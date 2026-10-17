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MHP lideri Devlet Bahçeli'den Azerbaycan açıklaması: 'Biz aynı soydan bir ananın iki oğluyuz'
MHP lideri Devlet Bahçeli'den Azerbaycan açıklaması: 'Biz aynı soydan bir ananın iki oğluyuz'
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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli, Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlığının Yeniden Sağlanması Günü vesilesi ile açıklama yaptı. 17.10.2026, Sputnik Türkiye
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıklamasında, "18 Ekim 1991’de kabul edilen Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Devlet Bağımsızlığı Hakkında Anayasa Akti ile egemenlik ve hürriyetini tüm dünyaya yeniden haykıran kardeş ve dost ülkemizin “Müstəqilliyin Bərpası Günü” kutlu olsun. Bu anlamlı günün 35. yıl dönümünü en samimi duygularımla tebrik ediyorum" dedi.Bahçeli'nin açıklamasında 'Kardeş ve dost Azerbaycan’ın “Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü”nün yalnızca bir devletin yeniden doğuşunu değil, esareti kabullenmeyerek boyun eğmeyen bir milletin asil duruşunu da ifade ettiği' belirtilirken, Azerbaycan’ın 27 Eylül-10 Kasım 2020’deki Karabağ Zaferi ile millî bağımsızlığına yeni bir anlam ve güç kazandırdığı vurgulandı.Bahçeli açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/gurcistan-parlamentosu-baskani-papuasviliden-avrupaya-tepki-politikalari-orta-cag-degerlerine-kadar-1109633539.html
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MHP lideri Devlet Bahçeli'den Azerbaycan açıklaması: 'Biz aynı soydan bir ananın iki oğluyuz'

18:33 17.10.2026
© Didem MenteMilliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2026
© Didem Mente
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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli, Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlığının Yeniden Sağlanması Günü vesilesi ile açıklama yaptı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıklamasında, "18 Ekim 1991’de kabul edilen Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Devlet Bağımsızlığı Hakkında Anayasa Akti ile egemenlik ve hürriyetini tüm dünyaya yeniden haykıran kardeş ve dost ülkemizin “Müstəqilliyin Bərpası Günü” kutlu olsun. Bu anlamlı günün 35. yıl dönümünü en samimi duygularımla tebrik ediyorum" dedi.
Bahçeli'nin açıklamasında 'Kardeş ve dost Azerbaycan’ın “Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü”nün yalnızca bir devletin yeniden doğuşunu değil, esareti kabullenmeyerek boyun eğmeyen bir milletin asil duruşunu da ifade ettiği' belirtilirken, Azerbaycan’ın 27 Eylül-10 Kasım 2020’deki Karabağ Zaferi ile millî bağımsızlığına yeni bir anlam ve güç kazandırdığı vurgulandı.
Bahçeli açıklamasında şu cümleleri kaydetti:

"Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez!” ifadesi dost ve kardeş Azerbaycan’ın bağımsızlık düşüncesinin özüdür. “Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir” sözü bizim dost ve kardeş ülkemize karşı duygularımızın somut beyanıdır. Bu düşünceler tarihi yaşanmışlık ve tecrübelerin, ortak kader birlikteliğinin yansımasıdır. Büyük bir medeniyetin beşiğinde yer alan Türkiye ve Azerbaycan “Tek millet, iki devlet” anlayışı ile bütün zorluklara karşı aynı düşüncelerle göğüs germiş ve ortak bir duruş sergilemiştir. Aynı duygu ve düşüncelerle bundan sonraki geleceklerine istikamet çizecekleri de muhakkak bir gerçekliktir. Bundan geri dönüş olmayacaktır.

Azerbaycan ve Türkiye hangi konuda olursa olsun birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Biz aynı soydan bir ananın iki oğluyuz. Ezelden ebede dinimiz, dilimiz, aşkımız, yolumuz birdir. Sevdamızda kavgamız da birdir. Bu vesile ile kardeş ve dostlarımızın “Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü’nü” tekrar kutluyor, her birine selam ve muhabbetlerimi iletiyorum.

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