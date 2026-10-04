https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/elon-musk-ile-4-cocugunun-annesi-shivon-zilis-ayrildi-bir-haftada-asktan-vazgecmek-zor-1109270220.html

Elon Musk ile 4 çocuğunun annesi Shivon Zilis ayrıldı: Bir haftada aşktan vazgeçmek zor

Elon Musk ile 4 çocuğunun annesi Shivon Zilis ayrıldı: Bir haftada aşktan vazgeçmek zor

Sputnik Türkiye

Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ın uzun süredir birlikte olduğu ve dört çocuğunun annesi olan Shivon Zilis, milyarderin ilişkilerini herhangi bir uyarıda bulunmadan sonlandırdığını açıkladı.

2026-10-04T10:32+0300

2026-10-04T10:32+0300

2026-10-04T10:32+0300

yaşam

elon musk

ayrılık

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/04/1109270065_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_0660f3499e69b7b9ac513232e2039cb7.jpg

Musk'ın beyin-bilgisayar arayüzü şirketi Neuralink'te yönetici olarak görev yapan 40 yaşındaki Zilis, cuma günü X hesabından yaptığı uzun paylaşımda ayrılığa ilişkin duygularını anlattı.Zilis, "Onu hayattan daha çok sevdim ve bana 100 ömürlük bilgi öğretti. Hayatın anlamıyla bardağımı taşırdı. Bu yüzden, büyük bir kaybım var" ifadelerini kullandı.Zilis, Musk ile ilişkisinden dünyaya gelen dört çocuğuna vurgu yaparak, "Neyse ki hayatımın dört güzel küçük aşkını birlikte yarattık" dedi.'Bir haftada aşktan vazgeçmek zor'Zilis, paylaşımında Musk'la ilişkisinin sona ermesinin kendisi için beklenmedik olduğunu da söyledi."Bir haftada aşık olmaktan bırakmaya geçmek çok zor" diyen Zilis, Musk'ı "işkence gören bir ruh" olarak tanımladı. Zilis, Musk'a kendisini "derinden anlaşılmış, desteklenmiş ve istikrarlı, nazik bir sevgiyle huzur içinde sevilmiş" hissetmenin nasıl olduğunu gösterebilmiş olmaktan mutlu olduğunu belirtti.Musk'ın zor zamanlarında yüzünü yeniden güldürmekten ve onun için "güvenli, sakin ve sevgi dolu bir denge noktası" olmaktan keyif aldığını söyleyen Zilis, "Onu çok özleyeceğim" dedi.Kısa süre aşk mesajları göndermişlerZilis, ayrılığın kendisi için sürpriz olduğunu gösteren bir başka ayrıntıyı da paylaştı. Musk ile geçen hafta yaptıkları mesajlaşmanın ekran görüntüsünü yayımladı.24 Eylül tarihli mesajlaşmada Zilis, Musk'a "Kahvaltıda seni görmek gerçekten çok güzeldi. Seni çok seviyorum" diye yazdı.Zilis ise Musk'ın mesajına "Bu benim için çok şey ifade ediyor. Teşekkür ederim" şeklinde karşılık verdi.Musk'ın Zilis'i takipten çıkarması dikkat çektiİkilinin ilişkisindeki sorunlara ilişkin ilk işaretlerden biri 28 Eylül'de ortaya çıktı. Zilis, sosyal medya hesabından "Yeni gün, yeni hayat" şeklinde gizemli bir paylaşım yaptı.Cuma günü ise teknoloji dünyasındaki önemli isimlerin sosyal medya hareketlerini takip eden Big Tech Alert adlı hesap, Musk'ın Zilis'i X'te takip etmeyi bıraktığını bildirdi.Musk, ayrılığa ilişkin henüz kamuoyuna açık bir açıklama yapmadı.Dört çocukları bulunuyorMusk ile Zilis'in dört çocuğu bulunuyor. Çiftin ikizleri Strider ve Azure, Kasım 2021'de tüp bebek yöntemiyle dünyaya geldi.İkilinin daha sonra iki çocukları daha oldu. Zilis, Musk'ın çocuk sahibi olduğu dört kadından biri.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/elon-musk-trump-yonetimine-geri-donuyor-abdnin-gelecekteki-savaslarda-kullanacagi-silah-ve-1109222202.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

elon musk, ayrılık, haberler