https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/etimesgut-belediyesine-yeni-operasyon-belediye-baskan-yardimcilari-fikret-gozuoglu-ve-gultekin-1109489747.html
Etimesgut Belediyesi'ne yeni operasyon: Belediye başkan yardımcıları Fikret Gözüoğlu ve Gültekin Bayındır gözaltında
Etimesgut Belediyesi'ne yeni operasyon: Belediye başkan yardımcıları Fikret Gözüoğlu ve Gültekin Bayındır gözaltında
Sputnik Türkiye
Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada düğmeye yeniden basıldı. Belediye başkan yardımcıları Fikret Gözüoğlu ve Gültekin Bayındır dahil çok... 13.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-13T07:40+0300
2026-10-13T07:40+0300
2026-10-13T07:41+0300
poli̇ti̇ka
erdal beşikçioğlu
ankara
cumhurbaşkanlığı i̇letişim merkezi (ci̇mer)
i̇çişleri bakanlığı
sayıştay
hts
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Ankara'da CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. 13 Ekim 2026 Salı günü düzenlenen operasyonda, belediye başkan yardımcıları Fikret Gözüoğlu ve Gültekin Bayındır ile çok sayıda belediye personeli gözaltına alındı.Operasyon, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve daha önce Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 40 kişinin tutuklandığı soruşturmanın ardından gerçekleştirildi.Yeni operasyonda gözaltına alınan kişilerin toplam sayısı ve haklarındaki işlemlere ilişkin ayrıntılar henüz netleşmedi.Etimesgut Belediyesi'nde iki başkan yardımcısı gözaltına alındıEtimesgut Belediyesi'ne düzenlenen son operasyonda Belediye Başkan Yardımcıları Fikret Gözüoğlu ve Gültekin Bayındır gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.Belediyede görev yapan başka personelin de gözaltına alındığı bildirildi. Ancak yeni operasyona ilişkin gözaltı sayısı ve şüphelilere yöneltilen suçlamaların ayrıntıları hakkında henüz kapsamlı bir resmî açıklama bulunmuyor.Erdal Beşikçioğlu dahil 40 kişi tutuklanmıştıEtimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturmanın önceki aşamasında, 30 Temmuz 2026'da Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, belediyenin bazı ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı, sahte belgeler düzenlendiği ve imar ile ruhsat işlemlerinde menfaat sağlandığı iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı.Operasyon kapsamında 42'si belediye görevlisi, 13'ü firma yetkilisi olmak üzere toplam 55 şüpheli hakkında işlem yapılmıştı.3 Ağustos'ta mahkemeye sevk edilen 44 şüpheliden, aralarında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 40 kişi tutuklanmış, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti.Etimesgut Belediyesi soruşturmasında hangi suçlamalar var?Başsavcılığın 3 Ağustos tarihli açıklamasına göre soruşturma kapsamında şu suçlamalar bulunuyor:Soruşturmada Sayıştay raporları, müşteki beyanları, CİMER başvuruları, etkin pişmanlık ifadeleri, ses ve görüntü kayıtları ile MASAK ve HTS analizlerinin değerlendirildiği açıklanmıştı.Erdal Beşikçioğlu görevden uzaklaştırılmıştıEtimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, 3 Ağustos'ta tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştı.Beşikçioğlu, soruşturma kapsamında verdiği ifadede hakkındaki suçlamaları reddetmiş, Sayıştay raporlarına konu olan bazı usulsüzlüklerin kendi talimatıyla başlatılan iç denetim sonucunda ortaya çıkarıldığını savunmuştu.13 Ekim'de gerçekleştirilen yeni operasyonla birlikte Etimesgut Belediyesi'ne yönelik adli süreç yeniden gündeme geldi. Gözaltındaki belediye yöneticileri ve personelin hukuki durumuna ilişkin gelişmeler bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/imf-turkiye-raporu-aciklandi-2026-icin-kritik-makas-degisimi-1109489118.html
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erdal beşikçioğlu, ankara, cumhurbaşkanlığı i̇letişim merkezi (ci̇mer), i̇çişleri bakanlığı, sayıştay, hts
erdal beşikçioğlu, ankara, cumhurbaşkanlığı i̇letişim merkezi (ci̇mer), i̇çişleri bakanlığı, sayıştay, hts
Etimesgut Belediyesi'ne yeni operasyon: Belediye başkan yardımcıları Fikret Gözüoğlu ve Gültekin Bayındır gözaltında
07:40 13.10.2026 (güncellendi: 07:41 13.10.2026)
Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada düğmeye yeniden basıldı. Belediye başkan yardımcıları Fikret Gözüoğlu ve Gültekin Bayındır dahil çok sayıda personelin gözaltına alındığı yeni operasyon, belediye koridorlarındaki hareketliliği yeniden zirveye taşıdı.
Ankara'da CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. 13 Ekim 2026 Salı günü düzenlenen operasyonda, belediye başkan yardımcıları Fikret Gözüoğlu ve Gültekin Bayındır ile çok sayıda belediye personeli gözaltına alındı.
Operasyon, Ankara
Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve daha önce Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu
dahil 40 kişinin tutuklandığı soruşturmanın ardından gerçekleştirildi.
Yeni operasyonda gözaltına alınan kişilerin toplam sayısı ve haklarındaki işlemlere ilişkin ayrıntılar henüz netleşmedi.
Etimesgut Belediyesi'nde iki başkan yardımcısı gözaltına alındı
Etimesgut Belediyesi'ne düzenlenen son operasyonda Belediye Başkan Yardımcıları Fikret Gözüoğlu ve Gültekin Bayındır gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.
Belediyede görev yapan başka personelin de gözaltına alındığı bildirildi. Ancak yeni operasyona ilişkin gözaltı sayısı ve şüphelilere yöneltilen suçlamaların ayrıntıları hakkında henüz kapsamlı bir resmî açıklama bulunmuyor.
Erdal Beşikçioğlu dahil 40 kişi tutuklanmıştı
Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturmanın önceki aşamasında, 30 Temmuz 2026'da Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, belediyenin bazı ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı, sahte belgeler düzenlendiği ve imar ile ruhsat işlemlerinde menfaat sağlandığı iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı.
Operasyon kapsamında 42'si belediye görevlisi, 13'ü firma yetkilisi olmak üzere toplam 55 şüpheli hakkında işlem yapılmıştı.
3 Ağustos'ta mahkemeye sevk edilen 44 şüpheliden, aralarında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 40 kişi tutuklanmış, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti.
Etimesgut Belediyesi soruşturmasında hangi suçlamalar var?
Başsavcılığın 3 Ağustos tarihli açıklamasına göre soruşturma kapsamında şu suçlamalar bulunuyor:
Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma
Edimin ifasına fesat karıştırma
Soruşturmada Sayıştay raporları, müşteki beyanları, CİMER
başvuruları, etkin pişmanlık ifadeleri, ses ve görüntü kayıtları ile MASAK ve HTS
analizlerinin değerlendirildiği açıklanmıştı.
Erdal Beşikçioğlu görevden uzaklaştırılmıştı
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, 3 Ağustos'ta tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı
tarafından geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştı.
Beşikçioğlu, soruşturma kapsamında verdiği ifadede hakkındaki suçlamaları reddetmiş, Sayıştay
raporlarına konu olan bazı usulsüzlüklerin kendi talimatıyla başlatılan iç denetim sonucunda ortaya çıkarıldığını savunmuştu.
13 Ekim'de gerçekleştirilen yeni operasyonla birlikte Etimesgut Belediyesi'ne yönelik adli süreç yeniden gündeme geldi. Gözaltındaki belediye yöneticileri ve personelin hukuki durumuna ilişkin gelişmeler bekleniyor.