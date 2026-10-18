Bakan Çiftçi: Afetin izlerini silmek, hayatı normale döndürmek için devlet-millet el ele, omuz omuza

AFAD, Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik teşkilatlarımız ve gönüllülerimizle omuz omuza vererek sular altındaki sokaklarda tek bir canı dahi geride bırakmamak için çabaladık. Sadece insanlarımızın değil, can dostlarımızın da imdadına koşan kahramanlarımız, kendi canlarını hiçe sayarak zamanla yarıştı. Şimdi ise afetin izlerini silmek, sokaklarımızı temizlemek ve hayatı normale döndürmek için devlet-millet el ele, omuz omuza çalışıyoruz. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimizin feraseti ve devletimizin şefkat eliyle aşılamayacak hiçbir zorluk yoktur. Sahada ter döken tüm mesai arkadaşlarıma, gönüllülerimize ve desteklerini esirgemeyen kadirşinas milletimize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim birliğimizi daim, ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin.