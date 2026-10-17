https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/fransada-polis-gostericilere-mudahale-etti-ulked-genelinde-500-noktada-eylem-var-1109632272.html
Fransa'da polis göstericilere müdahale etti: Ülke genelinde 500 noktada eylem var
Fransa'da polis göstericilere müdahale etti: Ülke genelinde 500 noktada eylem var
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Fransa'da sarı yelekliler hareketi eylemlerine polis sert müdahalede bulundu. 17.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-17T16:10+0300
2026-10-17T16:10+0300
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Fransa'da liseliler, çiftçiler ve iklim aktivistleri başta olmak üzere, toplumun farklı kesimlerinin destek verdiği sarı yelekliler hareketi yüzlerce farklı noktada hayat pahalılığına karşı eylem yapıyor. 500'den fazla noktada yapılan eylemlere polis müdahale etti, çok sayıda kişi gözaltına alındı. 500'Den fazla noktada eylem yapılıyorYerel basında yer alan haberlere göre, 2018'de başlayan ve her yıl hayat pahalılığına karşı sokağa inen sarı yelekliler hareketine eğitim koşullarının iyileştirilmesi için bir aydır eylem yapan liseliler, akaryakıt fiyatlarını protesto eden çiftçiler ve iklim aktivistleri de destek verdi.Fransa İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde 500 farklı noktada eylemlerin yapılacağını açıkladı.Öte yandan, Paris Emniyet Müdürlüğü başkentte Elysee Sarayı, Başbakanlık binası ve Champs-Elysees gibi önemli noktalarda eylem yapılmasını yasakladı. Yasağa rağmen ünlü Champs-Elysees Caddesi'nde dükkan sahipleri mağazaların vitrinlerini panolarla kapattı ve cadde boyunca güvenlik güçleri konuşlandırıldı. Başkent Paris'in yanı sıra özellikle Lyon, Marsilya, Rennes ve Lille şehirlerinde de eylemler sürüyor.Eylemlere polis müdahalesiBaşkent Paris'te eylemcilerin toplandığı Cumhuriyet Meydanı'nda polis ile eylemciler arasında arbede yaşandı. Sosyal medyada eylemcilerin polise molotof kokteyli ve taş fırlattığı anlar yer aldı.Cumhuriyet Anıtı'na çıkan eylemciler sloganlar attı, Fransa ve Filistin bayrakları dalgalandırdı.Polis kaynaklarına göre, yer yer çöp kovalarının ve durakların ateşe verildiği eylemlerde sabah saatlerinden bu yana yüzü aşkın kişi gözaltına alındı.Ayrıca metro ulaşımında aksamalar yaşanırken bazı yollar trafiğe kapatıldı.Marsilya'daki eylemlerde şiddet olayları yaşanırken, göstericilerin Marsilya Belediyesi binasına girmesinin ardından bölgeye takviye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.Lyon'daki gösterilerde de polis biber gazı ile eylemcilere müdahale etti.Başkent Paris'te 60 bine, ülke genelinde ise 170 bine kadar kişinin eylemlere katılacağı tahmin ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/fransada-ogrenci-protestolari-polise-ses-bombasi-kullanma-izni-verildi-1109605254.html
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fransa, fransa i̇çişleri bakanlığı, cumhuriyet anıtı, eylem, sarı yelekliler
fransa, fransa i̇çişleri bakanlığı, cumhuriyet anıtı, eylem, sarı yelekliler
Fransa'da polis göstericilere müdahale etti: Ülke genelinde 500 noktada eylem var
Fransa'da sarı yelekliler hareketi eylemlerine polis sert müdahalede bulundu.
Fransa'da liseliler, çiftçiler ve iklim aktivistleri başta olmak üzere, toplumun farklı kesimlerinin destek verdiği sarı yelekliler hareketi yüzlerce farklı noktada hayat pahalılığına karşı eylem yapıyor. 500'den fazla noktada yapılan eylemlere polis müdahale etti, çok sayıda kişi gözaltına alındı.
500'Den fazla noktada eylem yapılıyor
Yerel basında yer alan haberlere göre, 2018'de başlayan ve her yıl hayat pahalılığına karşı sokağa inen sarı yelekliler hareketine eğitim koşullarının iyileştirilmesi için bir aydır eylem yapan liseliler, akaryakıt fiyatlarını protesto eden çiftçiler ve iklim aktivistleri de destek verdi.
Fransa İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde 500 farklı noktada eylemlerin yapılacağını açıkladı.
Öte yandan, Paris Emniyet Müdürlüğü başkentte Elysee Sarayı, Başbakanlık binası ve Champs-Elysees gibi önemli noktalarda eylem yapılmasını yasakladı. Yasağa rağmen ünlü Champs-Elysees Caddesi'nde dükkan sahipleri mağazaların vitrinlerini panolarla kapattı ve cadde boyunca güvenlik güçleri konuşlandırıldı. Başkent Paris'in yanı sıra özellikle Lyon, Marsilya, Rennes ve Lille şehirlerinde de eylemler sürüyor.
Eylemlere polis müdahalesi
Başkent Paris'te eylemcilerin toplandığı Cumhuriyet Meydanı'nda polis ile eylemciler arasında arbede yaşandı. Sosyal medyada eylemcilerin polise molotof kokteyli ve taş fırlattığı anlar yer aldı.
Cumhuriyet Anıtı'na çıkan eylemciler sloganlar attı, Fransa ve Filistin bayrakları dalgalandırdı.
Polis kaynaklarına göre, yer yer çöp kovalarının ve durakların ateşe verildiği eylemlerde sabah saatlerinden bu yana yüzü aşkın kişi gözaltına alındı.
Ayrıca metro ulaşımında aksamalar yaşanırken bazı yollar trafiğe kapatıldı.
Marsilya'daki eylemlerde şiddet olayları yaşanırken, göstericilerin Marsilya Belediyesi binasına girmesinin ardından bölgeye takviye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.
Lyon'daki gösterilerde de polis biber gazı ile eylemcilere müdahale etti.
Başkent Paris'te 60 bine, ülke genelinde ise 170 bine kadar kişinin eylemlere katılacağı tahmin ediliyor.