https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/fransada-ogrenci-protestolari-polise-ses-bombasi-kullanma-izni-verildi-1109605254.html

Fransa'da öğrenci protestoları: Polise ses bombası kullanma izni verildi

Fransa'da öğrenci protestoları: Polise ses bombası kullanma izni verildi

Sputnik Türkiye

Fransa İçişleri Bakanı, 17 Ekim'de Paris'te düzenlenmesi planlanan öğrenci protestolarında ciddi şiddet olayları yaşanması halinde polisin ses bombası... 16.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-16T14:08+0300

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Fransa'da haftalardır devam eden öğrenci protestoları öncesinde hükümetten dikkat çekici bir güvenlik kararı geldi. İçişleri Bakanı Laurent Nunez, 17 Ekim'de Paris'te düzenlenmesi planlanan gösterilerde ciddi şiddet ve kamu düzeni olayları yaşanması halinde polisin ses bombası kullanabileceğini açıkladı. Karar, daha önce göstericilerin yaralanması nedeniyle getirilen kullanım yasağının ardından geldi.Fransız televizyon kanalı France 2'ye konuşan Nunez, güvenlik güçlerinin şiddet olaylarına müdahale edebilmek için gerekli araçlara sahip olması gerektiğini savundu. İçişleri Bakanı, özellikle gösterilerin çevresinde yaşanabilecek ciddi karışıklıklara dikkat çekti.Fransa'da lise öğrencileri, kalabalık sınıflar, öğretmen eksikliği ve eğitim sistemindeki sorunlar nedeniyle haftalardır protestolar düzenliyor. Paris'te 6 ve 13 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen gösterilerde polis müdahaleleri yaşanırken, bazı eylemler şiddet olaylarına sahne oldu.Fransa'da polise ses bombası kullanma izniFransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, 17 Ekim'de Paris'te yapılması planlanan öğrenci gösterileri öncesinde güvenlik güçlerinin müdahale yetkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.France 2 televizyonunda konuşan Nunez, protestolar sırasında ciddi kamu düzeni olayları yaşanması halinde polisin ses bombası kullanabileceğini belirtti.Nunez, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Yarın, yürüyüşün çevresinde veya başka herhangi bir yerde son derece ciddi kentsel karışıklıklar yaşanırsa, elbette bu tür bir silah kullanılabilir."Bakanın sözleri, ses bombalarının bütün göstericilere karşı koşulsuz biçimde kullanılacağı anlamına gelmiyor. Açıklamada kullanımın ciddi şiddet ve kamu düzeni olayları yaşanması koşuluna bağlandığı görülüyor.Laurent Nunez daha önce ses bombalarını yasaklamıştıFransa'da polis müdahalelerine ilişkin tartışmalar, 6 Ekim'de Paris'te düzenlenen öğrenci gösterilerinin ardından yoğunlaştı.Söz konusu protestolarda güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandığı bildirildi. Ses bombalarının patlaması sonucu bazı göstericilerin yaralanması üzerine İçişleri Bakanı Nunez, bu mühimmatın öğrenci gösterilerini dağıtmak amacıyla kullanılmasını yasaklamıştı.Ancak 17 Ekim'deki protestolar öncesinde yapılan yeni açıklama, daha önce getirilen kısıtlamanın hangi koşullarda uygulanacağına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.Nunez, güvenlik güçlerinin ciddi şiddet olaylarına karşı müdahale araçlarından mahrum bırakılmaması gerektiğini savundu.Fransa'da polis göz yaşartıcı gaz ve kauçuk mermi kullanabilecek mi?İçişleri Bakanı Laurent Nunez, France 2'deki açıklamasında yalnızca ses bombalarına değil, polisin kullanabileceği diğer müdahale araçlarına da değindi.Nunez'e göre ciddi şiddet ve kamu düzeni olaylarının yaşanması halinde güvenlik güçleri, göz yaşartıcı gaz ve kauçuk mermi atan silahlar dahil olmak üzere mevcut müdahale araçlarını kullanabilmeli.Bu açıklama, Fransa'da protestoların güvenliğinin sağlanması ile göstericilerin korunması arasındaki dengenin yeniden tartışılmasına neden olabilecek nitelikte.Bununla birlikte, söz konusu araçların hangi koşullarda kullanılacağına ilişkin yasal sınırlamalar ve müdahalelerde orantılılık ilkesi geçerliliğini koruyor.Fransa'da öğrenciler neden protesto düzenliyor?Fransa'daki öğrenci protestolarının temelinde eğitim sistemine yönelik talepler bulunuyor.Haftalardır gösteriler düzenleyen lise öğrencileri, özellikle aşırı kalabalık sınıflar, öğretmen yetersizliği ve eğitim sektöründeki diğer sorunlara dikkat çekiyor.Öğrenciler, mevcut koşulların eğitim kalitesini olumsuz etkilediğini savunurken, eğitim sistemindeki eksikliklerin giderilmesini talep ediyor.Protestoların bazıları barışçıl şekilde gerçekleşirken, bazı gösterilerde güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çatışmalar ve kamu düzeni olayları yaşandığı bildirildi.Paris'te 6 ve 13 Ekim protestolarında neler yaşandı?Paris, ekim ayının ilk yarısında öğrencilerin düzenlediği kitlesel gösterilere sahne oldu.6 Ekim'deki protestolarda, güvenlik güçlerinin göstericileri dağıtmak amacıyla göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandığı aktarıldı. Müdahaleler sırasında bazı protestocuların yaralanması, ses bombalarının kullanımına ilişkin tartışmaları beraberinde getirdi.13 Ekim'de Paris'te düzenlenen öğrenci gösterisinde ise polis, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı.Bu müdahaleler, 17 Ekim'de planlanan yeni gösteri öncesinde güvenlik önlemlerinin ve polis müdahale yöntemlerinin yeniden gündeme gelmesine yol açtı.Fransa'daki protestolarda 1300'den fazla yaralı iddiasıHabere kaynaklık eden bilgilere göre, Fransa genelindeki lise öğrencilerinin protestolarında 1300'den fazla kişinin yaralandığı ileri sürüldü.Ancak bu sayının hangi tarih aralığını kapsadığı, yaralıların ne kadarının öğrenci veya güvenlik görevlisi olduğu ve verilerin hangi kurum tarafından doğrulandığı belirtilmedi.Bu nedenle 1300'den fazla yaralı olduğu yönündeki bilgi, bağımsız biçimde doğrulanmış resmî bir bilanço olarak değerlendirilmemeli.Gösterilerde yaşanan yaralanmalar, özellikle güvenlik güçlerinin kullandığı müdahale araçlarının etkileri konusunda tartışmaları artırıyor.17 Ekim'de Paris'te yeni protesto: Gözler polis müdahalesindeFransa'nın başkenti Paris'te 17 Ekim'de düzenlenmesi planlanan öğrenci protestosu, son haftalarda yaşanan olayların ardından önem kazandı.İçişleri Bakanı Laurent Nunez'in açıklamaları, güvenlik güçlerinin olası ciddi şiddet olaylarına karşı ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve diğer müdahale araçlarını kullanabileceğini ortaya koydu.Buna karşılık, gösterinin nasıl geçeceği ve polisin hangi müdahale yöntemlerine başvuracağı henüz bilinmiyor.Fransa'da eğitim sistemine yönelik öğrenci talepleri gündemdeki yerini korurken, 17 Ekim'deki gösterinin seyri ve güvenlik güçlerinin yaklaşımı yakından izlenecek.

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