https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/lavrov-stratejik-diyalog-toplantisi-icin-bahreyne-gitti-1109635357.html

Lavrov, ‘Stratejik Diyalog’ toplantısı için Bahreyn’e gitti

Lavrov, ‘Stratejik Diyalog’ toplantısı için Bahreyn’e gitti

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ile Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi arasındaki Stratejik Diyalog’un dokuzuncu toplantısına katılmak üzere... 17.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-17T23:00+0300

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dünya

rusya dışişleri bakanlığı

sergey lavrov

rusya

bahreyn

körfez arap ülkeleri i̇şbirliği konseyi

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, pazar günü düzenlenecek Rusya-Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Stratejik Diyalog Toplantısı’na katılmak üzere Bahreyn’e gitti.Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dışişleri bakanları düzeyindeki toplantıda Rusya ile Konsey üyesi ülkeler arasındaki ortaklığın güçlendirilmesine yönelik beklentiler ele alınacak.Görüşmelerde özellikle ticaret, ekonomi, kültür ve insani işbirliği konularının değerlendirilmesi bekleniyor. Lavrov’un toplantı kapsamında çeşitli ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de planlanıyor.Söz konusu formattaki bir önceki toplantı, Eylül 2025’te Rusya’nın Soçi kentinde yapılmıştı.

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rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, rusya, bahreyn, körfez arap ülkeleri i̇şbirliği konseyi