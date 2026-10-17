Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/istanbullular-dikkat-siddetli-yagis-icin-saat-verildi-1109633048.html
İstanbullular dikkat: Şiddetli yağış için saat verildi
İstanbullular dikkat: Şiddetli yağış için saat verildi
Sputnik Türkiye
İstanbul'da akşam 18.00'den itibaren yağışların şiddetleneceği gece saatlerinden itibaren ise etkisinin azalacağı belirtildi. 17.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-17T17:06+0300
2026-10-17T17:06+0300
türki̇ye
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
hava durumu
sağanak yağış uyarısı
sağanak yağış
gök gürültülü sağanak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/10/1109606770_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_fe8d4386cd5304247d8947672622b313.jpg
İstanbul'da yağışlı hava ve soğuk etkisini gösterirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre megakentte yağış saat 18.00'den itibaren etkisini artıracak. Yağışlar gece yarısından itibaren ise azalacak. 7 ilçe için uyarı Pazar sabah saatlerine kadar fırtınayla birlikte şiddetli yağışların süreceğini açıklayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da Avrupa Yakası'nın kuzey ilçeleri Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Fatih ve Boğaz çevrelerini uyardı.AKOM, Anadolu Yakası genelinde yağışların daha kuvvetli seyredeceğini bildirip metrekareye 50-100 kilogram arasında yağış düşeceğini belirtti. Diğer yerlerde ise metrekareye 20-50 kilogram aralığında yağış düşmesi bekleniyor.Gün boyunca il genelinde aralıklarla devam etmesi beklenen yağışların, kuzey ilçeleri olan Arnavutköy, Eyüp, Sarıyer, Beykoz ve Şile'de yer yer kuvvetli olabileceğinin öngörüldüğü ifade edilen açıklamada, yağışların yarın Beykoz, Sarıyer, Şile ve Eyüp başta olmak üzere kent genelinde şiddetleneceğinin tahmin edildiği bildirildi.Saat 18.00'den itibaren dikkat NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan da İstanbul'da bugün kuvvetlenmesi beklenen yağış hakkında uyarılarda bulundu. İstanbul'da kuvvetli yağışların etkili olacağına işaret eden Çalışkan, "18.00 ile 00.00 arasında. Daha çok Anadolu Yakası'nda risk var. Avrupa Yakası'nda ise Boğaz Hattı'nda etkili olacak." dedi.Anadolu Yakası'nda Şile, Sancaktepe ve Maltepe çevresinde daha kuvvetli olacağını bildiren Çalışkan, "Geniş alanda yağış etkili olacak." diye konuştu.İstanbul için risk var mı?Çarşamba günkü sel felaketinde metrekare düşen 200 kilogramı aşkın yağış ekstrem bir olay olduğuna da işaret eden Çalışkan, "Yine de bugünkü yağış 50 kilogramın üzerinde duracak. 50 kilogramın üstü de İstanbul için riskli bir miktar." dedi. Sadece İstanbul'a değil Marmara Bölgesi'ne de uyarılarını sürdüren Çalışkan, "Kocaeli ve Sakarya'da en şiddetli saatler gece saatleri." diyerek gece saatlerinden sonrasında megakentte haritanın maviye döneceğini söyledi.Pazar günü yağışların büyük ölçüde kesileceğini ancak toprağın suya doymasından dolayı heyelan riskinin oluşabileceğine işaret eden Çalışkan, "Çok dikkatli olmamız lazım. Nasıl bir toprağın üzerinde bizim evimiz? Ona göre tedbirli olmaya devam etmemiz lazım." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/meteorolojiden-saat-vererek-uyardi-istanbul-dahil-45-ilde-siddetli-yagis-ve-firtina-var-1109623849.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/10/1109606770_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ac2f569a04ffe45744a364c2a46b4f0b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), hava durumu, sağanak yağış uyarısı, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), hava durumu, sağanak yağış uyarısı, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak

İstanbullular dikkat: Şiddetli yağış için saat verildi

17:06 17.10.2026
© Arif Hüdaverdi Yamanİstanbul'da yağmur
İstanbul'da yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2026
© Arif Hüdaverdi Yaman
Abone ol
İstanbul'da akşam 18.00'den itibaren yağışların şiddetleneceği gece saatlerinden itibaren ise etkisinin azalacağı belirtildi.
İstanbul'da yağışlı hava ve soğuk etkisini gösterirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre megakentte yağış saat 18.00'den itibaren etkisini artıracak. Yağışlar gece yarısından itibaren ise azalacak.

7 ilçe için uyarı

Pazar sabah saatlerine kadar fırtınayla birlikte şiddetli yağışların süreceğini açıklayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da Avrupa Yakası'nın kuzey ilçeleri Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Fatih ve Boğaz çevrelerini uyardı.
AKOM, Anadolu Yakası genelinde yağışların daha kuvvetli seyredeceğini bildirip metrekareye 50-100 kilogram arasında yağış düşeceğini belirtti. Diğer yerlerde ise metrekareye 20-50 kilogram aralığında yağış düşmesi bekleniyor.
Gün boyunca il genelinde aralıklarla devam etmesi beklenen yağışların, kuzey ilçeleri olan Arnavutköy, Eyüp, Sarıyer, Beykoz ve Şile'de yer yer kuvvetli olabileceğinin öngörüldüğü ifade edilen açıklamada, yağışların yarın Beykoz, Sarıyer, Şile ve Eyüp başta olmak üzere kent genelinde şiddetleneceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Saat 18.00'den itibaren dikkat

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan da İstanbul'da bugün kuvvetlenmesi beklenen yağış hakkında uyarılarda bulundu. İstanbul'da kuvvetli yağışların etkili olacağına işaret eden Çalışkan, "18.00 ile 00.00 arasında. Daha çok Anadolu Yakası'nda risk var. Avrupa Yakası'nda ise Boğaz Hattı'nda etkili olacak." dedi.
Anadolu Yakası'nda Şile, Sancaktepe ve Maltepe çevresinde daha kuvvetli olacağını bildiren Çalışkan, "Geniş alanda yağış etkili olacak." diye konuştu.

İstanbul için risk var mı?

Çarşamba günkü sel felaketinde metrekare düşen 200 kilogramı aşkın yağış ekstrem bir olay olduğuna da işaret eden Çalışkan, "Yine de bugünkü yağış 50 kilogramın üzerinde duracak. 50 kilogramın üstü de İstanbul için riskli bir miktar." dedi. Sadece İstanbul'a değil Marmara Bölgesi'ne de uyarılarını sürdüren Çalışkan, "Kocaeli ve Sakarya'da en şiddetli saatler gece saatleri." diyerek gece saatlerinden sonrasında megakentte haritanın maviye döneceğini söyledi.
Pazar günü yağışların büyük ölçüde kesileceğini ancak toprağın suya doymasından dolayı heyelan riskinin oluşabileceğine işaret eden Çalışkan, "Çok dikkatli olmamız lazım. Nasıl bir toprağın üzerinde bizim evimiz? Ona göre tedbirli olmaya devam etmemiz lazım." ifadelerini kullandı.
İstanbul sağanak yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2026
TÜRKİYE
Meteoroloji saat vererek uyardı: İstanbul dahil 45 ilde şiddetli yağış ve fırtına var
08:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала