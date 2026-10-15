https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/istanbulun-yagmurla-imtihani-hangi-yillarda-neler-yasandi-1109578570.html
İstanbul'un yağmurla imtihanı: Hangi yıllarda neler yaşandı?
İstanbul'un yağmurla imtihanı: Hangi yıllarda neler yaşandı?
Sputnik Türkiye
İstanbul'da sağanak yağış nedeniyle meydana gelen sel felaketleri akıllara kentin yakın zamanda yaşadığı sel felaketlerini getirdi. 15.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-15T16:28+0300
2026-10-15T16:28+0300
2026-10-15T16:28+0300
türki̇ye
i̇stanbul
istanbul hava durumu
sağanak yağış
sel
sel felaketi
su baskını
taşkın
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İstanbul'da dünden beri etkili olan yağış birçok bölgede su baskınlarına neden olurken son rakamlara göre 3 kişi yaşamını yitirdi. Akıllara ise 2009 yılında yaşanan ve 25 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi geldi. Peki İstanbul'un sağanak yağış ve selle ilgili karnesi nasıl? İstanbul'da yakın tarihlerde meydana gelen su baskınları kaç kişinin canına mal oldu? Kağıthane Deresi taştı❗Kayıtlara göre, 1974 yılında kent genelinde iki gün süren yağışlar Kağıthane Deresi'nin taşmasına neden oldu. Binden fazla ev sular altında kalırken 3 kişinin yaşamını yitirdiği kayıtlara geçti. ❗1987 yılında da megakentte yağan yağmur nedeniyle oluşan taşkınlar nedeniyle iki kişi yaşamını yitirdi. 25 kişi hayatını kaybettiİstanbul'da 8-9 Eylül 2009 tarihinde yaşanan sel felaketinde ise 25 kişi hayatını kaybetti. İkitelli Basın Ekspres Yolu başta olmak üzere Arnavutköy, Sultangazi, Bağcılar, Eyüpsultan, Esenler, Bahçelievler, Başakşehir ve Büyükçekmece'de su baskınları yaşandı. Ayamama, Tavukçu ve Papaz derelerinin taşmasıyla birlikte bazı yollar ve yerleşim alanları sular altında kaldı.❗Yine 2017 yılında yaşanan sağanak yağış nedeniyle şehir de neredeyse hayat durdu. Ani su baskınları oluştu, birçok bölge sular altında kaldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/istanbulda-hayati-felc-etti-115-yillik-kayitlardaki-en-yuksek-ucuncu-gunluk-yagis-yagdi-1109575474.html
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i̇stanbul, istanbul hava durumu, sağanak yağış, sel, sel felaketi, su baskını, taşkın
i̇stanbul, istanbul hava durumu, sağanak yağış, sel, sel felaketi, su baskını, taşkın
İstanbul'un yağmurla imtihanı: Hangi yıllarda neler yaşandı?
İstanbul'da sağanak yağış nedeniyle meydana gelen sel felaketleri akıllara kentin yakın zamanda yaşadığı sel felaketlerini getirdi.
İstanbul'da dünden beri etkili olan yağış birçok bölgede su baskınlarına neden olurken son rakamlara göre 3 kişi yaşamını yitirdi. Akıllara ise 2009 yılında yaşanan ve 25 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi geldi. Peki İstanbul'un sağanak yağış ve selle ilgili karnesi nasıl? İstanbul'da yakın tarihlerde meydana gelen su baskınları kaç kişinin canına mal oldu?
❗Kayıtlara göre, 1974 yılında kent genelinde iki gün süren yağışlar Kağıthane Deresi'nin taşmasına neden oldu. Binden fazla ev sular altında kalırken 3 kişinin yaşamını yitirdiği kayıtlara geçti.
❗1987 yılında da megakentte yağan yağmur nedeniyle oluşan taşkınlar nedeniyle iki kişi yaşamını yitirdi.
25 kişi hayatını kaybetti
İstanbul'da 8-9 Eylül 2009 tarihinde yaşanan sel felaketinde ise 25 kişi hayatını kaybetti. İkitelli Basın Ekspres Yolu başta olmak üzere Arnavutköy, Sultangazi, Bağcılar, Eyüpsultan, Esenler, Bahçelievler, Başakşehir ve Büyükçekmece'de su baskınları yaşandı. Ayamama, Tavukçu ve Papaz derelerinin taşmasıyla birlikte bazı yollar ve yerleşim alanları sular altında kaldı.
❗Yine 2017 yılında yaşanan sağanak yağış nedeniyle şehir de neredeyse hayat durdu. Ani su baskınları oluştu, birçok bölge sular altında kaldı.