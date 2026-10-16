https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/novak-rusya-enerji-piyasalarinin-dengelenmesine-katki-sunmaya-hazir-1109615814.html

Novak: Rusya enerji piyasalarının dengelenmesine katkı sunmaya hazır

Novak: Rusya enerji piyasalarının dengelenmesine katkı sunmaya hazır

Sputnik Türkiye

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ülkesinin küresel enerji piyasalarının dengelenmesine katkıda bulunmaya ve enerji güvenliğinin sağlanmasındaki... 16.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-16T17:20+0300

2026-10-16T17:20+0300

2026-10-16T17:20+0300

dünya

aleksandr novak

rusya

enerji piyasası

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rusya enerji haftası uluslararası forumu

abd hazine bakanlığı

donald trump

hürmüz boğazı

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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Moskova’da düzenlenen Rusya Enerji Haftası Uluslararası Forumu’nda enerji piyasalarındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Rusya’nın enerji piyasalarının dengelenmesine katkı sunmaya hazır olduğunu belirten Novak, “Enerji güvenliğinin sağlanmasındaki rolümüzü ortaklığa dayalı, uzun vadeli ilişkiler çerçevesinde sürdürmeye hazırız” dedi.Novak, dünya genelinde petrol ve petrol ürünlerinin fiyatlarının yılın başına kıyasla yaklaşık iki katına çıktığını, motorin açığının ise yüzde 25 seviyesinde tahmin edildiğini söyledi.Bu durumun yapısal dönüşümden ve Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelerin sonuçlarından kaynaklandığını ifade eden Novak, her ülkenin enerji kaynakları bakımından kendi güvenliğini sağlamaya çalıştığını, ancak küresel ölçekte istikrarın yalnızca iş birliği yoluyla temin edilebileceğini vurguladı.ABD ile motorin konusunda varılan anlaşmayı “piyasadaki tüm aktörlerin yararına olan pragmatik bir karar” olarak nitelendiren Novak, Rusya’nın ekim ayında 300 bin ton, kasımda 500 bin ton, aralıkta ise 1 milyon tona kadar enerji ürünü tedarik etmeye hazır olduğunu bildirdi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Görüşmenin ardından Trump, Moskova’nın petrol rafinerilerinin durumuna bağlı olarak ABD ve dünya piyasalarına 3 milyon tona kadar motorin sağlayacağını açıklamıştı.Söz konusu sevkiyatlar için ABD Hazine Bakanlığının yaptırım muafiyeti yayınladığı ve muafiyetin 7 Nisan’a kadar geçerli olacağı belirtilmişti. Rus hükümeti de ertesi gün motorin ihracatına yönelik yasağı kısmen kaldırmıştı.Trump, anlaşmanın yalnızca ABD için değil, tüm dünya açısından gerekli olduğunu ve bu sayede motorin fiyatlarının rekor hızda düşmeye başlayacağını ifade etmişti.Rusya Enerji Haftası Uluslararası Forumu, 14-16 Ekim tarihlerinde Moskova’da düzenleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/asean-ulkeleri-rusya-ile-enerji-isbirligini-gelistirmek-istiyor-1109588303.html

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aleksandr novak, rusya, enerji piyasası, abd, rusya enerji haftası uluslararası forumu, abd hazine bakanlığı, donald trump, hürmüz boğazı