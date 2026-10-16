Kremlin Trump'la hemfikir: Zelenskiy barışçıl çözüm için sorumluluk almaktan kaçınıyor
© Sputnik / Natalia SeliverstovaKremlin de Moscú
© Sputnik / Natalia Seliverstova
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Zelenskiy'in barışçıl bir çözüme ulaşmak için sorumluluk almak istemediğini belirterek, Başkan Trump’ın bu yöndeki görüşünü desteklediklerini söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Vladimir Zelenskiy'in barışçıl çözüm için sorumluluk almak istemediği yönündeki görüşüyle tamamen aynı fikirde olduklarını açıkladı.
Moskova'da basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Kremlin Sözcüsü Peskov, Zelenskiy'in barış sürecine yanaşmadığına dikkat çekti.
Peskov, Ukrayna krizinin barışçıl çözüme ulaştırılması konusunda Rus tarafının Trump ile aynı görüşü paylaştığını vurguladı.
Rusya ne kadar istese de mevcut Ukrayna yönetimi sürece dahil edilmeden bir çözümün müzakere edilmesinin imkansız olduğunu belirten Peskov, diplomasi masasının mevcut yönetim olmadan kurulamayacağını ifade etti.
Moskova'da basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Kremlin Sözcüsü Peskov, Zelenskiy'in barış sürecine yanaşmadığına dikkat çekti.
Peskov, Ukrayna krizinin barışçıl çözüme ulaştırılması konusunda Rus tarafının Trump ile aynı görüşü paylaştığını vurguladı.
Rusya ne kadar istese de mevcut Ukrayna yönetimi sürece dahil edilmeden bir çözümün müzakere edilmesinin imkansız olduğunu belirten Peskov, diplomasi masasının mevcut yönetim olmadan kurulamayacağını ifade etti.
'Yabancı şirketlerin varlıklarına geçici el koyma kararı
Rusya'daki 5 yabancı şirketin daha varlıklarının geçici yönetime devredilmesini değerlendiren Peskov, bu adımın belirlenen politika çizgisinin bir devamı olduğunu bildirdi.
Söz konusu şirketlerin tamamının hasım ülkelere ait olduğunu vurgulayan Peskov, karar alınırken bu durumun temel etkenlerden biri olarak göz önünde bulundurulduğunu kaydetti.
Peskov, bu ülkelerin Rus varlıklarını hukuk dışı yollarla elinde tuttuğuna ve Rus şirketlerinin mülklerine yönelik yasa dışı el koyma süreçlerine katıldığına dikkat çekti.
Söz konusu şirketlerin tamamının hasım ülkelere ait olduğunu vurgulayan Peskov, karar alınırken bu durumun temel etkenlerden biri olarak göz önünde bulundurulduğunu kaydetti.
Peskov, bu ülkelerin Rus varlıklarını hukuk dışı yollarla elinde tuttuğuna ve Rus şirketlerinin mülklerine yönelik yasa dışı el koyma süreçlerine katıldığına dikkat çekti.