https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/kocaeli-ve-burdurda-motosiklet-ve-motokuryelere-yagis-engeli-1109622919.html
Kocaeli ve Burdur'da motosiklet ve motokuryelere yağış engeli
Kocaeli ve Burdur'da motosiklet ve motokuryelere yağış engeli
Sputnik Türkiye
Kocaeli ve Burdur'da beklenen kuvvetli yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, skuter ve elektrikli skuterlerin trafiğe çıkışı geçici olarak... 17.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-17T00:32+0300
2026-10-17T00:32+0300
2026-10-17T00:32+0300
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Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre kent genelinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın yarın sabah saatlerinden itibaren başlayacağı, öğleden sonra etkisini artırarak pazar sabahına kadar çok kuvvetli ve şiddetli şekilde devam edeceğinin tahmin edildiği belirtildi.Olumsuz hava koşullarına karşı alınan tedbirler kapsamında motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin yarın saat 10.00'dan pazar günü saat 09.00'a kadar trafiğe çıkmasının yasaklandığı bildirildi.Burdur'da da motokuryelik faaliyetleri durdurulduBurdur Valiliğinden yapılan açıklamada ise Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, yarın sabah saatlerinden itibaren il genelinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak ile kuvvetli fırtınamsı rüzgar beklendiği kaydedildi.İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda, vatandaşların can güvenliğinin ve trafik düzeninin korunması amacıyla il genelinde yarın saat 09.00'dan 23.59'a kadar motokuryelik faaliyetlerinin durdurulmasına, motosiklet ve elektrikli skuter türü araçların trafiğe çıkışlarının geçici olarak yasaklanmasına karar verildiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/kocaeli-valiligi-duyurdu-motosikletlerin-trafige-cikmasi-yasaklandi-1109515076.html
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Kocaeli ve Burdur'da motosiklet ve motokuryelere yağış engeli
Kocaeli ve Burdur'da beklenen kuvvetli yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, skuter ve elektrikli skuterlerin trafiğe çıkışı geçici olarak yasaklanırken, motokuryelik faaliyetleri de durduruldu.
Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre kent genelinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın yarın sabah saatlerinden itibaren başlayacağı, öğleden sonra etkisini artırarak pazar sabahına kadar çok kuvvetli ve şiddetli şekilde devam edeceğinin tahmin edildiği belirtildi.
Olumsuz hava koşullarına karşı alınan tedbirler kapsamında motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin yarın saat 10.00'dan pazar günü saat 09.00'a kadar trafiğe çıkmasının yasaklandığı bildirildi.
Burdur'da da motokuryelik faaliyetleri durduruldu
Burdur Valiliğinden yapılan açıklamada ise Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, yarın sabah saatlerinden itibaren il genelinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak ile kuvvetli fırtınamsı rüzgar beklendiği kaydedildi.
İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda, vatandaşların can güvenliğinin ve trafik düzeninin korunması amacıyla il genelinde yarın saat 09.00'dan 23.59'a kadar motokuryelik faaliyetlerinin durdurulmasına, motosiklet ve elektrikli skuter türü araçların trafiğe çıkışlarının geçici olarak yasaklanmasına karar verildiği belirtildi.