https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/istanbulda-selde-araci-zarar-goren-herkesi-ilgilendiriyor-fiyatlar-ikiye-katlayabilir-1109573773.html

İstanbul'da selde aracı zarar gören herkesi ilgilendiriyor: Fiyatlar ikiye katlayabilir

İstanbul'da selde aracı zarar gören herkesi ilgilendiriyor: Fiyatlar ikiye katlayabilir

Sputnik Türkiye

İstanbul'da etkili olan sel felaketinde araçları zarar gören vatandaşları uyaran Sürdürülebilir Mobilite İnisiyatifi Başkanı Hakan Doğu, kasko fiyatlarının... 15.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-15T14:46+0300

2026-10-15T14:46+0300

2026-10-15T14:46+0300

ekonomi̇

i̇stanbul

kasko

elektrikli araç

sel

ani su baskını

su baskını

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İstanbul'da dünden beri etkili olan şiddetli yağışın neden olduğu sel nedeniyle çok sayıda araç hasar gördü, onlarca araç su altında kaldı. Bu araçlarda oluşabilecek hasarlara karşı uyarılarda bulunan Sürdürülebilir Mobilite İnisiyatifi Başkanı Hakan Doğu, sel sularının hem elektrikli hem de içten yanmalı motorlu araçlarda ciddi hasara neden olabileceğini vurguladı. Doğu yaşanan hasarların ardından kasko primlerde artış görülebileceğini öngördü. Elektrikli araç sahipleri dikkat Bloomberght.com'un haberine göre, su altında bir saatten fazla kalan veya içine su giren elektrikli araçların kesinlikle çalıştırılmaması ve şarja takılmaması gerektiğini vurgulayan Doğu, yüksek akım nedeniyle ciddi riskler oluşabileceğine dikkat çekti. Bu tür araçların çekiciyle yetkili servise götürülerek teknik cihazlarla kontrol edilmesi gerektiğini belirten Doğu, araç çalışıyor görünse bile korozyon ve paslanma riskine karşı 3-4 hafta sonra yeniden alt kontrolü yapılmasını önerdi.Batarya hasarı aracı pert edebilirElektrikli araçlarda bataryanın toplam maliyetin yaklaşık yüzde 40’ını oluşturduğunu söyleyen Doğu, bataryanın sudan zarar görmesi halinde onarımın ekonomik olmayabileceğini, yüksek değişim maliyetleri nedeniyle aracın perte ayrılabildiğini ifade etti.Kasko fiyatları artabilirSel felaketlerinin sigorta sektörüne etkilerine de değinen Doğu, Dubai’de yaşanan büyük selin ardından elektrikli araç kasko fiyatlarının iki katına çıktığını hatırlattı. Türkiye’de kasko ücretlerinin henüz tam olarak rasyonel verilere dayanmadığını belirten Doğu, yaşanan hasarların ardından primlerde artış görülebileceğini öngördü ve sürücülere kasko yaptırmaları tavsiyesinde bulundu.

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i̇stanbul, kasko, elektrikli araç, sel, ani su baskını, su baskını