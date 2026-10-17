https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/uzmanlar-sel-sonrasinda-herkesi-uyardi-kasko-policenizde-bu-madde-yoksa-odeme-alamazsiniz--1109626033.html

Uzmanlar sel sonrasında herkesi uyardı: Kasko poliçenizde bu madde yoksa ödeme alamazsınız

Uzmanlar sel sonrasında herkesi uyardı: Kasko poliçenizde bu madde yoksa ödeme alamazsınız

Sputnik Türkiye

İstanbul'da yaşanan sel felaketi sonrasında akıllara selin verdiği zararı kim karşılayacak sorusu geldi. Uzmanlar ise hem mağdurların izlemesi yolu anlattı hem... 17.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-17T10:07+0300

2026-10-17T10:07+0300

2026-10-17T10:07+0300

türki̇ye

i̇stanbul

doğal afet sigortaları kurumu (dask)

sel

sigorta

kasko

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İstanbul'da büyük zarara neden olan sel felaketinin ardından sigorta şirketleri yoğun günler yaşıyor. Birçok kişinin aklında ise 'zararlar sigorta şirketleri tarafından karşılanacak mı?' sorusu var. Su basan konutlar ve iş yerlerinde ise zorunlu deprem sigortası (DASK), sel hasarını karşılamıyor. Uzmanlar hasarın karşılanabilmesi için poliçede "sel ve su baskını teminatı"nın yer alması gerektiğinin altını çizdi.Hangi durumlarda sigorta hasarı karşılamaz?Star'ın haberine göre, uzmanlar zararın karşılanmasında kasko ve sigortalarda 'sel ve su baskını' teminatının alması gerektiğine dikkat çekti. Oluşan hasarın ödenebilmesi için bu şart.Tamiri mümkün olan araçlar ise kaskoları varsa kasko sigortaları üzerinden, kaskoları yoksa ya sahibi tarafından ya da uzun yıllar süren davalar neticesinde kamu otoritelerinden hasarının tazmin edilmesini isteyecek.Hasarı karşılamak için hangi yollar izlenmeli?Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu Başkanı Turasan Bağcı, mağdurların konut poliçesi olmaması durumundan itfaiyeden rapor tutturulması gerektiğini söyledi. Vatandaşların tutulan rapor ile yetkili kişilere zararın tespitini yaptırıp zararlarını talep edebileceklerini de sözlerine ekleyen Bağcı, "Maalesef buradaki süreçler çok uzun." diyerek uyarıda bulundu.Kaskonuzda hangi madde yoksa zarardasınız?Trafik sigortasının sel hasarını ödemeyeceğinin altını çizen Bağcı, "Bu sigorta karşı tarafın zararını ödeyen bir poliçedir. Sizin arabanıza gelen zararı ödeyecek poliçenin adı kasko poliçesidir. Kasko poliçesinde muafiyet yok. Poliçeniz varsa arabanızın her türlü zararını eksiksiz alabilirsiniz." dedi. Ancak Bağcı, kasko poliçesinde gözden kaçan ayrıntıya da dikkat çekti. Bağcı, hasarın karşılanabilmesi için poliçede "sel ve su baskını teminatı"nın yer alması gerektiğini dile getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/istanbulda-selde-araci-zarar-goren-herkesi-ilgilendiriyor-fiyatlar-ikiye-katlayabilir-1109573773.html

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i̇stanbul, doğal afet sigortaları kurumu (dask), sel, sigorta, kasko