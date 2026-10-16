https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/kremlin-trumpla-hemfikir-zelenskiy-bariscil-cozum-icin-sorumluluk-almaktan-kaciniyor-1109609501.html

Kremlin Trump'la hemfikir: Zelenskiy barışçıl çözüm için sorumluluk almaktan kaçınıyor

Kremlin Trump'la hemfikir: Zelenskiy barışçıl çözüm için sorumluluk almaktan kaçınıyor

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, Zelenskiy'in barışçıl bir çözüme ulaşmak için sorumluluk almak istemediğini belirterek, Başkan Trump’ın bu yöndeki görüşünü... 16.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-16T14:43+0300

2026-10-16T14:43+0300

2026-10-16T14:43+0300

ukrayna kri̇zi̇

haberler

donald trump

vladimir zelenskiy

ukrayna

rusya

dmitriy peskov

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/13/1104367363_0:151:3104:1897_1920x0_80_0_0_f51ffcf5629e9e1c4950d907d08a9073.jpg

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Vladimir Zelenskiy'in barışçıl çözüm için sorumluluk almak istemediği yönündeki görüşüyle tamamen aynı fikirde olduklarını açıkladı.Moskova'da basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Kremlin Sözcüsü Peskov, Zelenskiy'in barış sürecine yanaşmadığına dikkat çekti. Peskov, Ukrayna krizinin barışçıl çözüme ulaştırılması konusunda Rus tarafının Trump ile aynı görüşü paylaştığını vurguladı.Rusya ne kadar istese de mevcut Ukrayna yönetimi sürece dahil edilmeden bir çözümün müzakere edilmesinin imkansız olduğunu belirten Peskov, diplomasi masasının mevcut yönetim olmadan kurulamayacağını ifade etti.'Yabancı şirketlerin varlıklarına geçici el koyma kararıRusya'daki 5 yabancı şirketin daha varlıklarının geçici yönetime devredilmesini değerlendiren Peskov, bu adımın belirlenen politika çizgisinin bir devamı olduğunu bildirdi.Söz konusu şirketlerin tamamının hasım ülkelere ait olduğunu vurgulayan Peskov, karar alınırken bu durumun temel etkenlerden biri olarak göz önünde bulundurulduğunu kaydetti. Peskov, bu ülkelerin Rus varlıklarını hukuk dışı yollarla elinde tuttuğuna ve Rus şirketlerinin mülklerine yönelik yasa dışı el koyma süreçlerine katıldığına dikkat çekti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/zaharovadan-zelenskiyye-sert-tepki-varligi-ukraynanin-cokusune-yol-acti-1109601763.html

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

haberler, donald trump, vladimir zelenskiy, ukrayna, rusya, dmitriy peskov