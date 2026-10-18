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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261018/bakan-ciftci-afetin-izlerini-silmek-hayati-normale-dondurmek-icin-devlet-millet-el-ele-omuz-omuza--1109652357.html
Bakan Çiftçi: Afetin izlerini silmek, hayatı normale döndürmek için devlet-millet el ele, omuz omuza
Bakan Çiftçi: Afetin izlerini silmek, hayatı normale döndürmek için devlet-millet el ele, omuz omuza
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İçişleri Bakanı Çiftçi, selden etkilenen bölgelerde yürütülen çalışmalara ilişkin devletle milletin el ele, omuz omuza çalıştığını belirtti. 18.10.2026, Sputnik Türkiye
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından "Birlikte Güçlüyüz, Devlet-Millet El Ele" başlığıyla bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, yurdun farklı bölgelerinde selin ardından sürdürülen çalışmalara ilişkin görüntülere yer veren Çiftçi, afetin yaşandığı ilk andan itibaren devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini belirtti.İçişleri Bakanı paylaşımında şu ifadelere de yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261018/bakan-ciftci-selden-kurtarilan-8-aylik-zeynep-bebege-iliskin-paylasim-yapti-uyusun-diye-pispisladi-1109650617.html
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mustafa çiftçi, afad, jandarma, sel
mustafa çiftçi, afad, jandarma, sel

Bakan Çiftçi: Afetin izlerini silmek, hayatı normale döndürmek için devlet-millet el ele, omuz omuza

23:10 18.10.2026
© AA / Güven Yılmazİçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2026
© AA / Güven Yılmaz
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İçişleri Bakanı Çiftçi, selden etkilenen bölgelerde yürütülen çalışmalara ilişkin devletle milletin el ele, omuz omuza çalıştığını belirtti.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından "Birlikte Güçlüyüz, Devlet-Millet El Ele" başlığıyla bir paylaşım yaptı.
Paylaşımda, yurdun farklı bölgelerinde selin ardından sürdürülen çalışmalara ilişkin görüntülere yer veren Çiftçi, afetin yaşandığı ilk andan itibaren devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini belirtti.
İçişleri Bakanı paylaşımında şu ifadelere de yer verdi:

AFAD, Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik teşkilatlarımız ve gönüllülerimizle omuz omuza vererek sular altındaki sokaklarda tek bir canı dahi geride bırakmamak için çabaladık. Sadece insanlarımızın değil, can dostlarımızın da imdadına koşan kahramanlarımız, kendi canlarını hiçe sayarak zamanla yarıştı. Şimdi ise afetin izlerini silmek, sokaklarımızı temizlemek ve hayatı normale döndürmek için devlet-millet el ele, omuz omuza çalışıyoruz. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimizin feraseti ve devletimizin şefkat eliyle aşılamayacak hiçbir zorluk yoktur. Sahada ter döken tüm mesai arkadaşlarıma, gönüllülerimize ve desteklerini esirgemeyen kadirşinas milletimize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim birliğimizi daim, ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin.

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