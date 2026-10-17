https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/siirtte-gida-zehirlenmesi-suphesiyle-onlarca-kisi-hastanelik-oldu-suclu-tavuk-doner-mi-1109624330.html
Siirt'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle onlarca kişi hastanelik oldu: Suçlu tavuk döner mi?
Siirt'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle onlarca kişi hastanelik oldu: Suçlu tavuk döner mi?
Sputnik Türkiye
Siirt'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle aralarında öğrencilerin de bulunduğu 88 kişi hastanelik oldu. 17.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-17T09:13+0300
2026-10-17T09:13+0300
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gıda zehirlenmesi
tavuk döner
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Siirt Kurtalan'da aralarında öğrencilerin de bulunduğu onlarca kişi kusma ve bulantı şikayetleriyle hastanelere akın etti. İlk incelemelerde rahatsızlanan kişilerin bir kısmının bir işletmeden aldıkları tavuk dönerleri tükettiği, tavuk dönerlerin bir kısmının da okul kantininde paketli olarak satıldığı tespit edildi. Tavuk dönerlerin satıldığı işletmeden numune alınırken, işletme sahibi de gözaltına alındı. 88 kişi hastanelik olduKurtalan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçenin Kayabağlar beldesinde dün gıda zehirlenmesi şüphesinin oluştuğu hatırlatıldı. Zehirlenme şüphesiyle sağlık kuruluşlarına başvuranların sayısının 88'e ulaştığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/tokatta-5-bin-kisi-hastanelik-oldu-nedeni-ise-hala-bilinmiyor-1109479264.html
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siirt, zehirlenme, toplu zehirlenme, gıda zehirlenmesi, tavuk döner
siirt, zehirlenme, toplu zehirlenme, gıda zehirlenmesi, tavuk döner
Siirt'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle onlarca kişi hastanelik oldu: Suçlu tavuk döner mi?
Siirt'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle aralarında öğrencilerin de bulunduğu 88 kişi hastanelik oldu.
Siirt Kurtalan'da aralarında öğrencilerin de bulunduğu onlarca kişi kusma ve bulantı şikayetleriyle hastanelere akın etti. İlk incelemelerde rahatsızlanan kişilerin bir kısmının bir işletmeden aldıkları tavuk dönerleri tükettiği, tavuk dönerlerin bir kısmının da okul kantininde paketli olarak satıldığı tespit edildi. Tavuk dönerlerin satıldığı işletmeden numune alınırken, işletme sahibi de gözaltına alındı.
Kurtalan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçenin Kayabağlar beldesinde dün gıda zehirlenmesi şüphesinin oluştuğu hatırlatıldı. Zehirlenme şüphesiyle sağlık kuruluşlarına başvuranların sayısının 88'e ulaştığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Başvuranların 77'si öğrenci, 11'i sivil olup 55 kişiye ayakta tedavi uygulanmış, 33 kişi ise hastanede yatarak tedavi altına alınmıştır. İlk incelemelerde, rahatsızlanan kişilerin bir kısmının Kayabağlar beldesinde faaliyet gösteren bir işletmeden alınan tavuk dürümü tükettiği belirlenmiştir. Tavuk dürümlerin bir kısmının okul kantininden paketli olarak, bir kısmının ise doğrudan işletmeden satın alındığı öğrenilmiştir. Olayın nedeninin belirlenmesi amacıyla numuneler alınmış, adli soruşturma kapsamında işletme sahibi gözaltına alınmıştır. İlgili sağlık kuruluşlarımızda vatandaşlarımızın muayene, tedavi ve takip işlemleri titizlikle yürütülmekte olup süreç, ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde takip edilmektedir. Gelişmeler hakkında kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir."