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Kadıköylüler dikkat: Moda Tramvay hattı seferlerine ara veriliyor
Kadıköylüler dikkat: Moda Tramvay hattı seferlerine ara veriliyor
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Kadıköy-Moda Tramvay Hattı'nda pazartesi günü kapsamlı yenileme çalışması başlıyor. Bu nedenle seferlere geçici olarak ara verilecek. 17.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-17T15:31+0300
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T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı'nda 19 Ekim Pazartesi kapsamlı hat bakım ve ray yenileme çalışması başlatılacağını duyuruldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamaya göre seferlere geçici olarak ara verilecek. Yenileme çalışmaları boyunca elektrikli araçlar Kadıköy-Moda güzergahında hizmet verecek. Seferlere ara verilecekİBB Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında, hattın Kilise ile Moda İlkokulu istasyonları arasındaki yaklaşık 570 metrelik bölümünde, alt betonun kırılması da dahil kapsamlı hat revizyonu yapılacak. Çalışmalarla mevcut hat altyapısının yenilenmesi ve yolculuk konforunun artırılması amaçlanıyor.Çalışmalar devam ederken tramvay seferlerine geçici olarak ara verilecek.Elektrikli araçlar hizmet verecekİETT'nin Adalar'da hizmet veren elektrikli araçları çalışmalar boyunca Kadıköy-Moda güzergahında yolculara hizmet verecek. Elektrikli araçlar, Kadıköy İDO'dan başlayarak Damga Sokak istasyonuna kadar sefer yapacak. Bu araçlar, Bahariye istasyonundan sonra Sakızgülü Sokak ve Moda Caddesi üzerinden devam ederek, Rızapaşa istasyonunda yeniden T3 güzergahına bağlanacak.Alternatif güzergah nedeniyle Kilise, Moda İlkokulu ve Moda istasyonlarında hizmet verilemeyecek.
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türki̇ye
kadıköy
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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), kadıköy, moda, tramvay, nostaljik tramvay
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), kadıköy, moda, tramvay, nostaljik tramvay

Kadıköylüler dikkat: Moda Tramvay hattı seferlerine ara veriliyor

15:31 17.10.2026
© İBBKadıköy-Moda Tramvay Hattı
Kadıköy-Moda Tramvay Hattı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2026
© İBB
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Kadıköy-Moda Tramvay Hattı'nda pazartesi günü kapsamlı yenileme çalışması başlıyor. Bu nedenle seferlere geçici olarak ara verilecek.
T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı'nda 19 Ekim Pazartesi kapsamlı hat bakım ve ray yenileme çalışması başlatılacağını duyuruldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamaya göre seferlere geçici olarak ara verilecek. Yenileme çalışmaları boyunca elektrikli araçlar Kadıköy-Moda güzergahında hizmet verecek.
© İBBKadıköy-Moda Tramvay Hattı
Kadıköy-Moda Tramvay Hattı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2026
Kadıköy-Moda Tramvay Hattı
© İBB

Seferlere ara verilecek

İBB Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında, hattın Kilise ile Moda İlkokulu istasyonları arasındaki yaklaşık 570 metrelik bölümünde, alt betonun kırılması da dahil kapsamlı hat revizyonu yapılacak. Çalışmalarla mevcut hat altyapısının yenilenmesi ve yolculuk konforunun artırılması amaçlanıyor.
Çalışmalar devam ederken tramvay seferlerine geçici olarak ara verilecek.
© İBBKadıköy-Moda Tramvay Hattı
Kadıköy-Moda Tramvay Hattı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2026
Kadıköy-Moda Tramvay Hattı
© İBB

Elektrikli araçlar hizmet verecek

İETT'nin Adalar'da hizmet veren elektrikli araçları çalışmalar boyunca Kadıköy-Moda güzergahında yolculara hizmet verecek. Elektrikli araçlar, Kadıköy İDO'dan başlayarak Damga Sokak istasyonuna kadar sefer yapacak. Bu araçlar, Bahariye istasyonundan sonra Sakızgülü Sokak ve Moda Caddesi üzerinden devam ederek, Rızapaşa istasyonunda yeniden T3 güzergahına bağlanacak.
Alternatif güzergah nedeniyle Kilise, Moda İlkokulu ve Moda istasyonlarında hizmet verilemeyecek.
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