https://anlatilaninotesi.com.tr/20261018/abdde-timsah-saldirisi-71-yasindaki-balikci-hayatini-kaybetti-1109643808.html

ABD'de timsah saldırısı: 71 yaşındaki balıkçı hayatını kaybetti

ABD'de timsah saldırısı: 71 yaşındaki balıkçı hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

ABD'nin Florida eyaletinde göl kıyısında balık tutan 71 yaşındaki Steven Hamilton, yaklaşık 3.6 metre uzunluğundaki bir timsahın saldırısı sonucu hayatını kaybetti. İşte detaylar...

2026-10-18T11:34+0300

2026-10-18T11:34+0300

2026-10-18T11:34+0300

yaşam

florida

timsah

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Winter Garden kentinde yaşayan Hamilton, cuma günü saat 17.00 sıralarında Orlando'nun yaklaşık 24 kilometre kuzeybatısındaki Dr. Bradford Memorial Park'ta, Apopka Gölü kıyısında bulunduğu sırada saldırıya uğradı.Winter Garden İtfaiye Şefi Jose Gainza, sudaki diğer timsahların da aktif olması nedeniyle Hamilton'u kurtarma çalışmalarının zorlaştığını belirtti. Hamilton'un cansız bedeni, saldırıdan yaklaşık iki saat sonra sudan çıkarıldı.Timsah yakalanıp öldürüldüWinter Garden Polis Departmanı yetkilisi Michael Mason, göl kıyısında bir timsah bulunduğuna ilişkin önceden herhangi bir ihbar almadıklarını söyledi. Mason, gölde çok sayıda timsah yaşadığını da ekledi.Polis ve Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu olayla ilgili ortak soruşturma başlatırken, komisyon görevlileri saldırıyı gerçekleştiren timsahı yakalayarak öldürdü.Mason, vatandaşlara çevrelerine karşı dikkatli olmaları ve vahşi hayvanlarla aralarındaki mesafeyi korumaları çağrısında bulunurken, sakin görünseler bile tehlikeli olabileceğini söyledi.Florida'da bu yıl ikinci ölümcül saldırıFlorida eyaletinin verilerine göre, 2026'da yaşanan bu iki ölümle birlikte 1948'den bu yana timsah saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e yükseldi. Önceki yıllarda da benzer olaylar yaşandı. 2025'te 61 yaşındaki bir kadın kano gezisi sırasında timsahın saldırısıyla suya düşerek yaşamını yitirirken, 2023'te 85 yaşındaki bir kadın köpeğini gezdirirken arka bahçesinden bir timsah tarafından sürüklenmişti.

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