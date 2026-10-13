https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/etimesgut-belediyesine-yeni-operasyon-belediye-baskan-yardimcilari-fikret-gozuoglu-ve-gultekin-1109489747.html

Etimesgut Belediyesi'ne yeni operasyon: Belediye başkan yardımcıları Fikret Gözüoğlu ve Gültekin Bayındır gözaltında

Etimesgut Belediyesi'ne yeni operasyon: Belediye başkan yardımcıları Fikret Gözüoğlu ve Gültekin Bayındır gözaltında

Sputnik Türkiye

Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada düğmeye yeniden basıldı. Belediye başkan yardımcıları Fikret Gözüoğlu ve Gültekin Bayındır dahil çok... 13.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-13T07:40+0300

2026-10-13T07:40+0300

2026-10-13T07:41+0300

poli̇ti̇ka

erdal beşikçioğlu

ankara

cumhurbaşkanlığı i̇letişim merkezi (ci̇mer)

i̇çişleri bakanlığı

sayıştay

hts

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/1e/1107651447_0:0:2918:1642_1920x0_80_0_0_ef4cc9d0de834da2e1c98def7b1404d1.jpg

Ankara'da CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. 13 Ekim 2026 Salı günü düzenlenen operasyonda, belediye başkan yardımcıları Fikret Gözüoğlu ve Gültekin Bayındır ile çok sayıda belediye personeli gözaltına alındı.Operasyon, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve daha önce Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 40 kişinin tutuklandığı soruşturmanın ardından gerçekleştirildi.Yeni operasyonda gözaltına alınan kişilerin toplam sayısı ve haklarındaki işlemlere ilişkin ayrıntılar henüz netleşmedi.Etimesgut Belediyesi'nde iki başkan yardımcısı gözaltına alındıEtimesgut Belediyesi'ne düzenlenen son operasyonda Belediye Başkan Yardımcıları Fikret Gözüoğlu ve Gültekin Bayındır gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.Belediyede görev yapan başka personelin de gözaltına alındığı bildirildi. Ancak yeni operasyona ilişkin gözaltı sayısı ve şüphelilere yöneltilen suçlamaların ayrıntıları hakkında henüz kapsamlı bir resmî açıklama bulunmuyor.Erdal Beşikçioğlu dahil 40 kişi tutuklanmıştıEtimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturmanın önceki aşamasında, 30 Temmuz 2026'da Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, belediyenin bazı ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı, sahte belgeler düzenlendiği ve imar ile ruhsat işlemlerinde menfaat sağlandığı iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı.Operasyon kapsamında 42'si belediye görevlisi, 13'ü firma yetkilisi olmak üzere toplam 55 şüpheli hakkında işlem yapılmıştı.3 Ağustos'ta mahkemeye sevk edilen 44 şüpheliden, aralarında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 40 kişi tutuklanmış, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti.Etimesgut Belediyesi soruşturmasında hangi suçlamalar var?Başsavcılığın 3 Ağustos tarihli açıklamasına göre soruşturma kapsamında şu suçlamalar bulunuyor:Soruşturmada Sayıştay raporları, müşteki beyanları, CİMER başvuruları, etkin pişmanlık ifadeleri, ses ve görüntü kayıtları ile MASAK ve HTS analizlerinin değerlendirildiği açıklanmıştı.Erdal Beşikçioğlu görevden uzaklaştırılmıştıEtimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, 3 Ağustos'ta tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştı.Beşikçioğlu, soruşturma kapsamında verdiği ifadede hakkındaki suçlamaları reddetmiş, Sayıştay raporlarına konu olan bazı usulsüzlüklerin kendi talimatıyla başlatılan iç denetim sonucunda ortaya çıkarıldığını savunmuştu.13 Ekim'de gerçekleştirilen yeni operasyonla birlikte Etimesgut Belediyesi'ne yönelik adli süreç yeniden gündeme geldi. Gözaltındaki belediye yöneticileri ve personelin hukuki durumuna ilişkin gelişmeler bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/imf-turkiye-raporu-aciklandi-2026-icin-kritik-makas-degisimi-1109489118.html

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

erdal beşikçioğlu, ankara, cumhurbaşkanlığı i̇letişim merkezi (ci̇mer), i̇çişleri bakanlığı, sayıştay, hts