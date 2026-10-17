https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/istanbulda-bazi-yollar-yarin-trafige-kapatilacak-1109634310.html
İstanbul'da bazı yollar yarın trafiğe kapatılacak
İstanbul'da bazı yollar yarın trafiğe kapatılacak
Sputnik Türkiye
İstanbul'da düzenlenecek etkinlik kapsamında yarın bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu. 17.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-17T20:38+0300
2026-10-17T20:38+0300
2026-10-17T20:38+0300
türki̇ye
türkiye
i̇stanbul
çırağan caddesi
barbaros bulvarı
emniyet müdürlüğü
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, yarın 07.00-13.00 saatleri arasında kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.Buna göre, Çırağan Caddesi, Muallim Naci Caddesi, Kuruçeşme Caddesi, Bebek Arnavutköy Caddesi ile Cevdet Paşa Caddesi'nin Bebek Hamamı Sokak kesişimine kadar olan bölümü araç trafiğine kapalı olacak.Barbaros Bulvarı, Eski Yıldız Caddesi, Dereboyu Caddesi, Portakal Yokuşu, Bebek Yokuşu Caddesi ve Beyazgül Caddesi ise alternatif olarak kullanılabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/mhp-lideri-devlet-bahceliden-azerbaycan-aciklamasi-biz-ayni-soydan-bir-ananin-iki-ogluyuz-1109633828.html
türki̇ye
i̇stanbul
çırağan caddesi
barbaros bulvarı
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türkiye, i̇stanbul, çırağan caddesi, barbaros bulvarı, emniyet müdürlüğü
türkiye, i̇stanbul, çırağan caddesi, barbaros bulvarı, emniyet müdürlüğü
İstanbul'da bazı yollar yarın trafiğe kapatılacak
İstanbul'da düzenlenecek etkinlik kapsamında yarın bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, yarın 07.00-13.00 saatleri arasında kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.
Buna göre, Çırağan Caddesi, Muallim Naci Caddesi, Kuruçeşme Caddesi, Bebek Arnavutköy Caddesi ile Cevdet Paşa Caddesi'nin Bebek Hamamı Sokak kesişimine kadar olan bölümü araç trafiğine kapalı olacak.
Barbaros Bulvarı, Eski Yıldız Caddesi, Dereboyu Caddesi, Portakal Yokuşu, Bebek Yokuşu Caddesi ve Beyazgül Caddesi ise alternatif olarak kullanılabilecek.