https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/rusya-savunma-bakanligi-ukraynadaki-enerji-ve-askeri-altyapi-hedefleri-vuruldu-1109633700.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’daki enerji ve askeri altyapı hedefleri vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’daki enerji ve askeri altyapı hedefleri vuruldu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın askeri sanayi işletmelerine enerji sağlayan Ternopil bölgesindeki bir elektrik trafo merkezi ile askeri malzeme taşıyan... 17.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-17T18:22+0300

2026-10-17T18:22+0300

2026-10-17T18:22+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya savunma bakanlığı

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ternopil

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ukrayna silahlı kuvvetleri

odessa

kuru yük gemisi

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için faaliyet yürüten tesis ve altyapılara yönelik saldırılarını sürdürdüğünü bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ternopil bölgesindeki Kolodne yerleşiminde bulunan ve Ukrayna’nın askeri sanayi işletmelerine enerji sağlayan elektrik trafo merkezinin saldırıda hedef alındığı kaydedildi.Açıklamada ayrıca, Lutsk kentinde askeri araçların onarımında kullanılan Kromberg & Schubert şirketine ait tesisin de insansız hava araçlarıyla vurulduğu belirtildi.Odessa Limanı’nın yaklaşık 40 kilometre açığında askeri ve çift kullanımlı malzeme taşıyan bir kuru yük gemisinin de hedef alındığı aktarıldı.Rusya Savunma Bakanlığı, söz konusu saldırıların Ukrayna’nın askeri ve ekonomik kapasitesini azaltmayı amaçladığını; operasyonlarda uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar ile taarruz tipi insansız hava araçlarının kullanıldığını bir çok kez vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/rus-ordusu-ukraynanin-en-buyuk-metalurji-isletmesini-vurdu-1109624989.html

ukrayna

ternopil

lutsk

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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ternopil, lutsk, ukrayna silahlı kuvvetleri, odessa, kuru yük gemisi, askeri malzeme