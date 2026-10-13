https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/kocaeli-valiligi-duyurdu-motosikletlerin-trafige-cikmasi-yasaklandi-1109515076.html
Kocaeli Valiliği duyurdu: Motosikletlerin trafiğe çıkması yasaklandı
Kocaeli Valiliği duyurdu: Motosikletlerin trafiğe çıkması yasaklandı
Sputnik Türkiye
Kocaeli Valiliği, kentte beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışının... 13.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-13T21:51+0300
2026-10-13T21:51+0300
2026-10-13T21:51+0300
türki̇ye
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Kocaeli Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, 14-15 Ekim tarihlerinde kent genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi.Olumsuz hava koşulları nedeniyle alınan tedbir kapsamında, motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin 14 Ekim Çarşamba günü saat 06.00'dan 15 Ekim Perşembe günü saat 23.59'a kadar trafiğe çıkması yasaklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/valilik-duyurdu-kurye-ve-motosikletlerin-trafige-cikisi-kisitlandi-1102452178.html
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Kocaeli Valiliği duyurdu: Motosikletlerin trafiğe çıkması yasaklandı
Kocaeli Valiliği, kentte beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışının 14 Ekim Çarşamba saat 06.00’dan 15 Ekim Perşembe saat 23.59’a kadar tedbiren yasaklandığını duyurdu.
Kocaeli Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, 14-15 Ekim tarihlerinde kent genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle alınan tedbir kapsamında, motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin 14 Ekim Çarşamba günü saat 06.00'dan 15 Ekim Perşembe günü saat 23.59'a kadar trafiğe çıkması yasaklandı.