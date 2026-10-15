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İstanbul'da selde aracı zarar gören herkesi ilgilendiriyor: Fiyatlar ikiye katlayabilir
İstanbul'da selde aracı zarar gören herkesi ilgilendiriyor: Fiyatlar ikiye katlayabilir
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İstanbul'da etkili olan sel felaketinde araçları zarar gören vatandaşları uyaran Sürdürülebilir Mobilite İnisiyatifi Başkanı Hakan Doğu, kasko fiyatlarının... 15.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-15T14:46+0300
2026-10-15T14:46+0300
ekonomi̇
i̇stanbul
kasko
elektrikli araç
sel
ani su baskını
su baskını
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İstanbul'da dünden beri etkili olan şiddetli yağışın neden olduğu sel nedeniyle çok sayıda araç hasar gördü, onlarca araç su altında kaldı. Bu araçlarda oluşabilecek hasarlara karşı uyarılarda bulunan Sürdürülebilir Mobilite İnisiyatifi Başkanı Hakan Doğu, sel sularının hem elektrikli hem de içten yanmalı motorlu araçlarda ciddi hasara neden olabileceğini vurguladı. Doğu yaşanan hasarların ardından kasko primlerde artış görülebileceğini öngördü. Elektrikli araç sahipleri dikkat Bloomberght.com'un haberine göre, su altında bir saatten fazla kalan veya içine su giren elektrikli araçların kesinlikle çalıştırılmaması ve şarja takılmaması gerektiğini vurgulayan Doğu, yüksek akım nedeniyle ciddi riskler oluşabileceğine dikkat çekti. Bu tür araçların çekiciyle yetkili servise götürülerek teknik cihazlarla kontrol edilmesi gerektiğini belirten Doğu, araç çalışıyor görünse bile korozyon ve paslanma riskine karşı 3-4 hafta sonra yeniden alt kontrolü yapılmasını önerdi.Batarya hasarı aracı pert edebilirElektrikli araçlarda bataryanın toplam maliyetin yaklaşık yüzde 40’ını oluşturduğunu söyleyen Doğu, bataryanın sudan zarar görmesi halinde onarımın ekonomik olmayabileceğini, yüksek değişim maliyetleri nedeniyle aracın perte ayrılabildiğini ifade etti.Kasko fiyatları artabilirSel felaketlerinin sigorta sektörüne etkilerine de değinen Doğu, Dubai’de yaşanan büyük selin ardından elektrikli araç kasko fiyatlarının iki katına çıktığını hatırlattı. Türkiye’de kasko ücretlerinin henüz tam olarak rasyonel verilere dayanmadığını belirten Doğu, yaşanan hasarların ardından primlerde artış görülebileceğini öngördü ve sürücülere kasko yaptırmaları tavsiyesinde bulundu.
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i̇stanbul, kasko, elektrikli araç, sel, ani su baskını, su baskını
i̇stanbul, kasko, elektrikli araç, sel, ani su baskını, su baskını

İstanbul'da selde aracı zarar gören herkesi ilgilendiriyor: Fiyatlar ikiye katlayabilir

14:46 15.10.2026
© Hüseyin Çakmakİstanbul Sarıyer'de hasar alan araçlar havadan görüntülendi
İstanbul Sarıyer'de hasar alan araçlar havadan görüntülendi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2026
© Hüseyin Çakmak
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İstanbul'da etkili olan sel felaketinde araçları zarar gören vatandaşları uyaran Sürdürülebilir Mobilite İnisiyatifi Başkanı Hakan Doğu, kasko fiyatlarının ikiye katlanabileceğini belirtti.
İstanbul'da dünden beri etkili olan şiddetli yağışın neden olduğu sel nedeniyle çok sayıda araç hasar gördü, onlarca araç su altında kaldı. Bu araçlarda oluşabilecek hasarlara karşı uyarılarda bulunan Sürdürülebilir Mobilite İnisiyatifi Başkanı Hakan Doğu, sel sularının hem elektrikli hem de içten yanmalı motorlu araçlarda ciddi hasara neden olabileceğini vurguladı. Doğu yaşanan hasarların ardından kasko primlerde artış görülebileceğini öngördü.

Elektrikli araç sahipleri dikkat

Bloomberght.com'un haberine göre, su altında bir saatten fazla kalan veya içine su giren elektrikli araçların kesinlikle çalıştırılmaması ve şarja takılmaması gerektiğini vurgulayan Doğu, yüksek akım nedeniyle ciddi riskler oluşabileceğine dikkat çekti.
Bu tür araçların çekiciyle yetkili servise götürülerek teknik cihazlarla kontrol edilmesi gerektiğini belirten Doğu, araç çalışıyor görünse bile korozyon ve paslanma riskine karşı 3-4 hafta sonra yeniden alt kontrolü yapılmasını önerdi.

Batarya hasarı aracı pert edebilir

Elektrikli araçlarda bataryanın toplam maliyetin yaklaşık yüzde 40’ını oluşturduğunu söyleyen Doğu, bataryanın sudan zarar görmesi halinde onarımın ekonomik olmayabileceğini, yüksek değişim maliyetleri nedeniyle aracın perte ayrılabildiğini ifade etti.

Kasko fiyatları artabilir

Sel felaketlerinin sigorta sektörüne etkilerine de değinen Doğu, Dubai’de yaşanan büyük selin ardından elektrikli araç kasko fiyatlarının iki katına çıktığını hatırlattı. Türkiye’de kasko ücretlerinin henüz tam olarak rasyonel verilere dayanmadığını belirten Doğu, yaşanan hasarların ardından primlerde artış görülebileceğini öngördü ve sürücülere kasko yaptırmaları tavsiyesinde bulundu.
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2026
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