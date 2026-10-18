https://anlatilaninotesi.com.tr/20261018/canli-yayinlanan-ayinde-rahibin-uzerine-dev-hac-dustu-hayatini-kaybetti-1109649054.html

Canlı yayınlanan ayinde rahibin üzerine dev haç düştü: Hayatını kaybetti

Canlı yayınlanan ayinde rahibin üzerine dev haç düştü: Hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Ekvador'un Guayaquil kentinde Katolik ayinini canlı yayınlayan rahip Patricio Sanchez, arkasındaki duvarda asılı bulunan ağır ahşap haçın üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay anı canlı yayına yansıdı.

2026-10-18T16:10+0300

2026-10-18T16:10+0300

2026-10-18T16:10+0300

yaşam

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/12/1109648221_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_b892eb990cb8779aa7e4ff973863464a.jpg

Ekvador'un Guayaquil kentindeki Perpetuo Socorro Kilisesi'nde düzenlenen Katolik ayini, trajik bir kazayla sona erdi. Ayini yöneten rahip Patricio Sanchez, arkasındaki duvarda bulunan büyük ahşap haçın üzerine düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.The US Sun'ın haberine göre, olay yerel saatle cumartesi öğleden sonra, ayinin canlı yayınında yaklaşık 27 dakika geçtikten sonra meydana geldi. Görüntülerde, Sanchez'in gözlüğünü düzelttiği sırada arkasındaki ağır haçın duvardan ayrılarak öne doğru devrildiği ve rahibin başına çarptığı görülüyor. Darbenin etkisiyle sunağın üzerine yığılan Sanchez, haçın altında kaldı.Kilisedeki kişiler rahibe yardım etmek için koşsa da Sanchez'in olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.Guayaquil Başpiskoposluğu'ndan açıklamaRoma Katolik Kilisesi'ne bağlı Guayaquil Başpiskoposluğu, gece saatlerinde yaptığı açıklamayla rahibin ölümünü doğruladı.Açıklamada, Merkez Vekilliği bünyesindeki Perpetuo Socorro Kilisesi'nin rahibi olarak görev yapan Patricio Alfredo Sanchez Molinari'nin hayatını kaybettiği belirtilerek, ailesine, yakınlarına ve mensubu olduğu Redemptorist cemaatine başsağlığı dilekleri iletildi.Polis soruşturma başlatmadıYerel basına konuşan polis kaynakları, olayın kaza olarak değerlendirildiğini ve şu aşamada konuyla ilgili bir soruşturma yürütülmediğini aktardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261018/istanbuldaki-selde-can-kaybi-5e-yukseldi-kayip-bir-kisinin-cansiz-bedeni-halicte-bulundu-2-kisi-1109646259.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60