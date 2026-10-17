https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/kayinpederden-ilginc-talep-eski-damadina-dava-acti-kiziyla-evli-oldugu-donemde-oturdugu-evinin-1109628708.html

Kayınpederden ilginç talep: Eski damadına dava açtı, kızıyla evli olduğu dönemde oturduğu evinin kirasını istedi

Kayınpederden ilginç talep: Eski damadına dava açtı, kızıyla evli olduğu dönemde oturduğu evinin kirasını istedi

Sputnik Türkiye

Yargıtay, eski damadından kızıyla evli olduğu dönemde evinde oturduğu için kira talep eden kayınpederin davasını reddetti. 17.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-17T13:37+0300

2026-10-17T13:37+0300

2026-10-17T13:37+0300

yaşam

evlilik

yargıtay

boşanma

boşanma davası

kayınpeder

damat

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Yargıtay, eski damadından kızıyla evli olduğu dönemde kendi evinde oturduğu için kira talep eden kayınpederin talebini reddetti. Daire kararında, evin 5 yıl boyunca davacının eski damadı ve kızı tarafından kullanıldığını ve taraflar arasında kira sözleşmesi bulunmadığını belirtti. Eski damat ise kayınpederinin boşanmayı kabullenemediğini ifade etti. Eski damadına dava açtıİstanbul'da yaşayan bir kişi, 2020'de kızının eski eşine dava açtı. Davacı, kızının evli olduğu dönemde yaşadıkları ve kendi adına kayıtlı ev için kira talep ederken, eski damadının evlilik sürecinde kendisinden altın ve döviz cinsinden aldığı borçların da ödenmesini istedi.Davalı eski damat ise herhangi bir borcunun bulunmadığını, evli olduğu dönemde davacının kızıyla söz konusu evde yaşadıklarını ve aralarında kira ilişkisi olmadığını savundu, eski kayınpederinin boşanmayı kabullenemediğini ileri sürdü.Yargılamayı yapan Büyükçekmece 5. Asliye Hukuk Mahkemesi, hem kira hem de diğer borç iddiası yönünden davanın reddine karar verdi. Davacı kayınpeder, istinaf başvurusunun da reddi üzerine dosyayı Yargıtay'a taşıdı.Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kira istemi yönünden ret kararını hukuka uygun bularak onadı, iddia olunan diğer borçlar yönünden ise bozma kararı verdi.Kira sözleşmesi yokDairenin, kira istemine ilişkin kararının gerekçesinde, söz konusu evin 5 yıl boyunca davacının eski damadı ile kızı tarafından kullanıldığı, taraflar arasında kira sözleşmesi bulunmadığı belirtilerek, "Mahkemece ret kararı verilmiş olması doğru görülmekle, davacının bu yönlere ilişkin temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir." ifadelerine yer verildi.Döviz ve altın cinsinden açılan dava yönünden ise gerekçede, davacı kayınpeder tarafından dava dosyasına, eski damat tarafından el yazısıyla yazılmış borç miktarları ile "aldım" ifadesi bulunan bir kağıdın sunulduğu belirtildi.​​​​​​​"Adi senet, bir borç ve hak doğurmak ya da bir borcu veya hakkı kanıtlamak amacıyla düzenlenen, resmi makamların katılmadığı, taraflarca düzenlenen, borçlunun imzasını içeren yazılı belgedir." hükmüne yer verilen kararda, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca bu tür belgelerin delil sayılacağı ifade edildi. Belli bir olayın gerçekleşip gerçekleşmediğinin taraflarca ispat edilmesi gerektiği belirtilen kararda, "Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri, hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür." değerlendirmesine yer verildi.Kararda, belirtilen hususların ve adi senet olarak kabul edilebilecek belgenin mahkeme tarafından değerlendirilmediği​​​​​​​, bunun hukuka aykırı olduğu, bu nedenle bozma kararı verildiği kaydedildi.

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evlilik, yargıtay, boşanma, boşanma davası, kayınpeder, damat