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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/rusya-savunma-bakanligi-ukraynadaki-enerji-ve-askeri-altyapi-hedefleri-vuruldu-1109633700.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’daki enerji ve askeri altyapı hedefleri vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’daki enerji ve askeri altyapı hedefleri vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın askeri sanayi işletmelerine enerji sağlayan Ternopil bölgesindeki bir elektrik trafo merkezi ile askeri malzeme taşıyan... 17.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-17T18:22+0300
2026-10-17T18:22+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
ternopil
lutsk
ukrayna silahlı kuvvetleri
odessa
kuru yük gemisi
askeri malzeme
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için faaliyet yürüten tesis ve altyapılara yönelik saldırılarını sürdürdüğünü bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ternopil bölgesindeki Kolodne yerleşiminde bulunan ve Ukrayna’nın askeri sanayi işletmelerine enerji sağlayan elektrik trafo merkezinin saldırıda hedef alındığı kaydedildi.Açıklamada ayrıca, Lutsk kentinde askeri araçların onarımında kullanılan Kromberg &amp; Schubert şirketine ait tesisin de insansız hava araçlarıyla vurulduğu belirtildi.Odessa Limanı’nın yaklaşık 40 kilometre açığında askeri ve çift kullanımlı malzeme taşıyan bir kuru yük gemisinin de hedef alındığı aktarıldı.Rusya Savunma Bakanlığı, söz konusu saldırıların Ukrayna’nın askeri ve ekonomik kapasitesini azaltmayı amaçladığını; operasyonlarda uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar ile taarruz tipi insansız hava araçlarının kullanıldığını bir çok kez vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/rus-ordusu-ukraynanin-en-buyuk-metalurji-isletmesini-vurdu-1109624989.html
ukrayna
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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ternopil, lutsk, ukrayna silahlı kuvvetleri, odessa, kuru yük gemisi, askeri malzeme
rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ternopil, lutsk, ukrayna silahlı kuvvetleri, odessa, kuru yük gemisi, askeri malzeme

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’daki enerji ve askeri altyapı hedefleri vuruldu

18:22 17.10.2026
© Sputnik / Наталья СеливерстоваRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2026
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın askeri sanayi işletmelerine enerji sağlayan Ternopil bölgesindeki bir elektrik trafo merkezi ile askeri malzeme taşıyan bir kuru yük gemisinin vurulduğunu açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için faaliyet yürüten tesis ve altyapılara yönelik saldırılarını sürdürdüğünü bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ternopil bölgesindeki Kolodne yerleşiminde bulunan ve Ukrayna’nın askeri sanayi işletmelerine enerji sağlayan elektrik trafo merkezinin saldırıda hedef alındığı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, Lutsk kentinde askeri araçların onarımında kullanılan Kromberg & Schubert şirketine ait tesisin de insansız hava araçlarıyla vurulduğu belirtildi.
Odessa Limanı’nın yaklaşık 40 kilometre açığında askeri ve çift kullanımlı malzeme taşıyan bir kuru yük gemisinin de hedef alındığı aktarıldı.
Rusya Savunma Bakanlığı, söz konusu saldırıların Ukrayna’nın askeri ve ekonomik kapasitesini azaltmayı amaçladığını; operasyonlarda uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar ile taarruz tipi insansız hava araçlarının kullanıldığını bir çok kez vurgulamıştı.
Ukrayna ordusunun altyapısına yönelik füze saldırısı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rus ordusu Ukrayna’nın en büyük metalürji işletmesini vurdu
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