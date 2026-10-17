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İstanbul'da bazı yollar yarın trafiğe kapatılacak
İstanbul'da bazı yollar yarın trafiğe kapatılacak
Sputnik Türkiye
İstanbul'da düzenlenecek etkinlik kapsamında yarın bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu. 17.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-17T20:38+0300
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, yarın 07.00-13.00 saatleri arasında kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.Buna göre, Çırağan Caddesi, Muallim Naci Caddesi, Kuruçeşme Caddesi, Bebek Arnavutköy Caddesi ile Cevdet Paşa Caddesi'nin Bebek Hamamı Sokak kesişimine kadar olan bölümü araç trafiğine kapalı olacak.Barbaros Bulvarı, Eski Yıldız Caddesi, Dereboyu Caddesi, Portakal Yokuşu, Bebek Yokuşu Caddesi ve Beyazgül Caddesi ise alternatif olarak kullanılabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/mhp-lideri-devlet-bahceliden-azerbaycan-aciklamasi-biz-ayni-soydan-bir-ananin-iki-ogluyuz-1109633828.html
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türkiye, i̇stanbul, çırağan caddesi, barbaros bulvarı, emniyet müdürlüğü
türkiye, i̇stanbul, çırağan caddesi, barbaros bulvarı, emniyet müdürlüğü

İstanbul'da bazı yollar yarın trafiğe kapatılacak

20:38 17.10.2026
© AATrafik polisi
Trafik polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2026
© AA
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İstanbul'da düzenlenecek etkinlik kapsamında yarın bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, yarın 07.00-13.00 saatleri arasında kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.
Buna göre, Çırağan Caddesi, Muallim Naci Caddesi, Kuruçeşme Caddesi, Bebek Arnavutköy Caddesi ile Cevdet Paşa Caddesi'nin Bebek Hamamı Sokak kesişimine kadar olan bölümü araç trafiğine kapalı olacak.
Barbaros Bulvarı, Eski Yıldız Caddesi, Dereboyu Caddesi, Portakal Yokuşu, Bebek Yokuşu Caddesi ve Beyazgül Caddesi ise alternatif olarak kullanılabilecek.
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