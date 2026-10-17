https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/meteorolojiden-saat-vererek-uyardi-istanbul-dahil-45-ilde-siddetli-yagis-ve-firtina-var-1109623849.html

Meteoroloji saat vererek uyardı: İstanbul dahil 45 ilde şiddetli yağış ve fırtına var

Meteoroloji saat vererek uyardı: İstanbul dahil 45 ilde şiddetli yağış ve fırtına var

Sputnik Türkiye

Meteoroloji başta İstanbul olmak üzere Türkiye'de 45 ilde şiddetli yağış ve şiddetli fırtına beklendiğini belirterek uyardı. İstanbul için yağışların öğleden... 17.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-17T08:57+0300

2026-10-17T08:57+0300

2026-10-17T09:02+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü peş peşe uyarılarda bulundu. Türkiye genelinde 45 ilde şiddetli yağış ve şiddetli fırtına bekleniyor. İstanbul'da öğle saatlerinde yağışın artacağı vurgulanırken, vatandaşların sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi. Şiddetli yağış ve fırtına bekleniyorSon verilere göre, Marmara’nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Mardin, Kırklareli ile Tekirdağ'ın doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Bursa ve Kütahya illerinin yüksek kesimlerinin gece ve sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile İzmir'in doğusu, Muğla, Adana'nın doğusu, Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri, Kahramanmaraş'ın batısı, Konya’nın kuzey ve batı kesimleri ve Çorum çevrelerinde kuvvetli; İstanbul’un kuzeyi ve Anadolu yakası, Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın ile Düzce kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ve Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70, yer yer 80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.Fırtına bekleniyorHava sıcaklıklarının; doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği bekleniyor. Rüzgârın batı kesimlerde kuzeyli, iç ve güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege, Akdeniz ile İç Anadolu'nun güney ve doğu kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa), yer yer kısa süreli fırtına (70-80) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.Sel ve su baskınlarına dikkat Yağışların; Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile İzmir'in doğusu, Muğla, Adana, Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri, Kahramanmaraş'ın batısı, Konya’nın kuzey ve batı kesimleri ve Çorum çevrelerinde kuvvetli; İstanbul’un kuzeyi ve Anadolu yakası, Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın ile Düzce kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Marmara ve Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70, yer yer 80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Hangi illerde alarm verildiKocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Bursa illerinde turuncu alarm verilirken; Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Çankırı, Denizli, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Mersin, İzmir, Kayseri, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, K.Maraş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Sivas, Tokat, Tunceli, Uşak, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale ve Osmaniye için ise sarı uyarı yapıldı.İstanbul'da öğleden sonraya dikkat İstanbul'da yağışların yerel olarak kuvvetli, öğle saatlerinden sonra ise özellikle Anadolu Yakası'nda yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da ise yağışların yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli, Bursa ve Bilecik çevrelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli, yer yer gök gürültülü olacağı tahmin ediliyor.Zonguldak, Bartın, Düzce ve Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde ise yerel olarak çok kuvvetli, şiddetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.Ayrıca Antalya, Burdur ve Isparta çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinde yer yer çok kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.İzmir, Aydın ve Manisa'nın doğusu, Denizli, Uşak, Kütahya, Konya'nın batısı ve zamanla Afyonkarahisar ve Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.Ankara'daki yağışların ise etkisini artırması, Çankırı, Kırıkkale ve Bolu'da da yerel kuvvetli sağanak görülmesi bekleniyor.Adana ve Osmaniye çevreleri ile Mersin ve Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.Akdeniz'de fırtına uyarısıÖte yandan, rüzgarın, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında güneyden kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.Akşam saatlerinden sonra İstanbul Anadolu Yakası'nın kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya çevrelerinde batı ve kuzeybatıdan fırtına, gece saatlerinden sonra Düzce, Zonguldak, Bartın çevrelerinde, pazar günü sabahtan itibaren Kastamonu'nun kuzeyi, Sinop çevreleri ile Samsun'un iç kesimlerinde, batı ve güneybatıdan kuvvetli fırtına bekleniyor.Sel ve su baskınlarına dikkat Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, fırtına ile çatı uçması ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate alması gerekiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/istanbulun-yagmurla-imtihani-hangi-yillarda-neler-yasandi-1109578570.html

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