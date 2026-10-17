https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/lavrov-stratejik-diyalog-toplantisi-icin-bahreyne-gitti-1109635357.html
Lavrov, ‘Stratejik Diyalog’ toplantısı için Bahreyn’e gitti
Lavrov, ‘Stratejik Diyalog’ toplantısı için Bahreyn’e gitti
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ile Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi arasındaki Stratejik Diyalog’un dokuzuncu toplantısına katılmak üzere... 17.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-17T23:00+0300
2026-10-17T23:00+0300
2026-10-17T23:00+0300
dünya
rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
rusya
bahreyn
körfez arap ülkeleri i̇şbirliği konseyi
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, pazar günü düzenlenecek Rusya-Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Stratejik Diyalog Toplantısı’na katılmak üzere Bahreyn’e gitti.Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dışişleri bakanları düzeyindeki toplantıda Rusya ile Konsey üyesi ülkeler arasındaki ortaklığın güçlendirilmesine yönelik beklentiler ele alınacak.Görüşmelerde özellikle ticaret, ekonomi, kültür ve insani işbirliği konularının değerlendirilmesi bekleniyor. Lavrov’un toplantı kapsamında çeşitli ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de planlanıyor.Söz konusu formattaki bir önceki toplantı, Eylül 2025’te Rusya’nın Soçi kentinde yapılmıştı.
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rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, rusya, bahreyn, körfez arap ülkeleri i̇şbirliği konseyi
rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, rusya, bahreyn, körfez arap ülkeleri i̇şbirliği konseyi
Lavrov, ‘Stratejik Diyalog’ toplantısı için Bahreyn’e gitti
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ile Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi arasındaki Stratejik Diyalog’un dokuzuncu toplantısına katılmak üzere Bahreyn’e gitti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, pazar günü düzenlenecek Rusya-Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Stratejik Diyalog Toplantısı’na katılmak üzere Bahreyn’e gitti.
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dışişleri bakanları düzeyindeki toplantıda Rusya ile Konsey üyesi ülkeler arasındaki ortaklığın güçlendirilmesine yönelik beklentiler ele alınacak.
Görüşmelerde özellikle ticaret, ekonomi, kültür ve insani işbirliği konularının değerlendirilmesi bekleniyor. Lavrov’un toplantı kapsamında çeşitli ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de planlanıyor.
Söz konusu formattaki bir önceki toplantı, Eylül 2025’te Rusya’nın Soçi kentinde yapılmıştı.