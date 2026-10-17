https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/bakan-fidandan-iit-52-disisleri-bakanlari-konseyi-toplantisi-mesaji-ortak-hareket-etmemizin-onemini-1109634429.html

Bakan Fidan'dan İİT 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı mesajı: 'Ortak hareket etmemizin önemini vurguladık'

Bakan Fidan'dan İİT 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı mesajı: 'Ortak hareket etmemizin önemini vurguladık'

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Fidan, İİT 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda küresel ve bölgesel sorunlar karşısında dayanışma çağrısı yaparak Filistin başta... 17.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-17T20:48+0300

2026-10-17T20:48+0300

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poli̇ti̇ka

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fuad hüseyin

hakan fidan

bedr abdulati

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na ilişkin, "İİT toplantısında yaptığımız konuşmada, küresel ve bölgesel sorunlar karşısında dayanışma içinde olmamız gerektiğini, Filistin başta olmak üzere İslam coğrafyasını ilgilendiren tüm meselelerde ortak hareket etmemizin önemini vurguladık" ifadesini kullandı.Fidan, "İİT toplantısında yaptığımız konuşmada, küresel ve bölgesel sorunlar karşısında dayanışma içinde olmamız gerektiğini, Filistin başta olmak üzere İslam coğrafyasını ilgilendiren tüm meselelerde ortak hareket etmemizin önemini vurguladık" ifadesini kullandı.Irak'ta Cumhurbaşkanı Nizar Amedi, Başbakan Ali ez-Zeydi, Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi, Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan, Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı Falih el-Feyyad, Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Abbudi ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı, Devlet Bakanı ve Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağaoğlu ile bir araya geldiklerini belirten Fidan, görüşmelerde ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla ele aldıklarını aktardı.Fidan, ticaret, enerji ve güvenlik gibi alanlarda Türkiye ile Irak arasındaki işbirliğini derinleştirmek için atılabilecek adımları ele aldıklarını kaydederek, tüm Iraklı yetkililere gösterdikleri misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile de bir araya geldiklerini hatırlatan Fidan, "Bölgede devam eden çatışmaları çözmeye yönelik çabaların geldiği noktayı değerlendirdik. Türkiye olarak, İslam dünyasında dayanışmayı artırmaya, mazlumların haklarını savunmaya ve bölgemizin huzur ve refahı için yapıcı katkılar sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.'Zeydi'nin gerçekten Türkiye ile ilişkileri ileri taşımada çok ciddi bir vizyonu var'Dışişleri Bakanı Fidan, Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen İİT 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'ndaki temaslarının ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.Bağdat'ta uzun ama verimli bir gün geçirdiklerini anlatan Fidan, sabah Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile görüştüğünü, ardından da İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın başladığını hatırlattı.Fidan, Türkiye'nin 1.5 yıldır dönem başkanlığını yürüttüğü İİT Dışişleri Bakanları Konseyi'nin başkanlığını bugün Irak'a devrettiğini belirterek, "İslam İşbirliği Teşkilatı Bakanlar Konseyinde de başta Filistin meselesi olmak üzere İslam dünyasını yakından ilgilendiren çok mühim konular mercek altına alındı, nitelikli bir şekilde tartışıldı" dedi.Bakan Fidan, yaptıkları toplantı ve görüşmelerin İslam dünyasının ortak sorunlarını çözmeye yönelik olduğunu aktardı.Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi ile yaptıkları görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek yeni görevinden ötürü kendilerini kutladıklarını söyleyen Fidan, "Yeni görevlerine başladıktan sonra ilk defa yüz yüze geliyorduk. Daha önceden tanıdığımız bir devlet adamıydı. Daha önceki cumhurbaşkanlarının yanında görev yapmış bir şahsiyet Sayın Nizar" ifadesini kullandı.Fidan, Irak Başbakanı Zeydi ile bir araya geldiğini kaydederek, "Sayın Zeydi'nin gerçekten Türkiye ile ilişkileri ileri taşımada çok ciddi bir vizyonu var. Bu vizyonun olumlu ve yapıcı etkisini Irak politikalarında da görüyoruz. Irak'taki sorunları tespit etmede ve bu tespit neticesinde pratik adımlar atmaya yönelik çok ciddi bir iradesi olduğunu biz açıkçası gördük" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Türkiye'nin bu türden yapıcı politikaları destekler pozisyonda olduğunu konuştuklarını söyleyen Fidan, Türkiye-Irak ilişkilerinin yapıcı iradelerle tarihte görülmemiş bir ufka taşınacağını görüştüklerini belirtti.Fidan, yakın tarihten kaynaklanan ve daha çok Irak toplumuna etkisi olan sıkıntıların ortadan kalkması için Türkiye'nin elinden gelen bütün yapıcı rolü oynayacağını görüştüklerini aktararak, enerji, bağlantısallık, Kalkınma Yolu Projesi, güvenlik ve savunma işbirliği, terörle mücadele ve Sincar konularını Başbakan Zeydi ile etraflıca konuşma imkanı bulduklarını vurguladı.Zeydi'nin Irak, bölge ve Türkiye-Irak ilişkileri konusunda yapıcı vizyona sahip olması nedeniyle memnun olduklarının altını çizen Fidan, "İnşallah kısa sürede bölgedeki diğer sorunlar da diyalog yoluyla, barış yoluyla çözülür de hem Irak'ın içinde nefes aldığı ortam rahatlar, hem de bölge daha barışçıl bir atmosfere evrilir" ifadesini kullandı.'Türkiye-Irak ilişkileri, güvenlik perspektifi gibi birçok konuyu değerlendirme imkanımız oldu'Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile de bir araya gelerek genel siyasi durumları ve bölgesel konuları görüştüklerini aktardı.Bağdat'ta görüştüğü Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı Falih el-Feyyad'la, kendisinin Milli İstihbarat Teşkilatında (MİT) görev aldığı yıllardan beri devam eden bir ilişkisi olduğunu kaydeden Fidan, "Özellikle Haşdi Şabi'nin şu anda içinde bulunduğu durum, bölgesel durumlar, Irak'ta belli silahlı grupların silahsızlandırılmasına yönelik atılan adımlar, gelinen nokta gibi, Türkiye-Irak ilişkileri, güvenlik perspektifi gibi birçok konuyu değerlendirme imkanımız oldu" değerlendirmesinde bulundu.Fidan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi'yle görüşmelerinde kendisine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını ilettiklerini dile getirerek, "Özellikle Irak Meclisi'nin gündeminde olan konular, Türkiye-Irak ilişkileri başta olmak üzere birçok konuyu gözden geçirdik" ifadelerini kullandı.Bakan Fidan, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Abbudi'yle görüşmesinde iki ülke ilişkilerinin güvenlik boyutunu ve bunun bölgesel ilişkilere, güvenlik politikalarına yansıyan yönlerinin gündemde olacağını söyledi.'Irak'ın sadık vatandaşları'Irak Devlet Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağaoğlu ile de görüştüklerine dikkati çeken Fidan, Devlet Bakanı olarak başladığı yeni görevi dolayısıyla kendisini tebrik ettiğini belirtti.Fidan, "Cepheden bir bakanın çıkması önemliydi" diyerek, bundan dolayı Başbakan Zeydi ve Temsilciler Meclisi Başkanı Halbusi'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşekkürlerini ilettiklerini söyledi.Irak Türkmen Cephesi'nin içinde bulunduğu durumu ve Türkmenlerin mevcut sorunlarını yıllardır takip ettiklerinin altını çizen Fidan, "Bu sorunların çözümü Irak'taki genel sorunların, diğer sorunların çözümünden bağımsız değil. Onları birbirine bağlayarak yönetmek gerekiyor. Bunlar konusunda neler yapılabilir, onları konuştuk" dedi.Fidan, Türkmen topluluğunun her zaman Irak'taki genel yapının çok yapıcı bir parçası olduğunu ve hiçbir zaman yıkıcı ve bölücü bir faaliyet içinde bulunmadığına işaret ederek, şunları kaydetti:

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türkiye, fuad hüseyin, hakan fidan, bedr abdulati, irak, filistin, i̇slam i̇şbirliği teşkilatı (i̇i̇t), mi̇t