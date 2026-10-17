https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/iran-disisleri-bakani-arakci-secim-abdnin-diyerek-konustu-yedi-gunluk-programi-acikladik-1109632719.html
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, 'seçim ABD'nin' diyerek konuştu: 'Yedi günlük programı açıkladık'
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, 'seçim ABD'nin' diyerek konuştu: 'Yedi günlük programı açıkladık'
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına ilişkin 7 günlük programı açıkladıklarını belirterek, seçimin ABD'ye ait olduğunu dile... 17.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-17T16:40+0300
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2026-10-17T16:40+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
ortadoğu
abbas arakçi
abd
i̇slam i̇şbirliği teşkilatı (i̇i̇t)
husiler
hürmüz boğazı
i̇ran
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi’nin 52. Toplantısında konuştu.Arakçi, Hürmüz Boğazı’nın açılması ve seyrüseferin normalleşmesi için Katar aracılığı ile ABD’ye bir program sunduklarını hatırlatarak, “Yedi günlük programı açıkladık, seçim şimdi ABD'nin” ifadelerini kullandı.Güvenliğin, geçmişteki yanlışları ve saldırıları tekrarlayarak sağlanamayacağını söyleyen Arakçi, “Bir ülkeyi bombalayarak, yok etmekle tehdit ederek ve abluka altına alarak denizcilik güvenliğinin normale dönmesi beklenemez” değerlendirmesinde bulundu.Arakçi, İran’ın egemenliğini ve halkın meşru çıkarlarını savunmaya devam edeceğini ve haklarını savunmakla barışı aramak arasında bir çelişki bulunmadığını söyledi.Savaşın yol açtığı zararların farkında olduklarını ve bu nedenle barışa kıymet verdiklerini dile getiren Arakçi, İslam ülkeleri arasındaki dayanışmayı ve iletişimi canlı tutmaları gerektiğini belirtti.'Bölgedeki krizlere askeri yollarla çözüm aramak sorunları daha da derinleştirecek'İran Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistan ile Husiler arasında yaşanan çatışmalar hakkında da konuştu.Hem Yemen'in hem de Suudi Arabistan'ın bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü desteklediklerini dile getiren Arakçi, ülkesinin Arap yarım adasında yaşanan gelişmelerden büyük endişe duyduğunu ve bölgedeki krizlere askeri yollarla çözüm aramanın sorunları daha da derinleştireceğini ifade etti.Arakçi ayrıca, bölgesel güvenliğin yine bölge ülkelerinin işbirliği ile sağlanması gerektiğine dikkati çekti.İran Dışişleri Bakanı Arakçi 26 Eylül'de Birleşmiş Milletlerde (BM) basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ABD'nin yaklaşık 4-5 gün sürebilecek koşulları yerine getirmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın 6. gün açılabileceğini, 7. gün ise görüşmelerin başlayabileceğini belirterek, Washington'a sunulan plandaki koşulların yeni olmadığını ve tamamının taraflar arasında imzalanan mutabakat zaptında yer aldığını kaydetmişti.ABD Başkanı Donald Trump ise Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılması için İran'ın arabulucular aracılığıyla ABD'ye yaptığı 7 günlük ateşkes teklifini reddettiğini belirterek, "İran'ın yaptığı teklif kabul edilemez" demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/fransada-polis-gostericilere-mudahale-etti-ulked-genelinde-500-noktada-eylem-var-1109632272.html
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hürmüz boğazı
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ortadoğu, abbas arakçi, abd, i̇slam i̇şbirliği teşkilatı (i̇i̇t), husiler, hürmüz boğazı, i̇ran
ortadoğu, abbas arakçi, abd, i̇slam i̇şbirliği teşkilatı (i̇i̇t), husiler, hürmüz boğazı, i̇ran
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, 'seçim ABD'nin' diyerek konuştu: 'Yedi günlük programı açıkladık'
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına ilişkin 7 günlük programı açıkladıklarını belirterek, seçimin ABD'ye ait olduğunu dile getirdi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi’nin 52. Toplantısında konuştu.
Arakçi, Hürmüz Boğazı’nın açılması ve seyrüseferin normalleşmesi için Katar aracılığı ile ABD’ye bir program sunduklarını hatırlatarak, “Yedi günlük programı açıkladık, seçim şimdi ABD'nin” ifadelerini kullandı.
Güvenliğin, geçmişteki yanlışları ve saldırıları tekrarlayarak sağlanamayacağını söyleyen Arakçi, “Bir ülkeyi bombalayarak, yok etmekle tehdit ederek ve abluka altına alarak denizcilik güvenliğinin normale dönmesi beklenemez” değerlendirmesinde bulundu.
Arakçi, İran’ın egemenliğini ve halkın meşru çıkarlarını savunmaya devam edeceğini ve haklarını savunmakla barışı aramak arasında bir çelişki bulunmadığını söyledi.
Savaşın yol açtığı zararların farkında olduklarını ve bu nedenle barışa kıymet verdiklerini dile getiren Arakçi, İslam ülkeleri arasındaki dayanışmayı ve iletişimi canlı tutmaları gerektiğini belirtti.
'Bölgedeki krizlere askeri yollarla çözüm aramak sorunları daha da derinleştirecek'
İran Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistan ile Husiler arasında yaşanan çatışmalar hakkında da konuştu.
Hem Yemen'in hem de Suudi Arabistan'ın bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü desteklediklerini dile getiren Arakçi, ülkesinin Arap yarım adasında yaşanan gelişmelerden büyük endişe duyduğunu ve bölgedeki krizlere askeri yollarla çözüm aramanın sorunları daha da derinleştireceğini ifade etti.
Arakçi ayrıca, bölgesel güvenliğin yine bölge ülkelerinin işbirliği ile sağlanması gerektiğine dikkati çekti.
İran Dışişleri Bakanı Arakçi 26 Eylül'de Birleşmiş Milletlerde (BM) basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ABD'nin yaklaşık 4-5 gün sürebilecek koşulları yerine getirmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın 6. gün açılabileceğini, 7. gün ise görüşmelerin başlayabileceğini belirterek, Washington'a sunulan plandaki koşulların yeni olmadığını ve tamamının taraflar arasında imzalanan mutabakat zaptında yer aldığını kaydetmişti.
ABD Başkanı Donald Trump ise Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılması için İran'ın arabulucular aracılığıyla ABD'ye yaptığı 7 günlük ateşkes teklifini reddettiğini belirterek, "İran'ın yaptığı teklif kabul edilemez" demişti.