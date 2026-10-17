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Gürcistan Parlamentosu Başkanı Papuaşvili'den Avrupa'ya tepki: 'Politikaları orta çağ değerlerine kadar geriledi'
Gürcistan Parlamentosu Başkanı Papuaşvili'den Avrupa'ya tepki: 'Politikaları orta çağ değerlerine kadar geriledi'
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Gürcistan Parlamentosu Başkanı Papuaşvili, Avrupa Birliği’nin (AB) dış politikasını 'utanç verici' olarak nitelendirerek AB'nin Gürcistan’ın egemenliğine saygı... 17.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-17T17:56+0300
2026-10-17T17:56+0300
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şalva papuaşvili
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Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili, Avrupa Birliği’nin (AB) Gürcistan’daki temsilciliğinin kararının Orta Çağ değerlerinin bir göstergesi olduğunu ve başka bir ülkenin egemenliğini reddettiğini söyledi.AB’nin Gürcistan’daki temsilciliği, 'Gürcistan’daki demokratik süreçlerin kötüleşmesi nedeniyle' artık Gürcistan hükümetine finansman sağlamayacağını ancak Gürcistan halkını desteklemeye devam edeceğini ve yeni projelerin finansmanı için 38 milyon euro tahsis edeceğini açıklamıştı. Temsilcilik ayrıca 'Gürcistan genelindeki ailelerin yaşamlarında somut ve olumlu değişiklikler yaratmaya devam edeceğini' belirtmişti.'Utanç verici'Papuaşvili, “AB Temsilciliği fiilen bize Gürcistan’ın devlet olma niteliğini ortadan kaldırdığını ve bizi ne devletin ne de temsilciliğin bulunduğu, kendileriyle doğrudan iletişim kurmaları gereken bir ilkel topluluk olarak ilan ettiğini söyledi. Bu, utanç verici bir tutumdur” dedi.Papuaşvili AB Temsilciliği'nin bu tutumunun, Gürcistan’ın devlet olma niteliğini fiilen reddettiğini belirterek şu cümleleri kaydetti:
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haberler, şalva papuaşvili, gürcistan, ab, avrupa birliği
haberler, şalva papuaşvili, gürcistan, ab, avrupa birliği

Gürcistan Parlamentosu Başkanı Papuaşvili'den Avrupa'ya tepki: 'Politikaları orta çağ değerlerine kadar geriledi'

17:56 17.10.2026
© AA / Gürcü Hayali PartisiGürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili
Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2026
© AA / Gürcü Hayali Partisi
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Gürcistan Parlamentosu Başkanı Papuaşvili, Avrupa Birliği’nin (AB) dış politikasını 'utanç verici' olarak nitelendirerek AB'nin Gürcistan’ın egemenliğine saygı ve iç işlerine müdahale etmeme ilkelerini yok ettiğini söyledi.
Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili, Avrupa Birliği’nin (AB) Gürcistan’daki temsilciliğinin kararının Orta Çağ değerlerinin bir göstergesi olduğunu ve başka bir ülkenin egemenliğini reddettiğini söyledi.
AB’nin Gürcistan’daki temsilciliği, 'Gürcistan’daki demokratik süreçlerin kötüleşmesi nedeniyle' artık Gürcistan hükümetine finansman sağlamayacağını ancak Gürcistan halkını desteklemeye devam edeceğini ve yeni projelerin finansmanı için 38 milyon euro tahsis edeceğini açıklamıştı. Temsilcilik ayrıca 'Gürcistan genelindeki ailelerin yaşamlarında somut ve olumlu değişiklikler yaratmaya devam edeceğini' belirtmişti.

'Utanç verici'

Papuaşvili, “AB Temsilciliği fiilen bize Gürcistan’ın devlet olma niteliğini ortadan kaldırdığını ve bizi ne devletin ne de temsilciliğin bulunduğu, kendileriyle doğrudan iletişim kurmaları gereken bir ilkel topluluk olarak ilan ettiğini söyledi. Bu, utanç verici bir tutumdur” dedi.
Papuaşvili AB Temsilciliği'nin bu tutumunun, Gürcistan’ın devlet olma niteliğini fiilen reddettiğini belirterek şu cümleleri kaydetti:
AB’nin dış politikasının bu Orta Çağ değerlerine kadar gerilemesi ve egemenliğe saygı, devlete saygı ve iç işlerine karışmama ilkelerinin ifade ettiği her şeyi yok etmesi utanç vericidir.
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