https://anlatilaninotesi.com.tr/20261018/duzcede-kopruden-dusen-tirda-cikan-yangin-sonduruldu-surucu-son-anda-kurtuldu-1109649234.html
Düzce'de köprüden düşen tırda çıkan yangın söndürüldü: Sürücü son anda kurtuldu
Düzce'de köprüden düşen tırda çıkan yangın söndürüldü: Sürücü son anda kurtuldu
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Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde otomobille çarpışıp viyadükten düştükten sonra yangın çıkan tır kullanılamaz hale geldi. 18.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-18T16:12+0300
2026-10-18T16:12+0300
2026-10-18T17:06+0300
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tır şöförü
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Düzce'de köprüden düşen tırda yangın çıktı.Alüminyum yüklüydüOtoyolun İstanbul istikametinde seyreden İran uyruklu M.G. idaresindeki 49 AB 667 plakalı alüminyum malzeme yüklü tır, aynı yönde seyreden sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.Kontrolden çıkan tır, Küçükmelen Köprüsü'nde yaklaşık 15 metre yükseklikten köy yoluna düştü. Tır düşmeden önce sürücü kapıyı açarak atlamayı başardı.Düşmenin ardından tırda çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.İhbar üzerine kaza mahalline itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.İtfaiye erlerince yapılan müdahale sonucu söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.Tır şoförü ayakta tedavi edilirken, otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.Otoyoldaki ulaşım iki şeritten kontrollü olarak sağlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/mhp-konvoyunda-kaza-1-kisi-hayatini-kaybetti-milletvekili-zuhal-karakoc-dahil-7-kisi-yaralandi-1109454700.html
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Düzce'de köprüden düşen tırda çıkan yangın söndürüldü: Sürücü son anda kurtuldu
16:12 18.10.2026 (güncellendi: 17:06 18.10.2026)
Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde otomobille çarpışıp viyadükten düştükten sonra yangın çıkan tır kullanılamaz hale geldi.
Düzce'de köprüden düşen tırda yangın çıktı.
Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden İran uyruklu M.G. idaresindeki 49 AB 667 plakalı alüminyum malzeme yüklü tır, aynı yönde seyreden sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.
Kontrolden çıkan tır, Küçükmelen Köprüsü'nde yaklaşık 15 metre yükseklikten köy yoluna düştü. Tır düşmeden önce sürücü kapıyı açarak atlamayı başardı.
Düşmenin ardından tırda çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine kaza mahalline itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye erlerince yapılan müdahale sonucu söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.
Tır şoförü ayakta tedavi edilirken, otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Otoyoldaki ulaşım iki şeritten kontrollü olarak sağlandı.