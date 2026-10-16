https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/trump-iranda-butun-bombalarin-anasi-secenegi-var-1109589504.html
Trump: 'Bütün Bombaların Anası' nükleer değil
Trump: 'Bütün Bombaların Anası' nükleer değil
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, ABD kara birliklerinin İran’a gönderilmesini öngörmediğini ifade etti. Ayrıca 'Bütün Bombaların Anası' olarak bilinen MOAB'ın nükleer... 16.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-16T05:00+0300
2026-10-16T05:00+0300
2026-10-16T05:19+0300
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abd
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ABD Başkanı Donald Trump, İran’a karşı büyük çaplı konvansiyonel mühimmat kullanma ihtimaline ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, İran’a yönelik yeni bir saldırı ihtimalini değerlendirdi.Daha önce CNN, ABD'nin İran'a saldırı planlarında MOAB kullanımını değerlendirdiğini bildirmişti.'Bütün Bombaların Anası'Newsmax’e verdiği röportajda konuşan Trump, 'Bütün Bombaların Anası' olarak bilinen MOAB mühimmatından söz etti. İngilizce 'Massive Ordnance Air Blast' ifadesinin kısaltması olan MOAB’ı Trump, 'son derece büyük bir bomba, küçük bir nükleer bomba gibi' sözleriyle tanımladı.Nükleer silah kullanımına ilişkin tutumunu yineleyen Trump, “Nükleer silah kullanmazdım, buna gerek yok. Biz dünyanın en büyük nükleer gücüyüz” ifadelerini kullandı.ABD askerlerinin İran’a gönderilmesi gündemde değilTrump, açıklamasında ABD kara kuvvetlerinin İran’a konuşlandırılması ihtimaline de değindi. Amerikan askerlerinin İran’a gönderilmesini öngörmediğini belirten Trump, bu olasılığa ilişkin soruya “Hayır, öyle bir şey görmüyorum” yanıtını verdi.MOAB nedir?Kamuoyunda “Bombaların Anası” olarak bilinen MOAB, yüksek patlayıcı güce sahip büyük bir konvansiyonel mühimmat olarak biliniyor.Yaklaşık 9 bin 800 kilogram ağırlığındaki bomba, bünyesinde yaklaşık 8 bin 500 kilogram yüksek patlayıcı barındırıyor. Ağırlığı yaklaşık dört binek otomobilin toplam ağırlığına denk gelen mühimmatın uzunluğu ise 9 metreyi aşıyor.Boyutları nedeniyle hayalet bombardıman uçaklarına sığmayan MOAB, genellikle Lockheed C-130 Hercules tipi askeri nakliye uçağından bırakılıyor.İlk üretimi 2002-2003 yıllarında gerçekleştirilen bomba, kullanıma alınmadan önce 12 ayrı patlatma testinden geçirildi.ABD, MOAB bombasını bugüne kadar yalnızca bir kez, 2017 yılında Afganistan’da kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/trumptan-latin-amerikadaki-kartellere-yonelik-operasyon-mesaji-henuz-baslamadik-bile-1109586259.html
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abd, donald trump, mother of all bombs (moab), i̇ran
abd, donald trump, mother of all bombs (moab), i̇ran
Trump: 'Bütün Bombaların Anası' nükleer değil
05:00 16.10.2026 (güncellendi: 05:19 16.10.2026)
ABD Başkanı Donald Trump, ABD kara birliklerinin İran’a gönderilmesini öngörmediğini ifade etti. Ayrıca 'Bütün Bombaların Anası' olarak bilinen MOAB'ın nükleer olmadığını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran’a karşı büyük çaplı konvansiyonel mühimmat kullanma ihtimaline ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, İran’a yönelik yeni bir saldırı ihtimalini değerlendirdi.
Daha önce CNN, ABD'nin İran'a saldırı planlarında MOAB kullanımını değerlendirdiğini bildirmişti.
Newsmax’e verdiği röportajda konuşan Trump, 'Bütün Bombaların Anası' olarak bilinen MOAB mühimmatından söz etti.
İngilizce 'Massive Ordnance Air Blast' ifadesinin kısaltması olan MOAB’ı Trump, 'son derece büyük bir bomba, küçük bir nükleer bomba gibi' sözleriyle tanımladı.
Nükleer silah kullanımına ilişkin tutumunu yineleyen Trump, “Nükleer silah kullanmazdım, buna gerek yok. Biz dünyanın en büyük nükleer gücüyüz” ifadelerini kullandı.
ABD askerlerinin İran’a gönderilmesi gündemde değil
Trump, açıklamasında ABD kara kuvvetlerinin İran’a konuşlandırılması ihtimaline de değindi. Amerikan askerlerinin İran’a gönderilmesini öngörmediğini belirten Trump, bu olasılığa ilişkin soruya “Hayır, öyle bir şey görmüyorum” yanıtını verdi.
Kamuoyunda “Bombaların Anası” olarak bilinen MOAB, yüksek patlayıcı güce sahip büyük bir konvansiyonel mühimmat olarak biliniyor.
Yaklaşık 9 bin 800 kilogram ağırlığındaki bomba, bünyesinde yaklaşık 8 bin 500 kilogram yüksek patlayıcı barındırıyor. Ağırlığı yaklaşık dört binek otomobilin toplam ağırlığına denk gelen mühimmatın uzunluğu ise 9 metreyi aşıyor.
Boyutları nedeniyle hayalet bombardıman uçaklarına sığmayan MOAB, genellikle Lockheed C-130 Hercules tipi askeri nakliye uçağından bırakılıyor.
İlk üretimi 2002-2003 yıllarında gerçekleştirilen bomba, kullanıma alınmadan önce 12 ayrı patlatma testinden geçirildi.
ABD, MOAB bombasını bugüne kadar yalnızca bir kez, 2017 yılında Afganistan’da kullandı.