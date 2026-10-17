https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/istanbullular-dikkat-siddetli-yagis-icin-saat-verildi-1109633048.html

İstanbullular dikkat: Şiddetli yağış için saat verildi

İstanbullular dikkat: Şiddetli yağış için saat verildi

Sputnik Türkiye

İstanbul'da akşam 18.00'den itibaren yağışların şiddetleneceği gece saatlerinden itibaren ise etkisinin azalacağı belirtildi. 17.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-17T17:06+0300

2026-10-17T17:06+0300

2026-10-17T17:06+0300

türki̇ye

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

hava durumu

sağanak yağış uyarısı

sağanak yağış

gök gürültülü sağanak

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İstanbul'da yağışlı hava ve soğuk etkisini gösterirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre megakentte yağış saat 18.00'den itibaren etkisini artıracak. Yağışlar gece yarısından itibaren ise azalacak. 7 ilçe için uyarı Pazar sabah saatlerine kadar fırtınayla birlikte şiddetli yağışların süreceğini açıklayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da Avrupa Yakası'nın kuzey ilçeleri Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Fatih ve Boğaz çevrelerini uyardı.AKOM, Anadolu Yakası genelinde yağışların daha kuvvetli seyredeceğini bildirip metrekareye 50-100 kilogram arasında yağış düşeceğini belirtti. Diğer yerlerde ise metrekareye 20-50 kilogram aralığında yağış düşmesi bekleniyor.Gün boyunca il genelinde aralıklarla devam etmesi beklenen yağışların, kuzey ilçeleri olan Arnavutköy, Eyüp, Sarıyer, Beykoz ve Şile'de yer yer kuvvetli olabileceğinin öngörüldüğü ifade edilen açıklamada, yağışların yarın Beykoz, Sarıyer, Şile ve Eyüp başta olmak üzere kent genelinde şiddetleneceğinin tahmin edildiği bildirildi.Saat 18.00'den itibaren dikkat NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan da İstanbul'da bugün kuvvetlenmesi beklenen yağış hakkında uyarılarda bulundu. İstanbul'da kuvvetli yağışların etkili olacağına işaret eden Çalışkan, "18.00 ile 00.00 arasında. Daha çok Anadolu Yakası'nda risk var. Avrupa Yakası'nda ise Boğaz Hattı'nda etkili olacak." dedi.Anadolu Yakası'nda Şile, Sancaktepe ve Maltepe çevresinde daha kuvvetli olacağını bildiren Çalışkan, "Geniş alanda yağış etkili olacak." diye konuştu.İstanbul için risk var mı?Çarşamba günkü sel felaketinde metrekare düşen 200 kilogramı aşkın yağış ekstrem bir olay olduğuna da işaret eden Çalışkan, "Yine de bugünkü yağış 50 kilogramın üzerinde duracak. 50 kilogramın üstü de İstanbul için riskli bir miktar." dedi. Sadece İstanbul'a değil Marmara Bölgesi'ne de uyarılarını sürdüren Çalışkan, "Kocaeli ve Sakarya'da en şiddetli saatler gece saatleri." diyerek gece saatlerinden sonrasında megakentte haritanın maviye döneceğini söyledi.Pazar günü yağışların büyük ölçüde kesileceğini ancak toprağın suya doymasından dolayı heyelan riskinin oluşabileceğine işaret eden Çalışkan, "Çok dikkatli olmamız lazım. Nasıl bir toprağın üzerinde bizim evimiz? Ona göre tedbirli olmaya devam etmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/meteorolojiden-saat-vererek-uyardi-istanbul-dahil-45-ilde-siddetli-yagis-ve-firtina-var-1109623849.html

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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), hava durumu, sağanak yağış uyarısı, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak