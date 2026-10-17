https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/gurcistan-parlamentosu-baskani-papuasviliden-avrupaya-tepki-politikalari-orta-cag-degerlerine-kadar-1109633539.html

Gürcistan Parlamentosu Başkanı Papuaşvili'den Avrupa'ya tepki: 'Politikaları orta çağ değerlerine kadar geriledi'

Gürcistan Parlamentosu Başkanı Papuaşvili'den Avrupa'ya tepki: 'Politikaları orta çağ değerlerine kadar geriledi'

Sputnik Türkiye

Gürcistan Parlamentosu Başkanı Papuaşvili, Avrupa Birliği’nin (AB) dış politikasını 'utanç verici' olarak nitelendirerek AB'nin Gürcistan’ın egemenliğine saygı... 17.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-17T17:56+0300

2026-10-17T17:56+0300

2026-10-17T17:56+0300

poli̇ti̇ka

haberler

şalva papuaşvili

gürcistan

ab

avrupa birliği

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/04/1091160954_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_fb33a67fdbecf9243793191ee849f0a7.jpg

Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili, Avrupa Birliği’nin (AB) Gürcistan’daki temsilciliğinin kararının Orta Çağ değerlerinin bir göstergesi olduğunu ve başka bir ülkenin egemenliğini reddettiğini söyledi.AB’nin Gürcistan’daki temsilciliği, 'Gürcistan’daki demokratik süreçlerin kötüleşmesi nedeniyle' artık Gürcistan hükümetine finansman sağlamayacağını ancak Gürcistan halkını desteklemeye devam edeceğini ve yeni projelerin finansmanı için 38 milyon euro tahsis edeceğini açıklamıştı. Temsilcilik ayrıca 'Gürcistan genelindeki ailelerin yaşamlarında somut ve olumlu değişiklikler yaratmaya devam edeceğini' belirtmişti.'Utanç verici'Papuaşvili, “AB Temsilciliği fiilen bize Gürcistan’ın devlet olma niteliğini ortadan kaldırdığını ve bizi ne devletin ne de temsilciliğin bulunduğu, kendileriyle doğrudan iletişim kurmaları gereken bir ilkel topluluk olarak ilan ettiğini söyledi. Bu, utanç verici bir tutumdur” dedi.Papuaşvili AB Temsilciliği'nin bu tutumunun, Gürcistan’ın devlet olma niteliğini fiilen reddettiğini belirterek şu cümleleri kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/rus-vekil-slutskiy-trumpin-yaptirimlari-askiya-almasi-rusya-karsitlarina-darbe-oldu-1109632930.html

gürcistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

haberler, şalva papuaşvili, gürcistan, ab, avrupa birliği