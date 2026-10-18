https://anlatilaninotesi.com.tr/20261018/bati-basini-abd-avrupaya-rus-gazi-alimini-artirmayi-onerecek-1109636217.html
Batı basını: ABD, Avrupa’ya Rus gazı alımını artırmayı önerecek
Batı basını: ABD, Avrupa’ya Rus gazı alımını artırmayı önerecek
Sputnik Türkiye
New York Times, Donald Trump yönetiminin Ukrayna’da barış sağlanmasına yönelik planının temel unsurlarından birinin Avrupa’nın Rusya’dan yeniden daha fazla... 18.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-18T01:11+0300
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ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Ukrayna’da barışın sağlanmasına yönelik kapsamlı planı çerçevesinde Avrupa Birliği’ne Rus gazı alımlarını yeniden artırmayı önermeye hazırlandığı iddia edildi.New York Times’ın kaynaklarına dayandırdığı haberine göre söz konusu teklif, Trump yönetiminin planındaki “kilit unsur” olarak değerlendiriliyor. Gazete, bu adımın ABD’nin uzun yıllardır izlediği enerji politikasında köklü bir değişime yol açabileceğini belirtti.Haberde, Amerikan tarafının Avrupa’nın Rusya’dan çok daha yüksek miktarlarda doğal gaz satın almaya başlamasını istediği öne sürüldü.Trump yönetiminin ayrıca, olası bir barış anlaşmasının ardından Kuzey Akım doğal gaz boru hattının yeniden faaliyete geçirilmesini “kolay ulaşılabilir bir hedef” olarak değerlendirdiği aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/beyaz-saray-rusyaya-yeni-yaptirimlar-baris-cabalarini-engelleyebilir-1109635501.html
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donald trump, abd, doğal gaz, kuzey akım, rusya, avrupa, new york times
donald trump, abd, doğal gaz, kuzey akım, rusya, avrupa, new york times
Batı basını: ABD, Avrupa’ya Rus gazı alımını artırmayı önerecek
New York Times, Donald Trump yönetiminin Ukrayna’da barış sağlanmasına yönelik planının temel unsurlarından birinin Avrupa’nın Rusya’dan yeniden daha fazla doğal gaz satın alması olduğunu ileri sürdü.
ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Ukrayna’da barışın sağlanmasına yönelik kapsamlı planı çerçevesinde Avrupa Birliği’ne Rus gazı alımlarını yeniden artırmayı önermeye hazırlandığı iddia edildi.
New York Times’ın kaynaklarına dayandırdığı haberine göre söz konusu teklif, Trump yönetiminin planındaki “kilit unsur” olarak değerlendiriliyor. Gazete, bu adımın ABD’nin uzun yıllardır izlediği enerji politikasında köklü bir değişime yol açabileceğini belirtti.
Haberde, Amerikan tarafının Avrupa’nın Rusya’dan çok daha yüksek miktarlarda doğal gaz satın almaya başlamasını istediği öne sürüldü.
Trump yönetiminin ayrıca, olası bir barış anlaşmasının ardından Kuzey Akım doğal gaz boru hattının yeniden faaliyete geçirilmesini “kolay ulaşılabilir bir hedef” olarak değerlendirdiği aktarıldı.