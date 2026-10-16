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Bakan Şimşek'ten fon açıklaması: 'İlave adımlar atılacak, önceliğimiz sorunlu fonların tasfiyesi'
Bakan Şimşek'ten fon açıklaması: 'İlave adımlar atılacak, önceliğimiz sorunlu fonların tasfiyesi'
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Hazine ve Maliye Mehmet Şimşek, fon krizine ilişkin 'İlave adımlar atılacak, önceliğimiz sorunlu fonların tasfiyesi' dedi. 16.10.2026, Sputnik Türkiye
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ekonomi̇
mehmet şimşek
fon
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Hazine ve Maliye Mehmet Şimşek fon soruşturması sonrası atılan adımlara ilişkin yeni bir mesaj yayımladı:'Gereken adımlar gecikmeden atılacak'
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mehmet şimşek, fon, fon soruşturması
mehmet şimşek, fon, fon soruşturması

Bakan Şimşek'ten fon açıklaması: 'İlave adımlar atılacak, önceliğimiz sorunlu fonların tasfiyesi'

12:24 16.10.2026 (güncellendi: 12:48 16.10.2026)
© Betül AbalıHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2026
© Betül Abalı
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Hazine ve Maliye Mehmet Şimşek, fon krizine ilişkin 'İlave adımlar atılacak, önceliğimiz sorunlu fonların tasfiyesi' dedi.
Hazine ve Maliye Mehmet Şimşek fon soruşturması sonrası atılan adımlara ilişkin yeni bir mesaj yayımladı:

"Sermaye piyasalarında şeffaflığı artıran ve yatırımcı güvenini güçlendiren önemli düzenlemeler ilgili kurumlar tarafından yapılmaktadır. Uluslararası endeks sağlayıcıların değerlendirmelerini de dikkate alarak Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemeleriyle bilgi akışı güçlendi, nihai pay sahipliği daha şeffaf hale geldi. Ağustos ayı sonunda açıklanan Fon Rehberi ile serbest fonların portföylerini haftalık açıklaması, TEFAS’ta işlem gören fonlarda belirli pay sahipliği eşiklerinin aşılması veya altına düşülmesinin duyurulması sağlandı. Fonlara yoğunlaşma limitleri getirildi. Borçlanma işlemlerinin organize piyasalarda ve teminatlı yapılması zorunlu oldu.

'Gereken adımlar gecikmeden atılacak'

Düzenlemelerin sonuçlarını yakından izleyerek, tüm paydaşlarımızla istişare içinde gereken ilave adımlar gecikmeden atılacaktır. Önceliğimiz, sorunlu fonların tasfiyesini tamamlamak ve yatırımcıların haklarını korumaktır. Piyasaların adil ve rekabetçi işleyişini bozanlara karşı yaptırımlar kararlılıkla uygulanacaktır. Fonların koordineli işlemleri dahil sermaye piyasası suçlarıyla mücadeleyi güçlendirecek yasal düzenlemeleri 2027 yılı başına kadar tamamlamayı planlıyoruz. Amacımız yatırımcı haklarının korunduğu şeffaf, güvenilir ve etkin bir sermaye piyasası oluşturmaktır.
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