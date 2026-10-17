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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/etimesgut-belediyesi-sorusturmasinda-7-kisi-tutuklandi-aralarinda-iki-baskan-yardimcisi-da-var-1109627441.html
Etimesgut Belediyesi soruşturmasında 7 kişi tutuklandı: Aralarında iki başkan yardımcısı da var
Etimesgut Belediyesi soruşturmasında 7 kişi tutuklandı: Aralarında iki başkan yardımcısı da var
Sputnik Türkiye
Etimesgut Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı. 17.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-17T11:51+0300
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Ankara Etimesgut Belediyesi'ne yönelik "yolsuzluk" soruşturmasında, aralarında Belediye başkan yardımcıları Fikret Gözüoğlu ve Gültekin Bayındır'ın da bulunduğu 7 kişi tutuklandı. İhalelerde usulsüzlük suçlamaları varAnkara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Etimesgut Belediyesince yapılan bir kısım ihalelerde usulsüzlük, sahte belgeler düzenlemek, otopark kiralama ve inşaat projelerine ilişkin olarak imar/ruhsat işlemleri gibi konularda menfaat temin etmek şeklindeki iddialarla ilgili soruşturma yürütüldü.Sayıştay raporları, etkin pişmanlık hükümleri çerçevesindeki şüpheli ifadeleri, müşteki beyanları, CİMER başvuruları, ses ve video kayıtları, MASAK ve HTS analizi kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurma/yönetme ve kurulan örgüte üye olma, zimmet, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve edimin ifasına fesat karıştırma suçlarından Etimesgut Belediye Başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu, 5'i belediye görevlisi olmak üzere 25 şüpheliye yönelik Ankara merkezli 5 ilde, 13 Ekim'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.2 başkan yardımcısı tutuklandıArama-el koyma ve gözaltı işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına getirilen şüphelilerden 9'u etkin pişmanlık göstererek ifade verdi, 5 şüpheli hakkında mevcut delil durumu itibarıyla Cumhuriyet Başsavcılığınca adli kontrol talep edildi.Tutuklamaya sevk edilen 11 şüpheliden Etimesgut Belediye Başkan yardımcıları Fikret Gözüoğlu ve Gültekin Bayındıaralarında bulunduğu 7 kişi tutuklandı, 4 şüpheli için adli kontrol hükümlerinin (ev hapsi) uygulanmasına karar verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/etimesgut-belediyesine-yeni-operasyon-belediye-baskan-yardimcilari-fikret-gozuoglu-ve-gultekin-1109489747.html
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ankara, etimesgut belediyesi
ankara, etimesgut belediyesi

Etimesgut Belediyesi soruşturmasında 7 kişi tutuklandı: Aralarında iki başkan yardımcısı da var

11:51 17.10.2026
© AA / Betül Abalı Belediye Başkanı Beşikçioğlu
 Belediye Başkanı Beşikçioğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2026
© AA / Betül Abalı
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Etimesgut Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.
Ankara Etimesgut Belediyesi'ne yönelik "yolsuzluk" soruşturmasında, aralarında Belediye başkan yardımcıları Fikret Gözüoğlu ve Gültekin Bayındır'ın da bulunduğu 7 kişi tutuklandı.

İhalelerde usulsüzlük suçlamaları var

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Etimesgut Belediyesince yapılan bir kısım ihalelerde usulsüzlük, sahte belgeler düzenlemek, otopark kiralama ve inşaat projelerine ilişkin olarak imar/ruhsat işlemleri gibi konularda menfaat temin etmek şeklindeki iddialarla ilgili soruşturma yürütüldü.
Sayıştay raporları, etkin pişmanlık hükümleri çerçevesindeki şüpheli ifadeleri, müşteki beyanları, CİMER başvuruları, ses ve video kayıtları, MASAK ve HTS analizi kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurma/yönetme ve kurulan örgüte üye olma, zimmet, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve edimin ifasına fesat karıştırma suçlarından Etimesgut Belediye Başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu, 5'i belediye görevlisi olmak üzere 25 şüpheliye yönelik Ankara merkezli 5 ilde, 13 Ekim'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

2 başkan yardımcısı tutuklandı

Arama-el koyma ve gözaltı işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına getirilen şüphelilerden 9'u etkin pişmanlık göstererek ifade verdi, 5 şüpheli hakkında mevcut delil durumu itibarıyla Cumhuriyet Başsavcılığınca adli kontrol talep edildi.
Tutuklamaya sevk edilen 11 şüpheliden Etimesgut Belediye Başkan yardımcıları Fikret Gözüoğlu ve Gültekin Bayındıaralarında bulunduğu 7 kişi tutuklandı, 4 şüpheli için adli kontrol hükümlerinin (ev hapsi) uygulanmasına karar verildi.
Belediye Başkanı Beşikçioğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2026
POLİTİKA
Etimesgut Belediyesi'ne yeni operasyon: Belediye başkan yardımcıları Fikret Gözüoğlu ve Gültekin Bayındır gözaltında
13 Ekim, 07:40
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