https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/irandan-trumpin-bombalarin-anasi-tehdidine-yanit-1109626189.html
İran'dan Trump'ın 'bombaların anası' tehdidine yanıt
İran'dan Trump'ın 'bombaların anası' tehdidine yanıt
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump'ın İran'a karşı 'bombaların anası' olarak bilinen bombayı kullanılabileceği yönündeki tehdidine İran'dan yanıt geldi. 17.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-17T10:15+0300
2026-10-17T10:15+0300
2026-10-17T10:15+0300
dünya
i̇ran
abd
gbu-43/b
mother of all bombs (moab)
donald trump
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İran Savunma Bakan Vekili Tuğgeneral Seyyid Mecid İbnu'r Rıza, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı "bombaların anası" olarak bilinen GBU-43/B (MOAB) bombasını kullanabileceği yönündeki mesajına ilişkin, "Bombaların isimlerinin ve boyutlarının bir önemi yok." yanıtını verdi. 'ABD ekonomisinde hatta seçim hesaplarınızda patlayacak'İbnu'r Rıza, sosyal medya hesabından Trump’ın "bombaların anası" açıklamasına cevap verdi.İranlı Tuğgeneral İbnu'r Rıza, "Bombaların isimlerinin ve boyutlarının bir önemi yok. Sizin bombanız, küresel itibarınızda, ABD ekonomisinde ve hatta seçim hesaplarınızda patlayacak. Sizi bugün 'Merhaba efendim' demek zorunda kaldığınız noktaya getiren, hesapları değiştiren füzelerimizin gücüdür." ifadelerini kullandı.Ne olmuştu?Trump, "Newsmax" televizyonuna İran'a yönelik saldırı iddialarını değerlendirirken, program sunucusu Rob Finnerty’nin "taktik nükleer silah" kullanımının da seçenekler arasında olup olmadığı sorusuna Trump, "Hayır, nükleer değil. Bombaların anası büyük bir bomba ama nükleer değil." demişti. İran'a karşı GBU-43/B bombasıABD medyası, Trump'ın ara seçimlerden önce ya da sonra saldırılara yeniden başlama onayı vermesi halinde Washington yönetiminin İran'a karşı GBU-43/B bombasını kullanmayı değerlendirdiğini öne sürmüştü.Beyaz Saray ise iddialara dair yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın İran'ın nükleer silah elde etmesini önlemek için tüm seçenekleri masada tuttuğunu kaydetmişti. Yaklaşık 9 bin 800 kilogram ağırlığındaki GBU-43/B (MOAB) bombası ABD cephaneliğindeki en büyük nükleer olmayan bomba olarak biliniyor. Bomba, ilk kez Nisan 2017'de, Trump'ın ilk başkanlık döneminde Afganistan'da terör örgütü DEAŞ'a ait bir tünel kompleksine karşı kullanılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/trump-iranda-butun-bombalarin-anasi-secenegi-var-1109589504.html
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i̇ran, abd, gbu-43/b, mother of all bombs (moab), donald trump
i̇ran, abd, gbu-43/b, mother of all bombs (moab), donald trump
İran'dan Trump'ın 'bombaların anası' tehdidine yanıt
ABD Başkanı Trump'ın İran'a karşı 'bombaların anası' olarak bilinen bombayı kullanılabileceği yönündeki tehdidine İran'dan yanıt geldi.
İran Savunma Bakan Vekili Tuğgeneral Seyyid Mecid İbnu'r Rıza, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı "bombaların anası" olarak bilinen GBU-43/B (MOAB) bombasını kullanabileceği yönündeki mesajına ilişkin, "Bombaların isimlerinin ve boyutlarının bir önemi yok." yanıtını verdi.
'ABD ekonomisinde hatta seçim hesaplarınızda patlayacak'
İbnu'r Rıza, sosyal medya hesabından Trump’ın "bombaların anası" açıklamasına cevap verdi.
İranlı Tuğgeneral İbnu'r Rıza, "Bombaların isimlerinin ve boyutlarının bir önemi yok. Sizin bombanız, küresel itibarınızda, ABD ekonomisinde ve hatta seçim hesaplarınızda patlayacak. Sizi bugün 'Merhaba efendim' demek zorunda kaldığınız noktaya getiren, hesapları değiştiren füzelerimizin gücüdür." ifadelerini kullandı.
Trump, "Newsmax" televizyonuna İran'a yönelik saldırı iddialarını değerlendirirken, program sunucusu Rob Finnerty’nin "taktik nükleer silah" kullanımının da seçenekler arasında olup olmadığı sorusuna Trump, "Hayır, nükleer değil. Bombaların anası büyük bir bomba ama nükleer değil." demişti.
İran'a karşı GBU-43/B bombası
ABD medyası, Trump'ın ara seçimlerden önce ya da sonra saldırılara yeniden başlama onayı vermesi halinde Washington yönetiminin İran'a karşı GBU-43/B bombasını kullanmayı değerlendirdiğini öne sürmüştü.
Beyaz Saray ise iddialara dair yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın İran'ın nükleer silah elde etmesini önlemek için tüm seçenekleri masada tuttuğunu kaydetmişti. Yaklaşık 9 bin 800 kilogram ağırlığındaki GBU-43/B (MOAB) bombası ABD cephaneliğindeki en büyük nükleer olmayan bomba olarak biliniyor. Bomba, ilk kez Nisan 2017'de, Trump'ın ilk başkanlık döneminde Afganistan'da terör örgütü DEAŞ'a ait bir tünel kompleksine karşı kullanılmıştı.