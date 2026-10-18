https://anlatilaninotesi.com.tr/20261018/dmitriyev-bati-hatalarini-duzeltemedigi-icin-cokuse-suruklendi-1109635929.html

Dmitriyev: Batı, hatalarını düzeltemediği için çöküşe sürüklendi

Dmitriyev: Batı, hatalarını düzeltemediği için çöküşe sürüklendi

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı’nın Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, Fransa’daki hayat pahalılığı protestolarını değerlendirerek yaşanan olayları Batı’nın göç ve enerji... 18.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-18T00:23+0300

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kirill dmitriyev

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Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, Fransa’daki protestolara ilişkin sosyal medya platformu X üzerinden açıklamalarda bulundu.Batı’nın ağır sonuçlara yol açan göç, enerji ve savaş kışkırtıcılığı konularındaki hatalarını tartışıp düzeltemediğini belirten Dmitriyev, Paris ve Marsilya’daki olaylara ait görüntüleri paylaşan kullanıcılara verdiği yanıtlarda “Batı medeniyetinin çöküşü” ve "Çöküşün havai fişekleri... Göçmen kaosu yoluyla Batı medeniyetinin intiharı" ifadelerini kullandı.Fransa’da cumartesi günü hayat pahalılığı ve fiyat artışlarına karşı düzenlenen protestolarda göstericilerle polis arasında şiddetli çatışmalar yaşanmıştı. Bazı iş yerleri, toplu taşıma durakları ve araçlar zarar görürken; polis, göstericilere göz yaşartıcı gaz, ses bombası ve tazyikli suyla müdahale etmişti.Fransa İçişleri Bakanlığının ilk verilerine göre, ülke genelindeki olaylarda yaklaşık 400 kişi gözaltına alındı. Gösterilere 110 bini Paris’te olmak üzere toplamda 550 bin kişinin katıldığı bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/fransa-genelindeki-protestolara-500-bine-yakin-kisi-katildi-1109634946.html

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kirill dmitriyev, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), fransa, paris, batı, protesto, avrupa, göç, enerji