Seni çok seviyorum" diye yazdı.Zilis ise Musk'ın mesajına "Bu benim için çok şey ifade ediyor. Teşekkür ederim" şeklinde karşılık verdi.Musk'ın Zilis'i takipten çıkarması dikkat çektiİkilinin ilişkisindeki sorunlara ilişkin ilk işaretlerden biri 28 Eylül'de ortaya çıktı. Zilis, sosyal medya hesabından "Yeni gün, yeni hayat" şeklinde gizemli bir paylaşım yaptı.Cuma günü ise teknoloji dünyasındaki önemli isimlerin sosyal medya hareketlerini takip eden Big Tech Alert adlı hesap, Musk'ın Zilis'i X'te takip etmeyi bıraktığını bildirdi.Musk, ayrılığa ilişkin henüz kamuoyuna açık bir açıklama yapmadı.Dört çocukları bulunuyorMusk ile Zilis'in dört çocuğu bulunuyor. Çiftin ikizleri Strider ve Azure, Kasım 2021'de tüp bebek yöntemiyle dünyaya geldi.İkilinin daha sonra iki çocukları daha oldu. Zilis, Musk'ın çocuk sahibi olduğu dört kadından biri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/elon-musk-trump-yonetimine-geri-donuyor-abdnin-gelecekteki-savaslarda-kullanacagi-silah-ve-1109222202.html
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elon musk, ayrılık, haberler
elon musk, ayrılık, haberler
Elon Musk ile 4 çocuğunun annesi Shivon Zilis ayrıldı: Bir haftada aşktan vazgeçmek zor
Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ın uzun süredir birlikte olduğu ve dört çocuğunun annesi olan Shivon Zilis, milyarderin ilişkilerini herhangi bir uyarıda bulunmadan sonlandırdığını açıkladı. Ayrılıktan önceki 'aşk mesajlarını' paylaştı.
Musk'ın beyin-bilgisayar arayüzü şirketi Neuralink'te yönetici olarak görev yapan 40 yaşındaki Zilis, cuma günü X hesabından yaptığı uzun paylaşımda ayrılığa ilişkin duygularını anlattı.
Zilis, "Onu hayattan daha çok sevdim ve bana 100 ömürlük bilgi öğretti. Hayatın anlamıyla bardağımı taşırdı. Bu yüzden, büyük bir kaybım var" ifadelerini kullandı.
Zilis, Musk ile ilişkisinden dünyaya gelen dört çocuğuna vurgu yaparak, "Neyse ki hayatımın dört güzel küçük aşkını birlikte yarattık" dedi.
'Bir haftada aşktan vazgeçmek zor'
Zilis, paylaşımında Musk'la ilişkisinin sona ermesinin kendisi için beklenmedik olduğunu da söyledi.
"Bir haftada aşık olmaktan bırakmaya geçmek çok zor" diyen Zilis, Musk'ı "işkence gören bir ruh" olarak tanımladı. Zilis, Musk'a kendisini "derinden anlaşılmış, desteklenmiş ve istikrarlı, nazik bir sevgiyle huzur içinde sevilmiş" hissetmenin nasıl olduğunu gösterebilmiş olmaktan mutlu olduğunu belirtti.
Musk'ın zor zamanlarında yüzünü yeniden güldürmekten ve onun için "güvenli, sakin ve sevgi dolu bir denge noktası" olmaktan keyif aldığını söyleyen Zilis, "Onu çok özleyeceğim" dedi.
Kısa süre aşk mesajları göndermişler
Zilis, ayrılığın kendisi için sürpriz olduğunu gösteren bir başka ayrıntıyı da paylaştı. Musk ile geçen hafta yaptıkları mesajlaşmanın ekran görüntüsünü yayımladı.
24 Eylül tarihli mesajlaşmada Zilis, Musk'a "Kahvaltıda seni görmek gerçekten çok güzeldi. Seni çok seviyorum" diye yazdı.
Musk ise Zilis'e, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping için
Beyaz Saray'da düzenlenen devlet yemeğine ilişkin olarak, "Ben de seni seviyorum. Bu Şi yemeğinin eşleri ve partnerleri de kapsadığını bilmiyordum. Pekin'dekinde yoktu, yoksa seni davet ederdim" yanıtını verdi.
Zilis ise Musk'ın mesajına "Bu benim için çok şey ifade ediyor. Teşekkür ederim" şeklinde karşılık verdi.
Musk'ın Zilis'i takipten çıkarması dikkat çekti
İkilinin ilişkisindeki sorunlara ilişkin ilk işaretlerden biri 28 Eylül'de ortaya çıktı. Zilis, sosyal medya hesabından "Yeni gün, yeni hayat" şeklinde gizemli bir paylaşım yaptı.
Cuma günü ise teknoloji dünyasındaki önemli isimlerin sosyal medya hareketlerini takip eden Big Tech Alert adlı hesap, Musk'ın Zilis'i X'te takip etmeyi bıraktığını bildirdi.
Musk, ayrılığa ilişkin henüz kamuoyuna açık bir açıklama yapmadı.
Musk ile Zilis'in dört çocuğu bulunuyor. Çiftin ikizleri Strider ve Azure, Kasım 2021'de tüp bebek yöntemiyle dünyaya geldi.
İkilinin daha sonra iki çocukları daha oldu. Zilis, Musk'ın çocuk sahibi olduğu dört kadından biri.