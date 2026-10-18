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Canlı yayınlanan ayinde rahibin üzerine dev haç düştü: Hayatını kaybetti
Canlı yayınlanan ayinde rahibin üzerine dev haç düştü: Hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Ekvador'un Guayaquil kentinde Katolik ayinini canlı yayınlayan rahip Patricio Sanchez, arkasındaki duvarda asılı bulunan ağır ahşap haçın üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay anı canlı yayına yansıdı.
2026-10-18T16:10+0300
2026-10-18T16:10+0300
yaşam
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Ekvador'un Guayaquil kentindeki Perpetuo Socorro Kilisesi'nde düzenlenen Katolik ayini, trajik bir kazayla sona erdi. Ayini yöneten rahip Patricio Sanchez, arkasındaki duvarda bulunan büyük ahşap haçın üzerine düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.The US Sun'ın haberine göre, olay yerel saatle cumartesi öğleden sonra, ayinin canlı yayınında yaklaşık 27 dakika geçtikten sonra meydana geldi. Görüntülerde, Sanchez'in gözlüğünü düzelttiği sırada arkasındaki ağır haçın duvardan ayrılarak öne doğru devrildiği ve rahibin başına çarptığı görülüyor. Darbenin etkisiyle sunağın üzerine yığılan Sanchez, haçın altında kaldı.Kilisedeki kişiler rahibe yardım etmek için koşsa da Sanchez'in olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.Guayaquil Başpiskoposluğu'ndan açıklamaRoma Katolik Kilisesi'ne bağlı Guayaquil Başpiskoposluğu, gece saatlerinde yaptığı açıklamayla rahibin ölümünü doğruladı.Açıklamada, Merkez Vekilliği bünyesindeki Perpetuo Socorro Kilisesi'nin rahibi olarak görev yapan Patricio Alfredo Sanchez Molinari'nin hayatını kaybettiği belirtilerek, ailesine, yakınlarına ve mensubu olduğu Redemptorist cemaatine başsağlığı dilekleri iletildi.Polis soruşturma başlatmadıYerel basına konuşan polis kaynakları, olayın kaza olarak değerlendirildiğini ve şu aşamada konuyla ilgili bir soruşturma yürütülmediğini aktardı.
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Canlı yayınlanan ayinde rahibin üzerine dev haç düştü: Hayatını kaybetti

16:10 18.10.2026
Patricio Sanchez
Patricio Sanchez - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2026
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Ekvador'un Guayaquil kentinde Katolik ayinini canlı yayınlayan rahip Patricio Sanchez, arkasındaki duvarda asılı bulunan ağır ahşap haçın üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay anı canlı yayına yansıdı.
Ekvador'un Guayaquil kentindeki Perpetuo Socorro Kilisesi'nde düzenlenen Katolik ayini, trajik bir kazayla sona erdi. Ayini yöneten rahip Patricio Sanchez, arkasındaki duvarda bulunan büyük ahşap haçın üzerine düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.
The US Sun'ın haberine göre, olay yerel saatle cumartesi öğleden sonra, ayinin canlı yayınında yaklaşık 27 dakika geçtikten sonra meydana geldi. Görüntülerde, Sanchez'in gözlüğünü düzelttiği sırada arkasındaki ağır haçın duvardan ayrılarak öne doğru devrildiği ve rahibin başına çarptığı görülüyor. Darbenin etkisiyle sunağın üzerine yığılan Sanchez, haçın altında kaldı.
Kilisedeki kişiler rahibe yardım etmek için koşsa da Sanchez'in olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Guayaquil Başpiskoposluğu'ndan açıklama

Roma Katolik Kilisesi'ne bağlı Guayaquil Başpiskoposluğu, gece saatlerinde yaptığı açıklamayla rahibin ölümünü doğruladı.
Patricio Sanchez
Patricio Sanchez - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2026
Patricio Sanchez
Açıklamada, Merkez Vekilliği bünyesindeki Perpetuo Socorro Kilisesi'nin rahibi olarak görev yapan Patricio Alfredo Sanchez Molinari'nin hayatını kaybettiği belirtilerek, ailesine, yakınlarına ve mensubu olduğu Redemptorist cemaatine başsağlığı dilekleri iletildi.

Polis soruşturma başlatmadı

1732'de İtalya'da kurulan ve bugün 100'den fazla ülkede faaliyet gösteren En Kutsal Kurtarıcı Cemaati'ne (Redemptorist) mensup olan Sanchez'in yaşı henüz açıklanmadı.
Yerel basına konuşan polis kaynakları, olayın kaza olarak değerlendirildiğini ve şu aşamada konuyla ilgili bir soruşturma yürütülmediğini aktardı.
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