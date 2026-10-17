https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/istanbulda-bazi-yollar-yarin-trafige-kapatilacak-1109634310.html

İstanbul'da bazı yollar yarın trafiğe kapatılacak

İstanbul'da bazı yollar yarın trafiğe kapatılacak

Sputnik Türkiye

İstanbul'da düzenlenecek etkinlik kapsamında yarın bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu. 17.10.2026, Sputnik Türkiye

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türki̇ye

türkiye

i̇stanbul

çırağan caddesi

barbaros bulvarı

emniyet müdürlüğü

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, yarın 07.00-13.00 saatleri arasında kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.Buna göre, Çırağan Caddesi, Muallim Naci Caddesi, Kuruçeşme Caddesi, Bebek Arnavutköy Caddesi ile Cevdet Paşa Caddesi'nin Bebek Hamamı Sokak kesişimine kadar olan bölümü araç trafiğine kapalı olacak.Barbaros Bulvarı, Eski Yıldız Caddesi, Dereboyu Caddesi, Portakal Yokuşu, Bebek Yokuşu Caddesi ve Beyazgül Caddesi ise alternatif olarak kullanılabilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/mhp-lideri-devlet-bahceliden-azerbaycan-aciklamasi-biz-ayni-soydan-bir-ananin-iki-ogluyuz-1109633828.html

türki̇ye

i̇stanbul

çırağan caddesi

barbaros bulvarı

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türkiye, i̇stanbul, çırağan caddesi, barbaros bulvarı, emniyet müdürlüğü