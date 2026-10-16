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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/kremlin-trumpla-hemfikir-zelenskiy-bariscil-cozum-icin-sorumluluk-almaktan-kaciniyor-1109609501.html
Kremlin Trump'la hemfikir: Zelenskiy barışçıl çözüm için sorumluluk almaktan kaçınıyor
Kremlin Trump'la hemfikir: Zelenskiy barışçıl çözüm için sorumluluk almaktan kaçınıyor
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Zelenskiy'in barışçıl bir çözüme ulaşmak için sorumluluk almak istemediğini belirterek, Başkan Trump’ın bu yöndeki görüşünü... 16.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-16T14:43+0300
2026-10-16T14:43+0300
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Vladimir Zelenskiy'in barışçıl çözüm için sorumluluk almak istemediği yönündeki görüşüyle tamamen aynı fikirde olduklarını açıkladı.Moskova'da basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Kremlin Sözcüsü Peskov, Zelenskiy'in barış sürecine yanaşmadığına dikkat çekti. Peskov, Ukrayna krizinin barışçıl çözüme ulaştırılması konusunda Rus tarafının Trump ile aynı görüşü paylaştığını vurguladı.Rusya ne kadar istese de mevcut Ukrayna yönetimi sürece dahil edilmeden bir çözümün müzakere edilmesinin imkansız olduğunu belirten Peskov, diplomasi masasının mevcut yönetim olmadan kurulamayacağını ifade etti.'Yabancı şirketlerin varlıklarına geçici el koyma kararıRusya'daki 5 yabancı şirketin daha varlıklarının geçici yönetime devredilmesini değerlendiren Peskov, bu adımın belirlenen politika çizgisinin bir devamı olduğunu bildirdi.Söz konusu şirketlerin tamamının hasım ülkelere ait olduğunu vurgulayan Peskov, karar alınırken bu durumun temel etkenlerden biri olarak göz önünde bulundurulduğunu kaydetti. Peskov, bu ülkelerin Rus varlıklarını hukuk dışı yollarla elinde tuttuğuna ve Rus şirketlerinin mülklerine yönelik yasa dışı el koyma süreçlerine katıldığına dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/zaharovadan-zelenskiyye-sert-tepki-varligi-ukraynanin-cokusune-yol-acti-1109601763.html
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haberler, donald trump, vladimir zelenskiy, ukrayna, rusya, dmitriy peskov
haberler, donald trump, vladimir zelenskiy, ukrayna, rusya, dmitriy peskov

Kremlin Trump'la hemfikir: Zelenskiy barışçıl çözüm için sorumluluk almaktan kaçınıyor

14:43 16.10.2026
© Sputnik / Natalia SeliverstovaKremlin de Moscú
Kremlin de Moscú - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2026
© Sputnik / Natalia Seliverstova
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Zelenskiy'in barışçıl bir çözüme ulaşmak için sorumluluk almak istemediğini belirterek, Başkan Trump’ın bu yöndeki görüşünü desteklediklerini söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Vladimir Zelenskiy'in barışçıl çözüm için sorumluluk almak istemediği yönündeki görüşüyle tamamen aynı fikirde olduklarını açıkladı.

Moskova'da basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Kremlin Sözcüsü Peskov, Zelenskiy'in barış sürecine yanaşmadığına dikkat çekti.

Peskov, Ukrayna krizinin barışçıl çözüme ulaştırılması konusunda Rus tarafının Trump ile aynı görüşü paylaştığını vurguladı.

Rusya ne kadar istese de mevcut Ukrayna yönetimi sürece dahil edilmeden bir çözümün müzakere edilmesinin imkansız olduğunu belirten Peskov, diplomasi masasının mevcut yönetim olmadan kurulamayacağını ifade etti.

'Yabancı şirketlerin varlıklarına geçici el koyma kararı

Rusya'daki 5 yabancı şirketin daha varlıklarının geçici yönetime devredilmesini değerlendiren Peskov, bu adımın belirlenen politika çizgisinin bir devamı olduğunu bildirdi.

Söz konusu şirketlerin tamamının hasım ülkelere ait olduğunu vurgulayan Peskov, karar alınırken bu durumun temel etkenlerden biri olarak göz önünde bulundurulduğunu kaydetti.

Peskov, bu ülkelerin Rus varlıklarını hukuk dışı yollarla elinde tuttuğuna ve Rus şirketlerinin mülklerine yönelik yasa dışı el koyma süreçlerine katıldığına dikkat çekti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2026
UKRAYNA KRİZİ
Zaharova'dan Zelenskiy'ye sert tepki: 'Varlığı Ukrayna'nın çöküşüne yol açtı'
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