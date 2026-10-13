https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/kocaeli-valiligi-duyurdu-motosikletlerin-trafige-cikmasi-yasaklandi-1109515076.html

Kocaeli Valiliği duyurdu: Motosikletlerin trafiğe çıkması yasaklandı

Kocaeli Valiliği duyurdu: Motosikletlerin trafiğe çıkması yasaklandı

Sputnik Türkiye

Kocaeli Valiliği, kentte beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışının... 13.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-13T21:51+0300

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2026-10-13T21:51+0300

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Kocaeli Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, 14-15 Ekim tarihlerinde kent genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi.Olumsuz hava koşulları nedeniyle alınan tedbir kapsamında, motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin 14 Ekim Çarşamba günü saat 06.00'dan 15 Ekim Perşembe günü saat 23.59'a kadar trafiğe çıkması yasaklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/valilik-duyurdu-kurye-ve-motosikletlerin-trafige-cikisi-kisitlandi-1102452178.html

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